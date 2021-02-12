Путешествуем по небу: Украинские внутренние авиаперевозки и цены перелетов между городами

Развитие авиа в Украине, преимущества лоукостеров и популярные направления

Самолеты лоукостеров Wizz Air и Ryanair Фото из открытых источников

В последнее время авиаперевозки становятся доступнее. Особую популярность в Украине получили лоукостеры. Wizzair, Ryanair и Sky up – лишь несколько названий компаний, которые предлагают дешево слетать в разные страны ЕС.

Путешествия самолетами по Украине также постепенно становятся альтернативой поездам и автобусам. Сегодня попробуем разобраться почему. О внутренних авиаперевозках, ценах на билеты в разных направлениях и преимуществах сервисов различных компаний, читайте далее в нашем материале.

Ситуация с авиаперевозками на сегодня

Еще в апреле 2020 года появился прогноз о потерях мировой авиационной отрасли в размере $314 млрд из-за пандемии. Такой вывод сделала Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), сообщили в Reuters. В то же время в начале коронавирусного кризиса почти все перевозчики и организации предвидели быстрое восстановление авиарейсов. Впрочем, этого не произошло. По последним исследованиям ИАТА отрасль за прошлый год потеряла около $400 млрд.

В Украине ситуация тоже достаточно сложная. По состоянию на январь 2021 года авиатрафик значительно упал. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины обнародовало информацию о количестве рейсов в январе. В этом году на 54,2 % меньше перелетов, чем за этот месяц прошлого, указано на сайте.

Статистика полетов за январь 2021 года Державне підприємство обслуговування повітряного руху України

Несмотря на это, прогнозы на 2021 год в области авиаперевозок достаточно оптимистичны. Руководитель "Украэродвижения" Андрей Ярмак отметил, что после вакцинации граждан правительства начнут отменять ограничения, а потому спрос на пересечение границ увеличится, как и на авиаперевозки вообще. Поэтому путешествия между городами тоже возобновятся.

Лоукостеры, авиакомпании и их преимущества

В Украине зарегистрированы десятки авиакомпаний. Они предлагают туристам различные услуги. Среди них есть немало лоукостеров, где продают билеты по довольно низким ценам. Иными словами это "бюджетные авиалиции". Лоукостеры имеют определенные недостатки и преимущества.

Например, такой способ недостаточно удобен. Все чрезвычайно дешево, поэтому не стоит ожидать более высокого уровня комфорта. Кресла в самолетах обычно не опускаются, а видеопанели отсутствуют, как и питание на борту. Плата за багаж также отдельная. Напоследок, место не указывается. Вы можете оказаться где угодно: у окна или прохода.

Как выглядит типичный самолет компании-лоукостера внутри Фото из открытых источников

Также встречается информация о том, что лоукостеры летают в аэропорты неподалеку от крупных городов. Из-за этого нужно будет тратить много времени на поездку в центр. Здесь все условно и зависит от того, куда вы направляетесь. Например, самолеты компании Wizz Air в рейсах из Киева в Берлин приземляются в аэропорту Шенефельд. Оттуда до столицы Германии всего 34 минуты на S-Bahn (трамвай).

В целом в Украине достаточно популярны такие авиакомпании:

"МАУ" ("Международные украинские авиалинии") – это не лоукост, но иногда есть выгодные акции;

Ryanair ("Райнейр") – на рынке страны с 2018 года, один из самых известных лоукостеров Европы;

Pegasus Airlines ("Пегасус Эйрлайнз") – турецкая компания-лоукостер;

SkyUp ("Скай Ап") – в широком смысле не является лоукостером, но компания предлагает немало дешевых билетов;

Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии") – еще одна турецкая авиакомпания, которая является одной из лучших в Европе;

Windrose ("Роза Ветров") – украинская авиакомпания-лоукостер.

Это лишь маленькая доля перевозчиков. Можно пользоваться услугами Air Baltic, FlyDubai, Estonian Air, "Мотор-Сич" и других.

