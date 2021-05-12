Программа Украина-НАТО, обстрелы Израиля и стрельба в казанской школе: Главные новости утра 12 мая

Мир снова наблюдает эскалацию конфликта в секторе Газа

Рэкетный обстрел Тель-Авива (Израиль) Фото из открытых источников

Неспокойно этой ночью было в Израиле – были обстреляны несколько городов. По оценке ЦАХАЛ в сторону страны было выпущено около 850 ракет. Сообщалось о жертвах и разрушениях.

Другая трагедия случилась в Казани – накануне там учинили стрельбу. В результате погибли от 7 до 11 человек.

О главных новостях утра 12 мая рассказываем подробнее.

Обстрелы Израиля

Вечером 11 мая в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетном обстреле города из Сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели. Организация ХАМАС заявила, что по Тель-Авиву было выпущено более 130 ракет.

Обострение конфликта в секторе Газа AFP

Атаки продолжались всю ночь, и по оценке ЦАХАЛ в сторону Израиля было выпущено около 850 ракет.

Украина выступила против обострения ситуации в секторе Газа. Посольство Украины в Израиле призвало украинцев быть бдительными учитывая обострение ситуации в секторе Газа и рассказало, что делать в кризисных ситуациях.

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Стрельба в казанской школе

В Казани в школе №175 С самого утра 11 мая началась стрельба. СМИ заявили, что двое молодых людей зашли в учебное заведение и начали стрелять. Сначала было известно только об одном погибшем, позже данные о погибших варьировались от 7 до 11 человек.

РИА Новости

Подробнее о трагедии в школе можно узнать по ссылке.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 12 мая в Украине обнаружили 2 129 073 случая коронавируса, 1 797 136 человек выздоровели, 46 987 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 4538 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 180 детей и 142 медработника. За сутки умерло 356 человек, выздоровело – 19 766 пациентов, госпитализированы 1349 человек.

В Минздраве предупредили, что в Украине может начаться четвертая волна коронавирусной болезни.

В мире по состоянию на утро 12 мая обнаружили 160 339 530 случаев коронавируса, 138 118 573 человека выздоровели, 3 331 763 – умерли.

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Программа Украина-НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2021 год. Теперь Кабинет министров должен подготовить мероприятия по ее выполнению.

Стратегической целью этой программы отмечено достижение Украиной основных критериев для получения полноправного членства в НАТО и ЕС.

Умер звезда фильма "Цыганка Аза"

В Киеве ушел из жизни актер театра и кино, педагог, композитор и основатель цыганского театра "Романс" 67-летний Игорь Крикунов. О смерти артиста сообщил его близкий друг, певец Виктор Белоножко.

Игорь Крикунов Фото из открытых источников

Игорь Крикунов – украинский актер ромского происхождения. Родился 24 июня 1953 года. Окончил Щукинское училище. На счету Крикунова 14 ролей в кино и более сотни ролей в театре. Наибольшую славу ему принес фильм "Цыганка Аза" (1987), где актер сыграл главную роль – Василия.

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Пожар в Будславском костеле

В Беларуси в огне оказалась памятник позднего барокко – костел в Будславе. В результате пожара крыша над центральным нефом костела была полностью уничтожена огнем и обрушилась.

Волонтерам удалось вовремя вывезти богослужебные принадлежности, иконы, книги и другие переносные вещи. В частности, образ Матери Божьей Будславской перевезли в безопасное место.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 11 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Новгородское, Калиново-Борщеватое, Новоселовка, Пивденное, Водяное, Лебединское.

К счастью, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

По состоянию на 7 часов утра 12 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Прогноз погоды

По данным синоптиков в Украине во всех южных, восточных и некоторых северных и центральных областях ожидаются осадки, а в других регионах – ясная погода.

На севере столбик термометра днем будет колебаться от 13-17 градусов с отметкой "+". А на западе прогнозируется самая теплая погода +19...+25 градусов.

Фото из открытых источников

Что касается востока Украины, то там ожидается температура воздуха в пределах +14...+17 градусов. На юге и в центре страны – 14-18 градусов с отметкой "+".

В столице день обещает быть солнечным и относительно теплым – +14...+16 градусов.

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