Проект Минцифры "Дія City" для ИТ-отрасли: Что он на самом деле предполагает и почему айтишники резко против

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Нововведения в области ИТ очень противоречивы

Специальный правовой и налоговый режим для украинской IT-индустрии может быть введен в начале 2022 года. Речь идет о проекте "Дія City" от Министерства цифровой трансформации, который является элементом процесса диджитализации отечественной экономики и должен поспособствовать привлечению инвестиций.

Говорят, что "Дія City" позволит стартапам развиваться в Украине в условиях удобной юрисдикции с низкими налогами на доходы работников, возможностью выбора между налогом на прибыль и ПнВК, налоговой скидкой для физлиц в случае приобретения доли в компании-стартапе, который является резидентом "Дія City". По мнению специалистов, "Дія City" поможет IT-отрасли Украины органично достичь показателей 40-50% в год по сравнению с нынешними 20-30%. Но сами айтишники настроены не так позитивно.

Дальше рассказываем о сути и основных принципах нового налогового режима "Дія Сity", а также о том, почему на самом деле украинские айтишники выступают против него и даже вышли на уличный протест.

Что предусматривает "Дія City"?

"Дія City" - специальный правовой и налоговый режим для IT-индустрии. Суть новой системы заключается в создании наилучших условий для ведения ИТ-бизнеса. В рамках системы "Дія Сity" будут введены низкие ставки налогов, налоговые стимулы для инвесторов, элементы английского права и новая форма взаимодействия компании и специалиста – гиг-контракты. В целом "Дія City" основан на принципах свободы деятельности, невмешательства государства, стабильности и формальном характере процедуры получения статуса резидента. Специальный правовой режим будет введен минимум на 25 лет.

По прогнозам разработчиков и экспертов, "Дія City" начнет прием первых резидентов в начале следующего года.

Существует несколько первопричин, которые побудили к разработке и внедрению "Дія Сity". Одна из самых главных – это рост показателей украинской ІТ-отрасли в два раза. Иначе говоря, специальный режим внедряется для того, чтобы раскрыть потенциал ІТ-индустрии.

Вторая причина - это необходимость интеграции Украины в глобальные процессы. Сейчас в высокотехнологичных государствах мира существует почти 4000 спецрежимов для ІТ – это необходимо, чтобы быть привлекательными для ІТ-бизнеса. Поэтому "Дія Сity" должен помочь Украине войти в перечень привлекательных для ІТ-бизнеса мировых юрисдикций, а дальше – улучшить имидж, привлечь дополнительные инвестиции, увеличить количество рабочих мест.

Третья причина – положительное влияние на внутренний рынок, создание комфортных условий для всех его участников. Большинство ІТ-компаний работают в Украине по упрощенной системе налогообложения, но есть и те, которые за не могут ею пользоваться и несут большую налоговую нагрузку. Кроме них, есть компании, которые, работая с ФЛП, имеют непрозрачную корпоративную структуру, не увеличивают свою капитализацию, и поэтому им сложно привлечь инвестиции. Именно для них "Дія Сity" предлагает альтернативную ФЛП-модели систему отношений предприятия со специалистами – гиг-контракты. Это позволит платить низкие налоги, имея прозрачную корпоративную структуру.

Обзор законопроекта про "Дія City"

Общие правила и нормы, прописанные в законопроекте № 4303, следующие:

Участие в "Дія City" добровольное. Добровольность резиденства заключается в недопустимости прямого или опосредованного принуждения юридических лиц к приобретению статуса резидента "Дія City".

Резидентами "Дія City" могут быть только компании в области IT и смежных отраслях.

Доход от продажи ІТ-услуг должен составлять не менее 90% дохода юрлица.

Среднемесячная зарплата сотрудника "Дія City" должна составлять 1200 евро в эквиваленте (для стартапов – только после года).

Компания может привлекать сотрудников в штат как ФЛП и по гиг-контрактам. Специалисты могут сами выбрать форму сотрудничества с резидентом "Дія City".

Рассмотрим нормы, которыми пополнился законопроект № 4303 с момента доработки его после принятия в первом чтении.

Во-первых, специальный налоговый и правовой режим для IT-компаний "Дія City" хотят ввести на неограниченный срок, но минимум на 25 лет.

Во-вторых, в обновленной редакции законопроекта указан такой перечень отраслей деятельности, которая подпадает под "Дія City", их 11. Это: разработка ПО; разработка компьютерных игр; разработка IT-сервисов; кибербезопасность (разработка решений, сервис и обслуживание); консультационные услуги; робототехника (исследование, проектирование). В перечень образовательных проектов, которые могут претендовать на резидентство, внесли любые курсы, частные школы, вузы, которые обучают специальностям, которые напрямую или косвенно связаны с IT.

При этом не могут претендовать на вступление в "Дія City" компании, осуществляющие деятельность по организации и (или) проведению азартных игр. Исключение составляют компании, предоставляющие услуги в этой области. Получается, что аутсорсеры, которые разрабатывают программное обеспечение для игорного бизнеса, могут вступить в "Дія City", а их клиенты – нет.

Кроме того, из окончательной редакции законопроекта № 4303 убрали статью о непереманивании специалистов, которую очень критиковали, потому что она могла запретить работникам менять место работы. Зато ее "раскидали" по нескольким другим статьям документа, установив положение о неконкуренции специалистов с работодателями.

