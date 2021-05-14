Проезд в транспорте Киева может подорожать в 2,5 раза: Кто и почему инициирует очередное повышение тарифов

Перевозчики аргументируют необходимость повышения стоимости проезда убытками, которые понесли из-за пандемии коронавируса

Накануне киевляне получили неприятную новость – проезд в общественном транспорте может существенно подорожать. "Киевпастранс" и Киевский метрополитен сообщили, если столичная власть не выделит бюджетные средства на работу предприятий-перевозчиков, придется повышать тарифы. Трудовые коллективы обратились с соответствующим заявлением в киевский горсовет и обосновали необходимость увеличения стоимости билета до 21 грн.

О ситуации с повышением цен на проезд в столичном общественном транспорте подробнее в публикации "Першого Незалежного" дальше.

Проехать в метро за 20 гривен, а в трамвае – за 25?

Работники компаний "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" написали совместное обращение на имя мэра Киева Виталия Кличко. Столичные транспортники заявили о необходимости повысить стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте до 20-25 гривен.

Колективи Київського метрополітену та Київпастранс / Kyivpastrans звернулися до Київської міської ради з вимогою... Опубликовано КП "Київський метрополітен" Среда, 12 мая 2021 г.

Работники КП "Киевский метрополитен" в своем письме просят столичные власти пересмотреть тариф на проезд в подземке. По их расчетам, стоимость проезда в метро должна составлять 21 гривну.

Ежегодно столичный метрополитен отчитывается, что средств, поступающих от продажи билетов, не хватает на покрытие всех расходов. Мол, предприятие не получает прибыли совсем, зато имеет одни лишь убытки. Отмечено, что с начала пандемии пассажиропоток в метро уменьшился вдвое – с 495 миллионов пассажиров в 2019 году до 279 миллионов в 2020 году и до 85 миллионов за 4 месяца 2021 года.

В 2020 году предприятие закончило год с убытком в 1 млрд 175 млн грн. А, по прогнозам финансистов, в этом году ожидаются еще большие убытки – до 3,5 млрд грн. К тому же в Киеве дважды вводили локдаун – впервые метро вообще не работало два месяца, а второй раз – работало только по спецпропускам. Отмечено, теперь для обеспечения работы метрополитена необходимо минимум 1 млрд 514 млн грн, потому что есть риск задержки или невыплаты зарплаты работникам.

Чтобы понять, о каких именно убытках говорят в метрополитене, нужно детально рассмотреть составляющие проезда в метро.

Проезд в метро – аналог обычной услуги, скажем, визита в зоопарк или товара в магазине. Стоимость и товара, и услуги обусловлена рядом факторов. Так же и цена условного "жетона" в метро. В стоимость входит цена на электроэнергию, затраты на заработную плату работникам метрополитена – машинистам, инженерам, ремонтникам, кассирам, уборщикам, расходы на обслуживание техники, на запланированный и внеочередной ремонт.

То есть сумма, полученная за месяц от проезда стабильного количества пассажиров, должна покрыть все указанные расходы. Но в конечную стоимость "жетона", которую платит потребитель/покупатель, заложена не только себестоимость услуги, но и определенная "наценка", чтобы сделать работу предприятия выгодной для государства. Следовательно, проезд пассажиров должен приносить прибыль метрополитену как государственному предприятию, а значит – обогатить городской бюджет.

Учитывая это в Киевском метрополитене подсчитали – 8 гривен за одну поездку не покрывает всех расходов, поэтому стоимость одной поездки в метро должна составлять не менее 20 гривен, потому что обоснованная цена поездки – 21 гривна. Только если введут такую стоимость, будут покрыты все расходы метрополитена.

Рассказали о ситуации с объемами пассажирских перевозок и в "Киевпастрансе". За год пандемии коронавируса объем перевозок в общественном транспорте Киева упал на 39,9%. При этом тарифы на электроэнергию выросли в 1,2 раза, а минимальная зарплата – в 1,75 раза.

В "Киевпастрансе" подсчитали, что экономически обоснованные тарифы на 2021 год – это 25,18 грн на проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе и 78,90 грн на проезд на городской электричке.

Администрация предприятия заявила, что сейчас существует угроза отключения электроэнергии, увольнения работников и задержки зарплаты – а это может привести к транспортному коллапсу в Киеве.

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Митинги транспортников за повышение зарплат

Сразу после того, как в Twitter и Facebook появились открытые письма к столичной вдали с просьбой повысить цены на проезд, инициативу перехватили непосредственно транспортники. В четверг, 13 мая, у здания Киевского городского совета началась массовая акция протеста профсоюзов работников транспортной отрасли. Сотрудники КП "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" требуют от властей повысить стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте до 25 гривен.

Демонстранты надеются на массовость своей акции протеста и уверены, что власти их услышат и обязательно пересмотрят тарифы на проезд.

Процедура встановлення тарифу на перевезення у громадському комунальному транспорті наступна: комунальні... Опубликовано Mykola Povoroznyk Четверг, 13 мая 2021 г.

На плакатах надписи: "Наведите порядок в ценах на проезд", "Честные тарифы – безопасный проезд", "Спасите транспортную систему", "Мы возим вас на работу, кто заплатит за нашу?", "Нам нечем кормить семьи".

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В ближайшее время подорожания не будет. По крайней мере, если верить КГГА...

В Киевской городской государственной администрации немедленно отреагировали на требования транспортников и дали официальный ответ. Городская власть ожидает от коммунальных предприятий-перевозчиков экономического обоснования стоимости проезда. Далее – департамент транспортной инфраструктуры изучает обоснование и готовит пакет документов по изменению стоимости проезда в общественном транспорте. После этого департамент экономики и инвестиций рассматривает экономическое обоснование тарифа и делает расчеты – каким должен стать тариф. Изменение тарифа происходит после распоряжением КГГА и его общественного обсуждения.

Даже если транспортники смогут доказать властям целесообразность повышения тарифов, а власти согласятся с этим, процедура повышения стоимости проезда является длительной. Поэтому ожидать подорожания в ближайшее время не стоит.

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История подорожания проезда в метро

В далеком 2000 году зайти в метро, проехаться в троллейбусе или трамвае можно было за 50 копеек. Существенное подорожание проезда произошло в 2008 году – билет стал стоить 1,50 грн.

В 2010 году проезд в метро стоил уже 2 гривни. В феврале 2015 года жетоны подорожали до 4 гривен, а билеты в наземном транспорте выросли в цене до 3 грн. В июне 2017 года проезд в подземке подорожал до 5 грн. Последний раз тарифы на проезд в метро, трамвае, троллейбусе и автобусе повышали летом в 2018 году – сразу до 8 грн. Подорожание продолжается – на этот раз оно касалось частных перевозчиков. С начала апреля этого года стоимость проезда в 15 из 150 маршруток выросла с 8 до 10 гривен.