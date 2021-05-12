Путешествие по Черниговской области: Что посмотреть в Нежине за один день, кроме огурца и бочки

От собора, где крестили жену Пикассо, до старинных университетов

Николаевский собор в Нежине Фото из открытых источников

Путешествовать по областным центрам Украины довольно популярно. Каждый раз путешественники возвращаются в мегаполисы: в Киев, Одессу и Львов. Но есть и места, где не менее интересно, но в то же время тихо.

Одно из них – город Нежин Черниговской области. Он славится своей историей и когда-то был одним из крупнейших на территории Левобережной Украины. Чем интересен город и что здесь можно увидеть, читайте дальше в нашем материале.

Интересные факты о Нежине

Нежин - один из немногих городов, где сохранились планировки и застройки XVII – XVIII веков.

В 1780-х годах он был одним из крупнейших на территории Левобережной Украины. Здесь проживало 12 тысяч человек. Для сравнения - в Киеве было только 8.

Нежин имеет до 300 исторических зданий. Более 70 из них имеют большую историческую и культурную ценность. На государственном учете находится 6 памятников археологии, 55 - истории, 12 - монументального искусства.

Раньше здесь была огромная торговая площадь. В течение XVII-XVIII вв. она была самой крупной на Левоберрежной Украины. Здесь можно было приобрести товары из Сибири, Европы и Турции.

Именно в Нежине состоялась Черная рада – 17-18 июня 1663 года, когда гетманом Украины избрали Ивана Брюховецкого.

И это далеко не все интересное, что связано с городом. Если вы хотите увидите все достопримечательности, то можете воспользоваться картой в центре Нежина. А дальше мы расскажем о самых интересных.

Туристическая карта в центре Фото из открытых источников

Железнодорожная станция "Нежин"

Была открыта в 1868 году. Именно в этот период открыли движение поездов. Впоследствии на станции появился зал отдыха и помещения для билетных касс. Современный дом возвели в 1899 году. Вокзал расположен в 5 км от города. Это единственный такой случай в Российской империи.

Расположение таким образом было неудобным не только для путешественников, но и жителей города. Несмотря на это, Нежин быстро превратился в важный железнодорожный пункт вывоза сельскохозяйственной продукции. Уже в начале ХХ в. соленые нежинские огурцы перевозили в Париж, Амстердам и Берлин. Сейчас это начало путешествий по городу для многих приезжих.

Железнодорожная станция " Нежин" Фото из открытых источников

Памятник нежинскому огурцу

От вокзала сюда идти около 800 метров. Памятник можно увидеть неподалеку от корпусов Нежинского консервного комбината. Огурцы именно отсюда уже давно известны за пределами страны. Автором этой композиции стал нежинский художник Леонид Воробьев.

Памятник открыли в 2005 году. Скульптурная композиция имеет форму погреба с огурцом. Огурец изготовили в Италии из зеленого гранита. Он лежит на бочке для засола, стоящей на погребе для хранения консервации.

Адрес: ул. Шевченко.

Монумент Нежинскому огурцу ZeFt

Музей "Почтовая станция"

Является уникальным для Украины заведением. Более 500 экспонатов посвящены развитию почтового дела. Это касается не только Нежина, но и территории страны в XVII – начале XX веков. Это одна из оригинальных достопримечательностей города. Внутри можно увидеть конверты, открытки и марки. Также можно взглянуть на подсвечники, лампы и чернильницы.

Адрес: центр.

Музей "почтовая станция" в г. Нежин на Черниговщине Фото из открытых источников

Памятники сакральной архитектуры

Ильинская церковь Введенского монастыря. Построена в 1814 году на монастырском подворье возле Введенского собора одновременно с колокольней. Сначала была однокупольной. Имеет прямоугольный план. Сейчас в ее стенах разместили кельи. Введенский монастырь восстанавливают.

Адрес: ул. Овдиевская, 55.

Ильинская церковь Введенского монастыря Фото из открытых источников

Покровская церковь. Является памятником архитектуры в стиле барокко. Относится к типу "тетраконховых" храмов. Возведена на месте старой деревянной церкви в 1575-1765 годах. Средства на нее выделила религиозная община. Первоначально святыню увенчивал высокий купол с двумя заломами. На запад от нее возвели колокольню.

