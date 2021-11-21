Путешествие в Эстонию: Как провести незабываемый день в Таллине и не пропустить самое интересное

Стены ХІV века, волшебные водоемы и их мифы

Таллин - Старый Город Фото из открытых источников

Таллин – столица Эстонии и важный портовый город одновременно. Туристам сюда рекомендуют ехать на зимние праздники. В это время здесь царит сказочная атмосфера и в воздухе стоит запах глинтвейна. Но на самом деле сюда можно заглянуть в любое время года.

В городе вас ждут величественные стены и башни. Будет возможность посетить музеи современного искусства и даже увидеть подводные лодки. Какие достопримечательности стоит увидеть туристам в Таллине, читайте далее в нашем материале.

Замок Тоомпеа

Является одним из крупнейших архитектурных комплексов Эстонии. Расположен на одноименном холме в центре города. Историческое название - Ревельская крепость. Замок был основан в XII веке. Современная версия происходит именно с того периода. Немало усилий для ее усовершенствования приложили датчане. Поэтому в Средневековье замок приобрел могучие черты.

В ХVI в. он сильно пострадал во время Ливонской войны. Долгое время пустовал. В порядок его начали приводить лишь в 60-е годы ХVIII в. Тогда восточную сторону перестроили в стиле барокко. В ХХ в. сооружение приспособили для нужд правительства. Сейчас весь дворец находится в ведении парламента Эстонской Республики – Рийгикогу.

Замок Тоомпеа в Эстонии Фото из открытых источников

Кадриорг

Также известен как Екатериненталь. Такое название получил в честь жены российского императора Петра І – Екатерины І. Это дворцово-парковый комплекс в стиле барокко. Его основали еще в ХVIII в. расположен в одноименном районе. Проектом руководил итальянский архитектор Николо Микетти. В то же время капители фасада из тесаного камня и другие украшения главного дома изготовил Рижский скульптор Генрих фон Берген.

Кроме изящного дворца, вы увидите парк. Сегодня он имеет площадь около 70 гектаров. Его начали создавать еще в 1718 году по приказу Петра I. Поэтому сегодня есть возможность взглянуть на характерные стили оформления трех веков. Самыми интересными частями для туристов не первый год выступают Лебединое озеро и променад.

Кадриорг - дворцово-парковый комплекс Фото из открытых источников

Собор Александра Невского

Расположен на возвышенности Тоомпеа. Это ставропигиальный кафедральный православный храм. Его построили в период 1895-1900 годов в честь памяти о чудесном спасении русского императора Александра III в железнодорожной аварии XIX века. Витражи были изготовлены петербургским мастером Эмилем Карловичем Штейнке.

Собор стал воплощением московских храмов ХVII в. рассчитан на 1500 человек. Его фасады украшены мозаичными панно. Архитектором всего сооружения был Михаил Преображенский. Внутри можно увидеть иконостасы, созданные в 1889-1899 гг.

Собор Александра Невского в Эстонии Фото из открытых источников

Леннусадам

Расположен в Таллинском заливе. Является одной из самых интересных достопримечательностей столицы. Это порт и музей одновременно. Здесь хранятся архитектурные и исторические памятники. Ангары и комплекс являются частью эстонского морского музея. Внутри вы увидите подводные лодки, первые ледоколы и даже копии британских самолетов.

Кроме того, недавно открыли новую выставку. Она может рассказать посетителям о событиях 1941 года во время эвакуации Таллина. Это событие унесло немало жизней – и не менее масштабной за Перл-Харбор и Дюнкерк.

Леннусадам-порт и музей в Таллинне Фото из открытых источников

Таллинская Ратуша

Расположена в микрорайоне Ванилинн, на Ратушной площади. Это здание городской управы. Оно является одним из самых известных символов города. Кроме того, это известная архитектурная достопримечательность в готическом стиле. Считается, что именно эта ратуша сохранилась лучше всех других в Северной Европе.

Возведена в XIII веке. Около ста лет спустя ее перестроили. Сегодня перед туристами она предстает, как в 1402-1404 гг. На втором этаже ратуши расположен так называемый Брюгерский зал. Есть место для заседаний. Иногда там устраивают торжественные мероприятия и концерты. В подвале здания проходят выставки. А еще на верхушке башни виднеется известный символ старого Таллина - забавный воин с большими усами Вана Тоомас.

Таллиннская ратуша Фото из открытых источников

Музей Куму

Является одним из крупнейших в Балтийском регионе. Расположен в микрорайоне Кадриорг. Его создали в начале XXI в. Куму - один из филиалов эстонского художественного музея. Здесь представлены постоянные коллекции и временные выставки. Экспозиция охватывает искусство страны с XVIII века. Можно увидеть работы советского и современного периода. Кроме того, на территории есть образовательный центр для детей и взрослых.

Музей Куму Фото из открытых источников

Эстонский музей под открытым небом

Расположен в 8 км от центра столицы. Его создали в 1957 году. Занимает площадь 72 гектара и имеет столько же сооружений. Собственно музей - это аутентичная реконструкция рыбацкой деревни ХVIII века. В нем вы увидите церковь, школу, несколько мельниц, 12 дворов и многие другие. Есть немало фермерских домов. Рядом с ними виднеются обычные традиционные эстонские сооружения прошлых веков.

Эстонский музей под открытым небом Фото из открытых источников

Озеро Юлемисте

Его можно найти на окраине. Оно окутано мифами. Существует легенда, что его создали слезы Линды. Девушка с таким именем когда – то якобы оплакивала своего погибшего мужа - Калева. Сегодня это источник питьевой воды города - такую роль он играет еще с XIV века. Также на водоеме можно увидеть небольшой остров.

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Озеро Юлемісто на окраинах города Фото из открытых источников

Таллинская городская стена

Именно на эту достопримечательность надо найти целый день. Стена включает в себя башни и стены, которые окружают Старый город Таллина. Эти укрепления известны еще с 1248 года. Впрочем, сегодня можно увидеть только достопримечательности ХIV века. До нашего времени сохранилось 18 из 26 построенных тогда башен. Стены имели высоту до 8 метров и толщину около 2, 85 м.

Кроме того, на башнях устраивали пушечные бойницы. Если не имеете времени на все, то обязательно нужно посетить улицу Пикк. На ней вы увидите самую массивную башню Таллинской стены. Толщина ее стен достигает до 5 метров.

Таллинская городская стена Фото из открытых источников

Таллинская телебашня

Является самой высокой в северных странах. Расположена неподалеку Ботанического сада. Была построена в 1980 году. Имеет высоту 314 метров. Видимость - вплоть до берегов Финляндии. Туристам предлагают несколько этажей – оттуда открывают великолепные панорамы. Внутри также проходят исторические выставки. На 22-м этаже работает кафе. Кроме того, есть возможность прогуляться на краю башни.

Таллиннская телебашня Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Вильнюсе, в котором рассказывается о музее иллюзий, Президентском дворце и одном из старейших университетов Европы.

Также есть материал о лучших смотровых площадках мира, где можно прочитать о панорамах на Дубаи, Лас-Вегас и Баварские Альпы.