Продажа тюрем с аукциона, возобновление налоговых проверок и снежные заносы в Украине: Актуальное на утро 10 февраля

Снегопады Украину еще не покинули Фото: Украинская правда

В планах правительства – продать несколько десятков исправительных учреждений

Вчера стало известно о введении в ближайшее время в Украине адаптивного карантина и ослаблении одного из ограничений, которые были актуальны в течение последних десяти месяцев по всей стране. К тому же Кабинет министров запланировал пустить с молотка три десятка исправительных заведений из-за их убыточности для государства.

Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро среды, 10 февраля.

Украину засыпает снегом: коллапс в регионах

Из-за резкого ухудшения погоды в семи областях Украины ограничено движение транспорта. В Киев запретили въезд крупногабаритного транспорта, чтобы не допустить его накопления в столичном регионе. Движение ограничено в пределах таких областей: Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Ровенской (М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель), Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь) и Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы).

Фото из открытых источников

Из-за непогоды в Волынской области перекрыли движение на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь между пгт Торчин и с. Шклинь. Также не пускают грузовики на трассы Т-03-02 Пища-Козин между г. Владимир-Волынский и с. Павловка и Т-03-05 Нововолынск-Локачи между с. Павловка и пгт Локачи и Т-03-03 Луцк-Дубно.

Также в ГСЧС заявили, что из-за непогоды в Украине может быть нарушено и прекращено движение транспорта.

Кстати, во вторник в Киеве из-за снегопада на улицах появились БТРы – чтобы буксировать грузовые машины. К тому же спецтехника очищает территории возле столичных высших учебных заведений. Всего на дорогах Украины работает около 2375 человек и 1790 единиц техники.

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В Украине возобновятся налоговые проверки

Кабинет министров Украины разблокировал приостановленные на время карантина проверки, начатые на момент введения моратория на проверки – 18 марта 2020 года.

Контролирующим органам разрешили проводить проверки компаний, которые сформировали налоговый кредит за счет оформления рисковых операций по приобретению товаров или услуг. Также были разблокированы документальные проверки соблюдения сроков поступления товаров по импортным операциям и предоставлено разрешение на внеплановые документальные проверки по жалобам на действия или бездействие контролирующих органов на неправомерные начисления денежных обязательств плательщиков налогов.

Адаптивный карантин в Украине

В Украине во второй половине или в конце февраля введут адаптивный карантин, а регионы страны поделят на 3 или 4 зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко UA: Украинское радио

Ключевым в новом адаптивном карантине будет способность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. Между тем в Украине разрешили проводить во время карантина массовые мероприятия: культурные, публично-научные, образовательные и профессионально-тематические – с наполненностью залов до 50%.

При отсутствии мест количество людей ограничивается из расчета 5 кв. м на одного человека.

Украинские тюрьмы выставляют на продажу

Министерство юстиции Украины совместно с Фондом государственного имущества в ближайшее время выставит на продажу три десятка законсервированных тюрем. В рамках "большой приватизации тюрем" планируем выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных заведений, находящихся в "законсервированном" состоянии и прекративших свою профильную деятельность.

Фото из открытых источников

Приватизация таких исправительных центров должна лишить государство убытков и обеспечить поступления в бюджет, а также позволить строить новые, современные исправительные центры по европейскому образцу.

Первый объект, который будет выставлен на прозрачный аукцион, – Ирпенский исправительный центр №132, его стартовая цена – 220 млн гривен. Общая площадь земельного участка составляет 8,3 га. Учреждение расположено в центре пгт Коцюбинское и прекратило профильную деятельность в августе 2019 года.

В США начат процесс относительно импичмента Трампа

9 февраля Сенат Соединенных Штатов Америки начал процесс в деле об объявлении импичмента экс-президенту Дональду Трампу. Если сенаторы признают процесс соответствующим Конституции США, то 10 февраля начнутся слушания по существу.

Бывший президент США Дональд Трамп Jonathan Ernst / Reuters

Обвинения, предъявляемые Дональду Трампу, являются наиболее серьезными из всех, которые когда-то выдвигались против президента США.

Еще 11 января представители Демократической партии внесли резолюцию "Об импичменте Дональда Джона Трампа, президента США, за особо тяжкие преступления и проступки", в частности, за подстрекательство к мятежу и штурму Капитолия.

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Историческая находка во Львовской области

В одном из сел Львовской области нашли уникальный барельеф, датируемый XIV веком. Крестьянин у себя на огороде выкопал ценную историческую достопримечательность – барельеф с изображением присяги галицких бояр польскому королю Казимиру III Завоевателю в 1347 году.

Барельеф Фото Тарас Чухлиб

Местный историк в соцсети Facebook посоветовал мужчине передать экспонат во Львовский исторический музей или во Львовское отделение института казачества.

Найдена римская монета, которой более 1800 лет

Между тем, в Израиле солдат Вооруженных сил во время военных учений нашел редкую монету, которой более 1,8 тыс. лет. На одной стороне монеты изображена голова римского императора Антонина Пия и набита дата 158 – 159 н. э. На оборотной части монеты был изображен бог Луны Мен и надпись "Жителей Гева Филлипа".

Монета была найдена в кибуце Гева в Изреельской долине на севере страны. Она была хорошо сохранена и является редкой находкой. Эксперты говорят, что монету отчеканили в год, когда городам в этом районе было предоставлено самоуправление под властью Римской империи.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 10 февраля в Украине зарегистрированы 1 253 055 случаев коронавируса, за прошлые сутки заболели 3 409 человека.

В мире известно о 106 740 881 случай инфицирования коронавирусом. Больше всего болеют в США – 27 160 308 случаев, Индии – 10 847 304, Бразилии – 9 524 640 больных, Великобритании – 3 983 684 и России – 3 953 970 случаев заболевания. Всего умерло 2 334 374 больных, а излечились 59 566 875 человек.

Между тем во Франции 116-летняя женщина бессимптомно переболела COVID-19. Это - самая старая жительница Европы, 116-летняя сестра Андре.

Также стало известно, что Иран разработал собственную вакцину против коронавируса под названием Razi Cov Pars, клинические испытания которой начнутся в скором времени. Вакцина разрабатывалась в Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток Razi. В первой фазе клинических испытаний примут участие 13 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 9 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле населенного пункта Богдановка НЗФ открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков - из стрелкового оружия. Также недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Топ-видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео о вероятных отключениях электроэнергии в Украине.

Топ-обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали пост со словами Михаила Чаплыги о работе депутатов из фракции "Слуга народа".

Вместо бонуса

Кроме того, вчера на ZIK.ua вышло несколько больших текстов. Вот они со ссылками:

Долина дьявола, живописные скалы и дубы, которым сотни лет: Топ самых интересных каньонов Украины, которые стоит посетить

Сколько живет иммунитет к коронавирусу и как быстро можно повторно инфицироваться: Обновленные данные после года пандемии в мире

ВВП, курсы валют и инфляция: Прогнозы развития экономики Украины на 2021 год