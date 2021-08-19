Программа визита Меркель в Украину и усиление ответственности за подделку COVID-сертификатов: Главное на утро 19 августа

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Ангела Меркель и Владимир Зеленский EPA

В воскресенье ожидается визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину. Уже известна программа визита и главные темы, которые обсудит Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.

Среди прочего в Украине планируют ужесточить ответственность за подделку сертификатов и справок о вакцинации от коронавируса.

О главных новостях утра 19 августа рассказываем подробнее.

Программа визита Меркель в Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину в воскресенье, 22 августа. В ходе визита Меркель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Меркель в ходе встречи с Зеленским планирует обсудить вопросы двусторонней и экономической политики между Киевом и Берлином, процесс реформ в Украине, а также выполнение Минских договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе.

Усиление ответственности за подделку COVID-сертификатов

Совет нацбезопасности и обороны Украины планирует усилить ответственности за подделку сертификатов и справок о вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение 18 августа подписал президент Владимир Зеленский.

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Согласно решению СНБО, правительство должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект.

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Утверждение великого герба

Парламент на заседании 24 августа в День Независимости рассмотрит проект закона о большом гербе.

УП

Инициировал внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта о Большом гербе президент Владимир Зеленский.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 19 августа в Украине обнаружили 2 270 226 случаев коронавируса, 2 199 118 человек выздоровели, 53 368 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 1560 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 90 детей и 35 медработников. За сутки умерло 32 человека, выздоровело – 898 пациентов, госпитализированы 665 человек.

В мире по состоянию на утро 19 августа обнаружили 210 135 043 случая коронавируса, 188 247 125 человек выздоровели, 4 405 953 – умерли.

Новый уполномоченный по транзиту газа Украиной

Немецкое правительство назначило уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной Георга Вальдерзее. Он уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита через Украину в 2019 году, когда проходили переговоры о продлении контракта о транзите.

Фото из открытых источников

Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что страна будет прилагать усилия для "продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет", чтобы обеспечить транзит после окончания действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.

Когда войска США покинут Афганистан

Президент США Джо Байден назвал дату, когда американские военные закончат эвакуацию граждан и покинут Афганистан. По его словам, это может произойти уже 31 августа.

Он сообщил, что военные США будут оставаться в Афганистане, пока американцы, стремящиеся покинуть эту страну, не будут эвакуированы.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 18 августа, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы велись вблизи Широкино, Водяного, Опытного.

С начала текущих суток, 19 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. НВФ вели огонь вблизи Новоалександровки, Крымского, Нью-Йорка.

В результате обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Прогноз погоды

По данным синоптиков, сегодня будут дожди в северных, центральных, восточных и южных областях.

Прогноз погоды на 19 августа Укргидрометцентр

На западе Украины днем будет +22...+24, а ночью +9...+11. На севере страны днем будет +22+25, а ночью +15...+17. В центре страны ожидается днем +21...+29, а ночью +15...+17. На востоке днем будет +30...+33, а ночью +18...+20. На юге прогнозируют днем +23...+29, а ночью +17...+20 °C.

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Днем ожидается +21...+23, а ночью +15...+17 °C.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стал ролик о проезде военной техники по Крещатику.

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