Самолет авиалиний SkyUp Фото из открытых источников

Цены на билеты в Украине

Когда мы говорим о том, что самолеты вскоре вытеснят поезда и автобусы, возникает справедливый вопрос: почему так? Если это касается иностранных стран, то ответ касается цены. Например, уже несколько лет назад компания Wizz Air предлагала своим клиентам билеты из аэропорта Киев-Жуляны в Берлин-Шенефельд и обратно всего за 2000 грн. Учитывая безвизовый режим с Европой, это было довольно выгодной суммой.

Аэропорт Берлин Шенефельд Фото из открытых источников

Если речь идет об авиарейсах Украины, то здесь большим преимуществом является время. Между крупными городами можно добираться за считанные часы. Забронировать место тоже довольно просто.

Чтобы приобрести билеты на самолет, стоит пользоваться официальными сайтами. Это позволит беспрепятственно возвращать средства, если рейс отменят. Также есть другие сайты типа tickets.ua. Кроме того, сегодня существуют сервисы, которые позволяют не только найти билеты, но и отслеживать и мониторить интересующие вас направления – подобно боту "Укрзализныци". Поэтому можно испытать Skyscanner.com. И не забывайте, что лучше бронировать место за несколько месяцев до вылета.

Стюардесса лоукостера Wizz Air Фото из открытых источников

Специально для вас подборка цен между крупными городами.

Если воспользоваться выше упомянутым приложением и искать билеты из Киева в Харьков на май, то их стоимость составит от 1873 грн. На сайте сразу предлагают рейсы "МАУ". Полет продлится 1 ч и 18 мин.

Предложения рейсов из Киева в Харьков от Skyscanner. com Скриншот ZIK

В то же время на tickets.ua предложений гораздо больше. Если брать первые недели мая, то вы увидите снова предложение от "Международных украинских авиалиний". На этот раз уже за 885 грн. Также есть рейсы от Wizz Air. Их цена начинается от 3513 грн. Другие авиакомпании типа "Мотор-Сич" и польской LOT продают билеты уже начиная с 4000 грн.

Предложения рейсов из Киева в Харьков на tickets.ua Скриншот ZIK

Если зайти на офисный сайт украинской авиакомпании Windrose и искать рейсы на конец марта, то вы найдете один из самых дешевых вариантов. Всего за 620 грн предлагают долететь до Харькова. И над этим вариантом стоит задуматься. Билет на скоростной поезд ИС+ от "Укразализныци" в этом направлении стоит 590 грн. Таким образом, за 30 грн есть возможность добраться до Харькова на два часа быстрее.

Самолет авиакомпании-лоукостера Windrose Фото из открытых источников

Билеты из Киева в Одессу на май стоят от 1154 грн. Такие цены снова появляются на Skyscanner.com. На официальном сайте "МАУ" это же направление стоит от 576 грн. Это перелет эконом-класса. Багаж отсутствует. Доступна только ручная кладь весом до 7 кг. Для сравнения: билет на ИС+ стоит 737 грн. Если вам необходимо путешествовать с чемоданом, то за это нужно платить от 900 грн. Другие авиаперевозчики имеют схожие цены.

Из столицы во Львов почти так же, как и в Одессу с чемоданом. Если искать билеты через поисковые системы, то цены начинаются от 888 грн. В среднем, путешествие самолетом выйдет примерно в 1200-1400 грн.

Предложения МАУ на билеты из столицы в Одессу Скриншот ZIK

Поэтому, получается, что путешествия самолетами порой даже дешевле поезда. Кроме того, это намного быстрее. Путешествовать таким образом или нет, это ваш выбор.

Напоминаем, что ранее выходил материал об автобусных турах, где можно прочитать о преимуществах и недостатках такого вида путешествий и сколько будет стоить доехать из столицы до украинских Карпат и других городов.

Также у нас есть материал о городах-призраках, в котором рассказывается об экскурсиях в Чернобыль, о секретных объектах и локациях, где уже почти никто не живет.