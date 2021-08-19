Программа визита Меркель в Украину и усиление ответственности за подделку COVID-сертификатов: Главное на утро 19 августа
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В воскресенье ожидается визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину. Уже известна программа визита и главные темы, которые обсудит Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.
Среди прочего в Украине планируют ужесточить ответственность за подделку сертификатов и справок о вакцинации от коронавируса.
О главных новостях утра 19 августа рассказываем подробнее.
Программа визита Меркель в Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину в воскресенье, 22 августа. В ходе визита Меркель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.
Меркель в ходе встречи с Зеленским планирует обсудить вопросы двусторонней и экономической политики между Киевом и Берлином, процесс реформ в Украине, а также выполнение Минских договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе.
Усиление ответственности за подделку COVID-сертификатов
Совет нацбезопасности и обороны Украины планирует усилить ответственности за подделку сертификатов и справок о вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение 18 августа подписал президент Владимир Зеленский.
Согласно решению СНБО, правительство должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект.
Утверждение великого герба
Парламент на заседании 24 августа в День Независимости рассмотрит проект закона о большом гербе.
Инициировал внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта о Большом гербе президент Владимир Зеленский.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
По состоянию на утро 19 августа в Украине обнаружили 2 270 226 случаев коронавируса, 2 199 118 человек выздоровели, 53 368 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 1560 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 90 детей и 35 медработников. За сутки умерло 32 человека, выздоровело – 898 пациентов, госпитализированы 665 человек.
В мире по состоянию на утро 19 августа обнаружили 210 135 043 случая коронавируса, 188 247 125 человек выздоровели, 4 405 953 – умерли.
Новый уполномоченный по транзиту газа Украиной
Немецкое правительство назначило уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной Георга Вальдерзее. Он уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита через Украину в 2019 году, когда проходили переговоры о продлении контракта о транзите.
Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что страна будет прилагать усилия для "продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет", чтобы обеспечить транзит после окончания действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.
Когда войска США покинут Афганистан
Президент США Джо Байден назвал дату, когда американские военные закончат эвакуацию граждан и покинут Афганистан. По его словам, это может произойти уже 31 августа.
Он сообщил, что военные США будут оставаться в Афганистане, пока американцы, стремящиеся покинуть эту страну, не будут эвакуированы.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 18 августа, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы велись вблизи Широкино, Водяного, Опытного.
С начала текущих суток, 19 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. НВФ вели огонь вблизи Новоалександровки, Крымского, Нью-Йорка.
В результате обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
Прогноз погоды
По данным синоптиков, сегодня будут дожди в северных, центральных, восточных и южных областях.
На западе Украины днем будет +22...+24, а ночью +9...+11. На севере страны днем будет +22+25, а ночью +15...+17. В центре страны ожидается днем +21...+29, а ночью +15...+17. На востоке днем будет +30...+33, а ночью +18...+20. На юге прогнозируют днем +23...+29, а ночью +17...+20 °C.
В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Днем ожидается +21...+23, а ночью +15...+17 °C.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стал ролик о проезде военной техники по Крещатику.
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