Пять областей в красной зоне карантина, заседание фракции "Слуга народа" и презентация Apple: Главное за выходные

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Фото из открытых источников

Красная зона карантина в Украине расширяется - противоэпидемические меры значительно усилили в пяти областях.

Среди прочего народные депутаты монобольшинства планируют провести заседание фракции и рассмотреть некоторые вопросы.

О главных новостях утра понедельника 18 октября рассказываем подробнее.

Красная зона карантина в пяти областях

В городе Днепр введена красная зона карантина в результате местные школы уходят на каникулы с 18 октября, а не 25, как планировалось ранее. Было принято из-за решения Госкомиссии по ТЭБ и ЧС об установлении красной зоны карантина в Днепропетровской области.

Фото из открытых источников

Также с 18 октября красная зона введена в Запорожской, Одесской и Донецкой областях.

Ранее Херсонская область перешла в красную зону карантина.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 18 октября в Украине обнаружили 2 644 694 случаев коронавируса, 2 329 418 человек выздоровели, 60 810 - умерли. За минувшие сутки зафиксировано 9 524 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 790 детей и 122 медработника. За сутки умерло 177 человек, выздоровели – 3 421 пациент, госпитализированы 3 127 человек.

Министерство здравоохранения Украины считает, что для отмены масочного режима необходимо вакцинировать от коронавируса 70-80% населения.

etu.ru

В мире по состоянию на утро 18 октября обнаружили 241 475 752 случая коронавируса, 218 718 467 человек выздоровели, 4 914 154 - умерли.

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Заседание фракции "Слуга народа"

Партия "Слуга народа" соберется на заседание фракции. Оно состоится в понедельник, 18 октября. В частности, народные депутаты обсудят проект бюджета на 2022 год.

Фото из открытых источников

Также нардепы планируют рассмотреть вопрос о возможных кадровых ротациях в Кабмине.

Презентация Apple

Компания Apple анонсировала новую презентацию, которая состоится 18 октября. Вероятно, что Apple использует вторую осеннюю презентацию, чтобы анонсировать новинки, среди которых пара новых MacBook, обновленный Mac Mini и, возможно, AirPods третьего поколения.

Фото из открытых источников

Презентацию будут транслировать на официальном сайте Apple в 20:00 по киевскому времени.

Приостановление миссии ОБСЕ на Донбассе

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе из соображений безопасности. Поскольку уже несколько дней под гостиницей, где проживают члены миссии ОБСЕ, проходит "акция протеста".

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 17 октября, было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Талаковки, Крымского, Новозвановки.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По состоянию на 7 часов утра 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Прогноз погоды

По данным синоптиков сегодня ухудшится погода, в Черновицкой области ожидаются заморозки ночью. Также будут дожди в некоторых регионах.

Прогноз погоды на 18 октября Укргидрометцентр

Температура воздуха на севере и в центре днем составит +8...+10, ночью +2...+7. На западе и востоке днем ожидается +7...+13, а ночью -1...+5. На юге днем прогнозируется +10...+14, а ночью +3...+7.

В Киеве облачно, однако без осадков. Температура воздуха днем составит +9...+11, а ночью +4...+6.

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Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стал комментарий экспертов относительно проведения вакцинации в Украине.

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