Путешествуйте как гурманы: Что стоит знать о гастрономическом туризме и где вкусно поесть в Украине

От новых маршрутов по Одессе и Закарпатью до Полтавы, Львова и Тернополя

Гастрономический туризм-путешествия с целью пробовать местную еду и напитки Фото из открытых источников

Благодаря глобальным процессам кухни мира с различным ассортиментом питания стали более доступными. Еда играет все большую роль и в путешествиях тоже. Такая тенденция способствует развитию гастрономического туризма – путешествий с целью попробовать местную кухню.

В Украине это тоже довольно популярно. И хотя первый официальный гастрономический маршрут появился недавно, есть много других, которые украинцы часто используют, не зная того сами. Куда поехать, чтобы вкусно поесть и провести незабываемо время, читайте дальше.

Эногастрономический маршрут в Одесской области

На самом деле в Украине раньше не было официальных гастрономических маршрутов. Только в 2020 это изменилось. В рамках проекта ЕС "Поддержка развития системы географических указаний в Украине" закончилось формирование "Дороги вина и вкуса Украинской Бессарабии". Этот эногастрономический маршрут ("эно", потому что в этом туристы смакуют вина и сочетают их с разными блюдами) поделен на четыре участка, где центральной магистралью является дорога М-15 Одесса-Измаил:

Одесса – Шабо – Белгород-Днестровский;

Одесса – Фрумушикка-Нова – Лесное;

Измаил – Криничное – Болград;

Татарбунары – Струмок – Приморское – Вилково.

Вот лишь несколько пунктов маршрута, которые предлагают посетить туристам:

Винодельческое предприятие "Шабо" (Shabo);

Винодельня "Колонист";

Центр этнографического, сельского зеленого туризма и семейного отдыха "Фрумушика-Нова";

Семейное производство мясных деликатесов "Балканские Ястия";

Комплекс "Европейская сыроварня";

Сыроварня "Щедрая околица".

К тому же, путешествуя, туристы смогут находиться в отелях, которые изображены на специальный карте.

Карта " Дороги вина и вкуса украинской Бессарабии" bessarabianroute.com.ua

Вина Закарпатья

В прошлом году в Закарпатской области представили проект "Дорога вина и вкуса". Это маршрут для продвижения туристических продуктов Украины и поддержки крафтового производства. Он охватывает 15 участников: виноделов, рестораторов, отельеров. В частности, туристы смогут посетить Первую закарпатскую палинчарню, улиточную ферму, виноградники "Шато Чизай", оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино", курортную территорию "Шаян", ФХ "Пан Эко", ОСГ "Баранов", комплексы "V&P", "Жемчужина Закарпатья".

К сожалению, в маршрут попала лишь одна винодельня – "Шато Чизай". Она единственная имеет лицензию. Поэтому стоит помнить о множестве других частных погребов. Много таких сосредоточено в Берегово, где каждый год в начале марта проходит винный фестиваль. В городе также есть Старый подвал, в который можно попасть на экскурсию и посмотреть, как хранится напиток. Не обходите и Мукачево, где происходит крупнейший винный фест страны "Червене вино". Кстати, именно в этом городе вы можете посетить одну из многочисленных сыроварен Закарпатья "Графский двор".

Лучшие вина фестиваля в Берегово Фото из открытых источников

Почему люди едут в Полтаву

В некоторых городах Украины пока не создали гастрономические маршруты. Но это не мешает им пользоваться популярностью. Более того, иногда туристы просто не догадаются, что когда они едут в определенное место – это тоже гастрономический туризм.

Например, те, кто собираются в путешествие в Полтаву не всегда знают, что это место имеет особое блюдо – галушки. Сегодня часто их подают к столу с жареным луком или просто сметаной. В городе очень много заведений, которые предлагают попробовать эти кусочки теста, отваренные в воде. Вот лишь несколько мест, где можно их попробовать:

"Шалена шкварка", ул. Соборности, 24 (здесь можно попробовать не только галушки, но и много других украинских блюд, цены от 35 до 150 грн);

"Комора" – первая галушечная мануфактура, ул. Пилипа Орлика, 24 (в заведении открытая кухня и немало разновидностей галушек, цены от 25 до 130 грн);

"Диканька", ул. Михаила Грушевского, 2Б (ресторан расположен немного дальше от центра города, известен интерьером и вкусными варениками, цены от 35 до 135 грн);

"Полтавские галушки", ул. Коцюбинского 10б, минут 25-30 маршруткой 56, 49 от центра города, (место известно вкусными первыми блюдами и клецками).

