Прощальный визит: Что дала Украине встреча Ангелы Меркель и Владимира Зеленского

Меркель выступила за проведение встречи в "нормандском формате"

Ангела Меркель и Владимир Зеленский Офис президента

В этом году Ангела Меркель уходит с поста канцлера Германии. Поэтому фактически за месяц до выборов в бундестаг она посетила некоторые страны, среди которых была и Украина.

В ходе встречи лидеров Германии и Украины обсуждались самые чувствительные для Украины темы - ситуация на Донбассе и продолжение транзита российского газа по украинской ГТС.

Подробнее о результатах визита Ангелы Меркель в Украину рассказываем далее.

Ситуация на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский по завершении переговоров с Ангелой Меркель сообщил, что приоритетной темой было урегулирование конфликта на Донбассе.

Канцлер Меркель рассказала, что переговоры в "нормандском формате" по Донбассу "не продвигаются вперед", а в Минских договоренностях проблемы имеют структурный характер".

Она также сообщила, что "хотела бы провести еще одну встречу" на уровне лидеров четырех государств - Германии, Франции, Украины и России, и что считает такую встречу возможной, если удастся разработать хороший повестку дня".

При этом она поддержала отказ Украины вести прямые переговоры с представителями сепаратистов на Донбассе, поскольку "Россия является стороной этого конфликта". "Мы все время крутимся вокруг этой проблемы", - заявила госпожа Меркель.

Новости по теме: В Германии назначили ответственного за транзит газа через Украину

Транспортировка российского газа

Канцлер Германия Ангела Меркель заявила, что соглашение о транспортировке российского газа через территорию Украины должна быть продолжена.

"Я с российским президентом говорила об этом, что мы хотим скорейшего продления договора о транспортировке газа между Украиной и РФ, ред.), который действует до 2024 года. Мы будем говорить об этом и в Европе, и с компаниями, которые с этим связаны. Мы едины с американской стороной в том, что газ нельзя использовать как оружие", - сказала немецкий лидер.

Она отметила, что уже существующее сотрудничество Украины и Германии в области энергетики будет продолжено.

При этом Меркель заявила, что Германия может поддержать санкции против "Северного потока-2" если Россия начнет использовать газопровод как оружие.

По словам Меркель, "Северный поток-2" - это не российско-немецкий проект, это европейско-российский проект.

"Мы чувствуем себя ответственными, потому что есть большие проблемы, которые я воспринимаю серьезно. Поэтому мы четко сказали, что будем выступать в рамках ЕС за дальнейшие санкции, если подтвердится подозрение, что трубопровод будет использован как оружие", - заявила канцлер.

Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в Мариинском дворце Офис президента

Стоит отметить, что накануне визита канцлера Германии президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на получение "гарантий" для Украины в споре по "Северному потоку-2". По словам главы государства, примером таких гарантий может быть обещание транспортировать через Украину какой-то минимальный объем газа.

Новости по теме: Путин заявил, что РФ готова продолжать транспортировать газ через Украину

Меморандум о сотрудничестве

На выполнение договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель между НАК "Нафтогаз Украины" и немецкой энергетической компанией RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) заключен меморандум о сотрудничестве в секторе водородной экономики.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что этот документ открывает перспективы в экспорте "зеленого" водорода на европейский рынок, в частности в Германию. Для этого может использоваться как имеющаяся сеть газопроводов, так и альтернативные средства, в частности суда для транспортировки аммиака. Пилотный проект предусматривает доставку именно судами в виде "зеленого" аммиака.

Также предусматриваются возможности коммерческой продажи украинского "зеленого" водорода на европейских рынках, с фокусом на имеющиеся рынки. Кроме того, меморандум предусматривает возможности развития проектов возобновляемой энергетики на шельфе и побережье морей.

Рабочие группы НАК "Нафтогаз Украины" и RWE начнут совместную работу в рамках меморандума уже в сентябре этого года.

Договоренности о совместном развитии водородной экономики были достигнуты между Зеленским и Меркель во время их встречи в Берлине в июле 2021 года.

Новости по теме: Украина обратилась к властям ЕС относительно действий "Газпрома"

******

Президент Владимир Путин наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Орден Свободы - это высшая награда, которую могут получить иностранцы и лица без гражданства. Орден Свободы был учрежден 10 апреля 2008 года и вручается за заслуги в утверждении суверенитета Украины.