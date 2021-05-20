Продажа земли на е-аукционах: Что стоит знать о законодательных нововведениях в Украине

Рынок земли в Украине заработает с 1 июля

Народные депутаты приняли в целом законопроект о продаже земельных участков через электронные аукционы. В соответствии с документом участки государственной и коммунальной собственности государство сможет продавать через электронные аукционы в электронной торговой системе.

Подробнее о принятой законодательной инициативе и условиях продажи земельных угодий в материале "Першого Незалежного" далее.

Подробности закона об е-продаже земли

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы" разработали и зарегистрировали в парламенте еще два года назад. В ноябре 2019 года нардепы приняли документ в первом чтении.

Проект закона меняет порядок подготовки и проведения земельных торгов. Согласно ему, земельные участки государственной или коммунальной собственности продают или передают в пользование отдельными лотами на конкурентных началах, то есть на земельных торгах.

Закон устанавливает, что земельные торги проводятся в форме электронного аукциона в режиме реального времени в сети интернет в электронной торговой системе, находящейся в государственной собственности.

Процесс продажи земли на аукционах полностью контролирует правительство - исключительно Кабинет министров Украины имеет полномочия:

устанавливать процедуру подготовки и проведения земельных торгов и оглашения их результатов;

определять размер, уплату, возврат регистрационных, гарантийных взносов участников и вознаграждения, которое платит победитель аукциона оператору электронной площадки.

Закон предусматривает существенные изменения порядка подготовки и проведения земельных торгов:

организатор торгов через личный кабинет публикует в электронной торговой системе объявления о проведении земельных торгов, прикрепляет документы и материалы на лот;

организатор размещает документацию по каждому лоту в электронной торговой системе в виде отдельного электронного документа;

объявление о проведении земельных торгов по электронной торговой системе автоматически отображается и на Едином государственном портале земельных торгов в виде информационной карты на лот;

в объявлении о лоте размещаются фотографии земельных участков;

все этапы земельных торгов проходят через электронную торговую систему и сопровождаются информированием об этом участников торгов в электронном порядке;

сведения об участниках торгов не подлежат разглашению до завершения торгов;

земельные торги проводят при наличии не менее двух зарегистрированных участников;

объявления о проведении земельных торгов обнародуют за 30-45 дней до запланированной даты их проведения.

Общие правила проведения онлайн-торгов по продаже земли:

Стартовая цена участков устанавливается в зависимости от их целевого назначения: стартовая цена земель государственной и коммунальной собственности сельскохозяйственного назначения равной нормативной денежной оценке, а стартовая цена других земель государственной и коммунальной собственности не может быть ниже экспертной денежной оценке участка.

Размер гарантийного взноса по лоту не сможет составлять менее 30% стартовой цены продажи земли или стартового размера годовой платы за пользование участком.

Гарантийные взносы не возвращаются: а) участникам, если ни один из них не сделал шага аукциона на б) победителю, если он не подписал протокол торгов, договор по результатам торгов, не уплатил причитающуюся сумму за приобретенный лот.

По результатам аукциона заключают договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзиса участка с победителем земельных торгов. А им, в свою очередь, становится тот, кто на торгах предложил самую высокую цену за продаваемую землю или самый высокий размер арендной платы.

Какие земли нельзя продать или сдать в аренду

Согласно новому закону, не допускается отчуждение арендованных земельных участков государственной или коммунальной собственности без согласия арендатора. При этом закон конкретизирует случаи, когда земля государственной или коммунальной собственности не подлежит продаже на земельных торгах. Согласно ч. второй ст. 134 Земельного кодекса Украины, не разрешается продавать земли, если:

на них расположены объекты недвижимого имущества (здания, сооружения), находящиеся в собственности физических или юридических лиц;

их используют для нужд, связанных с пользованием недрами и водопользованием;

их используют религиозные организации;

на них строятся объекты, профинансированные за государственные средства;

они предоставлены культурным и художественным учреждениям под творческие мастерские;

они предоставлены в аренду для реконструкции кварталов устаревшей застройки, для строительства социального и доступного жилья;

на них размещены иностранные дипломатические представительства;

их используют для обслуживания и ремонта объектов инженерной, транспортной, энергетической инфраструктуры;

на них строят мусороперерабатывающие объекты, очистные сооружения, котельные, кладбища;

они предоставлены гражданам для сенокошения, огородничества и выпаса скота.

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Зачем нужно продавать землю через е-аукцион

Правительство уже давно инициирует принятие законов, касающихся запуска рынка земли в Украине. Внедрение продажи земли является ключом к получению финансовой помощи от Европы. Министерство финансов Украины надеется получить вторую часть транша от Всемирного банка после принятия законов о земельной реформе – а это немало – почти 700 миллионов долларов.

Именно поэтому законопроекты №2194 и №2195, делегирующие земельные отношения и внедряющие электронные аукционы продажи земельных участков, важны для будущего сотрудничества Украины со Всемирным банком.

28 апреля этого года Верховная Рада уже приняла в целом законопроект № 2194 о проведении земельной децентрализации. Именно этот документ является ключевым для проведения земельной реформы в Украине.

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Электронная система земельных торгов должно оптимизировать вопросы продажи и передачи в пользование государственных земель, ускорить этот процесс и увеличить поступления в государственный и местные бюджеты.

Проведение торгов и их результаты должны быть прозрачными и добросовестными благодаря автоматизации процессов, обнародованию документов относительно торгов и участков в общедоступной электронной торговой системе.

Правда, пока остается подождать, когда закон о рынке земли вступит в силу и заработает на практике в нашей стране – это запланировано на 1 июля этого года. И тогда можно будет начинать воплощать идею онлайн-торгов. Подробнее о мировом опыте и особенностях продажи земельных угодий в Европе читайте по ссылке.