И это лишь маленькая часть заведений, которые специализируют на украинской кухне. В Полтаве есть много других кафе и ресторанов, где можно попробовать галушки.

Полтавские галушки Фото из открытых источников

Чего ожидать от Житомирской области



На Полесье оладьи из тертого картофеля, которые называют драники, уже давно любимое блюдо. В Коростене, в 160 км от Киева, это уже давно известный бренд. Здесь ежегодно проводят Международный фестиваль дерунов, куда приезжают повара отовсюду. Кроме того, в парке города есть даже особый памятник деруну.

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Чтобы попробовать драники в Коростене, часто посещают ресторан-музей "Колыба". Здесь их подают к столу с различными закусками. В Житомире также есть места, чтобы попробовать оладьи – различные кафе и рестораны. Но в Коростене они будут самыми вкусными.

Фестиваль дерунов в Коростене Фото из открытых источников

Кухня Буковины

В Черновцах довольно популярны мамалыга, брынза и голубцы с грибами. В этом регионе также распространен фаршированный карп. Не менее интересен и банош. Это популярное блюдо региона, которое готовят следующим образом: муку варят в подсоленной сметане, вымешивая лопаткой, а в результате получают кашу желтого цвета, которую подают к столу со шкварками или белыми грибами.

Все эти вещи можно попробовать в любом ресторане Черновцов. Специально для вас несколько идей, куда пойти:

Корчма "Большая Хата "(подают к столу банош и вкусную уху);

Ресторан "Барская винокурня" (здесь можно попробовать фаршированный карп и банош);

Ресторан "Гопачок" (туристам предлагают мамалыгу и жареного карпа).

Также есть заведения "Усадьба" и "Милена", где туристы могут попробовать жареную рыбу или уху.

Брынза Буковины Фото из открытых источников

Что попробовать во Львовской области

Во Львове распространена Галицкая кухня. Она соединила в себе австро-венгерские, польские и еврейские традиции. Например, на Галичине часто смакуют пляцки – кондитерские изделия, которые сочетают в себе коржи, кремы и начинки. Также регион известен своими львовскими колбасками и форелью со шпинатом.

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Такие блюда можно попробовать в многочисленных ресторанах города: "Кумпели", который специализируется только на Галицкой кухне, "ресторации Бачевских", где есть немало блюд с авторскими рецептами," трапезная идей на Валовой" и тому подобное. Большинство из этих заведений расположено в центре Львова, что делает гастрономический туризм в регионе доступным и привлекательным.

Не стоит забывать и о Львовской мастерской шоколада, которая является производителем одних из самых вкусных кондитерских изделий Украины.

Галицкие штрудели Фото из открытых источников

Тернопольская кухня

На Тернопольской области распространена мачанка. Это лемковский суп с мясом, зажаркой из лука, муки и молотого сладкого перца. Ее часто приправляют сметаной. Также есть специальная разновидность - грибная.

В регионе также можно попробовать традиционную украинскую кашу из вареной на кипятке кукурузной муки – кулеш. Это блюдо заправляют шкварками, луком, сыром и сметаной.

В городе также есть много мест, где можно попробовать подобные блюда. Например, вы можете посетить ресторан "Старый млын" на улице Бродовской, "Бункермуз" на бульваре Шевченко и другие.

Грибная мачанка Фото из открытых источников

Что попробовать в Киеве

В столице можно попробовать блюда разных стран мира. Но здесь распространена и украинская кухня – особенно котлета по-киевски. Это жареное во фритюре куриное филе, внутрь которго кладут кусочек сливочного масла, сыр, зелень, обмазывают яйцом и панируют. Это делает блюдо действительно вкусным и сочным. В столице ее можно попробовать в заведениях "Корчма Тарас Бульба", "Первак", "Пузата Хата".

И это далеко не весь список. В Черниговской области вас угостят жарким, в Николаеве – вкусной ухой, а в Черкассах – вкусными варениками. Постепенно гастрономический туризм становится популярнее среди украинцев.

Гастрономическая карта Украины Укринформ

К тому же, не все знают какие любопытные места прячут города Украины. Например, если вы до сих пор колеблетесь или поехать в Чернигов на день, то читайте наш материал, где мы рассказываем о древнейшем храме в городе и дубе, которому сотни лет.

Напоминаем, что мы писали об особых памятниках страны также, где рассказали о памятнике коту Пантелеймону, огурцу в Нежине и апельсину в Одессе.