Компания-резидент может подписать со специалистом соглашение о неконкуренции, перечислив виды деятельности, в которых работник не может быть занят параллельно, пока он работает в конкретной компании. Если же такой перечень будет неадекватно большим, то эту часть сделку суд признает недействительной.

Порядок рассмотрения заявлений на вступление в систему "Дія City". Заявление и необходимые документы для вступления в "Дія City" можно подать в электронной форме. Если заявление возвращают без рассмотрения или заявителю отказывают в статусе резидента по каким-то причинам, регулятор должен уведомить заявителя об этом по e-mail в течение 5 рабочих дней и опубликовать это решение на официальном сайте уполномоченного органа.

Права и обязанности резидентов и полномочия регулятора. Уполномоченный орган принимает решение о:

вступление компании в "Дія City" и исключение из системы;

обеспечивает работу реестра участников "Дія City";

контролирует то, насколько заявители и участники "Дія City" соответствуют требованиям режима.

Резиденты должны:

Ежегодно подавать "уполномоченному органу" отчет с данными о зарплате, количестве гиг-контрактов и сотрудников, доле квалифицированного дохода в общем доходе.

Если регулятор обнаружит различия между отчетом о соответствии условиям принятия в "Дія City" и финансовым отчетом резидента, он может запросить у него результаты независимого аудита. Резидент должен предоставить заключение независимых аудиторов в течение 60 дней.

Резидентам, которые проштрафились и должны быть исключены из "Дія City", дали 10 дней с момента уведомления о лишении статуса резидента на то, чтобы принять меры и устранить нарушения. Если резидент это сделает, то он не будут исключен из системы.

Почему ІТ-рынок против "Дія Сity"?

Налоговые условия в специальном налоговом и правовом режиме для IT-отрасли "Дія City" регулируются законопроектом № 4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" (от 2 ноября 2020 года), который уже прошел первое чтение. Также в июне этого года был принят в первом чтении законопроект № 5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине". Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации рекомендовал парламенту принять документ во втором чтении и в целом.

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Однако, несмотря на оптимизм авторов законопроектов и профильного парламентского Комитета, общество не очень позитивно восприняло такую инициативу. С одной стороны, потому что в Украине практически все властные инициативы воспринимаются гражданами с некоторой опаской – так, будто они таят в себе угрозу. А во-вторых – люди по большей части опасаются перемен, особенно если знают о новациях немного.

Однако представители украинской ИТ-отрасли подробно ознакомились с законопроектом № 4303 и вышли на митинг к стенам Верховной Рады – айтишники не имеют лишних иллюзий относительно позитивных изменений после принятия документа и внедрения системы "Дія City" в целом. 13 июля они устроили в Киеве под стенами Верховной Рады акцию "Стоп "Дія City", требуя убрать из законопроекта ряд норм.

Такая же акция прошла возле Харьковской облгосадминистрации. Харьковские активисты собрались с плакатами: "ІТ растет без вашего вмешательства", "Я программист. Я против "Дія.City", "Не уничтожайте ІТ в Украине", "Утром налоговая реформа. Вечером реформа ІТ".

Организаторы акции протеста уверены, что сейчас законопроект №4303 не соответствует заявленным целям и требует доработки и может создать правовые коллизии.

"Протестую против монополии Минцифры в решении вопросов с ИТ-компаниями. Мне не нравится обязательный аудит ІТ-компаний, условия, которые прописываются в законопроекте № 4303 для работников. Эти пункты нужно либо вычеркнуть, либо качественно переделать", - рассказал один из митингующих.

По замыслу президента Владимира Зеленского и Министерства цифровой трансформации, система "Дія City" будет способствовать созданию в Украине IT-хаба, крупнейшего в Восточной Европе. Но участники акции "Стоп "Дія City" говорят, что законопроект о "Дія City" будет работать только на пиар Зеленского, потому что, по сути, содержит только возможности для коррупции и серьезные преграды, собственно, для работников IT-отрасли.

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Среди претензий работников ІТ-отрасли следующие:

инициатива государства абсолютно не учитывает интересы специалистов IT-отрасли, зато закон содержит нормы о неконкурентности, непереманивании, которые будут снижать мобильность специалистов и влиять на конкурентность заработных плат специалистов этой отрасли.

Опасения по созданию кластера, где будут гиг-контактеры, которые станут неподотчетными Трудовому кодексу.

Наиболее привлекательными будут условия лишь для крупных игроков ІТ-рынка.

Избирательность при отборе резидентов кластера "Дія City".

Необходимость для компании проведения независимого аудита для вступления в кластер "Дія City" - это может стоить до $10 000.

Участники акции под Верховной Радой отмечают, что сейчас IT-отрасль работает по одинаковому законодательству, как и другие бизнес-отрасли в Украине. А система "Дія City" должна полностью отделить отрасль IT от других отраслей, и в этом заключаются серьезные риски.

"Государство хочет нас отделить. Мы видим в этом риск, потому что это отдельное регулирование. Во-вторых, отделят, но никаких преимуществ нет... Они создают "юридического Франкенштейна", концепт которого называется "гиг-воркер", который не является ни наемным работником, ни предпринимателем", - заявил один из участников акции протеста.