Стены украсили масляной росписью, иконы украсили серебряными ризами. Особыми были изделия местных мастеров художественного литья – медные посеребренные Царские Врата иконостаса. Внутри до сих пор можно увидеть живопись конца ХVIII века.

Адрес: ул. Покровская.

Покровская церковь в Нежине Черниговской области Фото из открытых источников

Крестовоздвиженская церковь. Связывают с именем украинца Петра Разумовского. В 1753 г. он получил звание полковника и отправился в город на службу. Во время русско-турецкой войны он командовал казаками Нежинского полка, а в 1771 г. умер. Его вдова пожертвовала немалые средства на возведение нового каменного храма вместо деревянного. Сооружение появилось в 1775 году. Именно здесь крестили Ольгу Хохлову – первую жену великого художника Пабло Пикассо.

Адрес: ул. Воздвиженская.

Кресто-Воздвиженская церковь в г. Нежин ZeFt

Николаевский собор. Является центральным храмом города. Это самое старое каменное здание в стиле украинского барокко в Нежине, которое дошло до наших дней. Собор заложили в 1655-1658 годах на средства казацких полковников братьев Василия и Ивана Золотаренко. Он был одним из первых на Левобережной Украине.

В стенах святыни приносили присяги на верность московскому царю. Кроме того, здесь благославляли военно-политических намерения местных полковников. Сейчас внутри можно увидеть старинную внутреннюю роспись. Также стоит напомнить про одну легенду. Уже давно считается, что здесь венчался гетман Б. Хмельницкий с Анной Золотаренко. Это невозможно. Венчание было в 1652 году - еще до существования собора.

Адрес: ул. Батюка, 16.

Николаевский собор в г. Нежин ZeFt

Парки

Графский парк. Создан во второй половине ХVIII в. в урочище "Обидовщина". Оно ранее принадлежало племяннику гетмана И. Мазепы - И. Обидовскому. Парк строили другие владельцы в английском стиле. Высадили деревья и кустарники из разных уголков Украины и мира. Также на территории можно увидеть искусственный пруд. Рядом расположен Нежинский университет.

Графский парк ZeFt

Парк им. Т. Г. Шевченко. Является популярным местом для отдыха с детьми. Здесь есть аттракционы, широкие аллеи деревьев, небольшие кафе. Это зеленый оазис Нежина и локация для встреч с друзьями и свиданий. Недавно здесь открыли площадку, чтобы кататься на скейтах и роликах.

Парк им. Т. Г. Шевченко в Нежине Фото из открытых источников

Другие интересные места

Краеведческий музей им. Ивана Спасского. Фонды насчитывают более 33 тысяч единиц хранения. Здесь можно увидеть оригинальные документы XVII-XX веков, предметы быта и народную традиционную одежду этого же периода, а также холодное и огнестрельное оружие.

Адрес: центр, ул. Батюка.

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Краеведческий музей им. Ивана Спасского Фото из открытых источников

Памятник Н. Гоголю. Открыт в 1881 году на общественные средства. Это первый памятник в мире выдающемуся писателю украинского происхождения.

Адрес: центр города.

Первый памятник Н. Гоголю в мире в г. Нежин Фото из открытых источников

Нежинский университет. Является одним из старейших учебных заведений Украины. Основан в 1805 году на средства русского генерала И. Безбородько и его брата. Первоначально функционировал как Гимназия высших наук.

На территории университета есть библиотека. Ее основали в 1820 году. Сейчас здесь хранится более миллиона периодических изданий и книг. Около 100 тыс. – датируются периодом XVI-XIX века – именно они стали основой создания Музея редкой книги.

Адрес: ул. Графская, 2.

Нежинский университет ZeFt

Напоминаем, что ранее выходил материал о городе Чернигов, где можно прочитать о Спасо-Преображенском соборе в византийском стиле, Антониевых пещерах и других местах.

Также есть материал о Черниговской области, в котором рассказывается о дворце последнего гетьмана К. Разумовского, Голубых озерах и Межреченском ландшафтном парке.