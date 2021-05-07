Проценты по кредитам: Как в Украине хотят уменьшить финансовую нагрузку на переселенцев

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Законодательная инициатива коснется украинцев, переехавших из временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма

Народные депутаты нарабатывают механизм уменьшения финансовой нагрузки на внутренне перемещенных лиц. Планируют ограничить переселенцам размер процентов за пользование кредитами. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении.

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Общая характеристика документа

В октябре 2019 года в Верховной Раде Украины нардепы зарегистрировали законопроект "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" относительно освобождения внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств" №2329.

Документом предлагается ограничить переселенцам размер процентов за пользование кредитами.

В феврале 2020 года парламент принял документ в первом чтении. Сейчас идет подготовка проекта закона ко второму чтению.

По убеждению авторов документа, законодательные нормы, принятые в 2014 году не позволили в полной мере защитить их от выставленных кредиторами счетов, которые часто в несколько раз превышают сумму основного долга. Также не было запрещено начисление инфляционных потерь долга.

"Наряду с этим суммы процентов в некоторых видах договоров займа и кредита начисляются до момента погашения суммы долга, а их размер не ограничен. Следовательно, финансовая нагрузка на пострадавших от конфликта лиц не уменьшилась, а наоборот возросла в десятки раз. Есть случаи, когда долги по карточному лимиту, которые возникли в 2014-2015 годах в размере 9-10 тыс. грн на сегодня составляют более 350 тыс. грн", - указано в пояснительной записке к документу.

Целью законопроекта станет:

- освобождение лиц, утративших место жительства и получения дохода, от негативных последствий невыполнения ими денежных обязательств;

- признание государством конфликта на востоке Украины и временной оккупации АР Крым обстоятельствами, исключающими ответственность пострадавших от этого лиц, без необходимости доказывать это в судебном порядке;

- устранение пробелов и несогласованностей в действующей системе нормативно-правового обеспечения защиты прав таких лиц, что приводит к различному применению правовых норм судами.

Авторы проекта закона уверены, что принятие документа позволит снизить финансовую нагрузку на должников по договорам кредита, займа, пострадавших от конфликта на востоке Украины и временной оккупации АР Крым, учитывая потерю ими устойчивых источников дохода и имущества, также укрепит доверие этих лиц к органам государственной власти и Украине в целом.

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Что предлагается законопроектом

Документ предусматривает, что общая сумма процентов по кредитам и займам не может быть больше той суммы, которую банк должен получить в случае своевременного погашения кредита.

Если условно сумма процентов за кредит на два года во время его оформления составляла 10 тыс. грн, то и через 7 лет она должна быть такой же для человека, потерявшего жилье и доход из-за конфликта на Донбассе.

Согласно законопроекту, за невыполнение или несвоевременное выполнение кредитных договоров не начисляются штраф, пеня, инфляционные потери и не применяются имущественные санкции. При этом освобождение от штрафных санкций и других платежей не является основанием для отказа в предоставлении нового кредита.

Предлагается обязать кредитора перечислить задолженность по кредитному договору в соответствии с настоящими нормами. Он должен сделать это в течение недели с момента обращения должника-переселенца. Если нет - задолженность считается автоматически перерасчитанной.

Для крымчан, выехавших с полуострова, эти правила распространяются на договоры, заключенные до 20 февраля 2014 года. Для жителей Донбасса, которые оставили оккупированные территории или дом в зоне проведения АТО - до 14 апреля 2014 года.

Однако такая норма действует в том случае, если до этих сроков у заемщика не было задолженности и он своевременно все оплачивал, а также после начала АТО совершил хотя бы один платеж.

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Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако до этого его должны принять нардепы во втором чтении и в целом, подписать председатель Верховной Рады и президент Украины.