Привет от контрабандистов, российский след или борьба с олигархами: Что известно о покушении на Шефира

В команде президента выдвинули три причины нападения на его первого помощника

Национальная полиция Украины

Сегодня утром на трассе вблизи Киева обстреляли авто первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате инцидента пострадал водитель. В провластной команде уже выдвинули свои версии мотивов нападения.

О подробностях покушения рассказываем далее.

Что известно об инциденте

Сегодня, около 10:00 возле села Лесники по автомобилю первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира открыли огонь. Выстрелы осуществлялись автоматной очередью, в результате чего в автомобиль попало более 10 пуль.

В Национальной полиции Украины сообщили, что пострадал водитель первого помощника президента. Сам Шефир не пострадал.

Национальная полиция Украины

Кроме этого правоохранители разыскивают нападавших и ввели спецоперацию "Сирена". В то же время на месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова.

Национальная полиция Украины

Журналисты сообщили, что стрельба велась в основном в левую сторону автомобиля Audi А8. Покушение случился на выезде из Киева по Новообуховской трассе.

Обстрелянная машина Сергея Шефира Facebook

Нападавший или нападавшие прятались в зеленой зоне у дороги. После случившегося машина остановилась на парковке супермаркета АТБ.

Также появилось видео с места происшествия.

По данным СМИ, предварительно установлено, что ни одна камера видеонаблюдения не покрывала местонахождение стрелка, оттуда был рассчитан удобный уход.

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Что говорят в команде Зеленского

В Офисе президента заявили, что из автоматического оружия пытались убить ключевого члена команды. Инцидент там связывают с попыткой противодействовать политике президента по деолигархизации и детенизации экономики, против которой объединились полукриминальные и экономические субъекты.

Усматривает в инциденте покушение на Шефира и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он рассказал, что в половине случаев Шефир ездит сам за рулем. На этот раз он ехал с водителем, который сейчас тяжело ранен и находится в "Феофании" с тремя огнестрельными ранениями. По словам Арахамии, Шефир сейчас в шоковом состоянии и считает, что стреляли именно в него, а попали в водителя. Арахамия рассматривает версию, что преступники могли не увидеть, кто за рулем и подумали, что это Шефир.

Также он уточнил детали нападения и выдвинул три версии покушения: "Когда начали стрелять, водитель дал по газам. Засада была в лесу через дорогу". По его мнению, первая версия - "привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вторая версия - российский след. Третья версия - борьба с олигархами".

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Позиция Владимира Зеленского

Президент Украины пока не прокомментировал инцидент, который случился с его помощником.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что главе страны уже доложили о покушении на его первого помощника Сергея Шефира.

"Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на произошедшее также скоро будет", - отметил он.

Никифоров заявил, что исполнитель покушения, а также заказчики не избегут наказания.

"Курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют", - подытожил Никифоров.

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По факту обстрела автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира открыто уголовное производство. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК). Она заверила, что правоохранители делают все возможное с целью установления личностей злоумышленников и их задержания.