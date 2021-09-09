Презентация Apple: Какие новинки представит компания в сентябре

Устройства, которые, вероятно, представят в сентябре, будут оснащены улучшенными батареями

Фото из открытых источников

Осенью ожидается три презентации компании Apple - в сентябре, октябре и ноябре. Дату мероприятия в этом месяце уже сообщили. А вот какие новинки будут представлены - доподлинно неизвестно. По инсайдерской информации, в сентябре выйдет новый смартфон, умные часы и беспроводная гарнитура.

Об ожидаемых новинках рассказываем далее.

Презентация новых разработок в сентябре

В следующий вторник, 14 сентября, компания Apple проведет ежегодную презентацию. Мероприятие запланировано на 20:00 (по Киеву).

Ожидается, что компания представит линейку смартфонов iPhone 13, смарт-часы Apple Watch Series 7 и беспроводную гарнитуру AirPods 3.

Однако возможно, что в сентябре одновременно покажут все 4 новых модели iPhone (в 2020 году их выпускали постепенно). А вот новые умные часы Apple Watch представят в октябре из-за задержки поставок.

Трансляцию презентации проведут на сайте Apple.com и на официальном YouTube-канале.

Какие новинки ожидаются

По инсайдерской информации будут представлены 4 версии новой модели смартфона обновленные умные часы и беспроводная гарнитура.

Смартфоны iPhone 13. По неофициальным данным дизайн смартфона будет немного изменен, его процессор — заменен на улучшенную версию, камера и экран — усовершенствованы, а объем аккумуляторной батареи — увеличен.

Ожидается, что Apple покажет четыре новых модели смартфонов: iPhone 13 iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone Mini 13. Достоверной информации об этих смартфонах пока известно немного, однако по инсайдерской информации основная модель будет иметь следующие технические характеристики:

уменьшенный "чубчик";

высокопроизводительный процессор A15;

технология распознавания отпечатков Touch ID, встроенная в дисплей;

экран с частотой 120 ГЦ.

Вероятно новая линейка iPhone получит батареи емкостью на 15-20% больше, чем предыдущие модели. Так iPhone Pro Max могут оснастить аккумулятором до 4 352 мАч, Pro и стандартную — до 3 095 мАч, а Mini — до 2 406 мАч. В то же время, высокочастотные экраны должны поглощать больше энергии, процессоры A15 станут более экономичными, поэтому предсказать продолжительность работы пока сложно.

Ориентировочно, iPhone 13 Pro получит продвинутую камеру с портретным режимом для видео и фильтрами, работающими на базе искусственного интеллекта. В частности, смартфон будет размывать задний фон, фокусируя внимание на людях в кадре. Pro-версии смогут записывать видео в формате Apple ProRes, который используется в профессиональном редакторе видео Final Cut Pro. Блогер EverythingApplePro совместно с инсайдером Максом Вайнбахом поделились информацией о том, что iPhone 13 Pro 13 Pro Max получат систему LiDAR.

Apple Watch 7. Эксперты ожидают, что часы будут в новом дизайне, с улучшенной батареей и экраном.

По инсайдерской информации, главной фишкой новой модели станет форма. Впервые со времен Series 4 смарт-часы Apple станут квадратными и стилистически похожими на смартфоны. Предполагается, что корпус и рамки сделают более тонкими, а экран — увеличат до 41 мм или 45 мм.

Смарт-часы могут получить встроенный датчик для измерения уровня сахара в крови-глюкометр. При этом разработчики сотрудничают с Rockley Photonics, которая разработала специальный датчик для проведения неинвазивных измерений. Устройство может сканировать кожу с помощью лучей определенного цвета.

Инсайдер с ником PineLeaks утверждал, что Apple Watch Series 7 получат новые аккумуляторы. По словам эксперта, линейка получит "первое реальное улучшение автономности" со времен первых Apple Watch.

Apple Watch Series 7 по данным PhoneArena PhoneArena

Однако существуют неподтвержденные данные о том, что задействованных производственных мощностей недостаточно и нужное количество новой продукции могут не успеть выпустить вовремя. В связи с этим презентация "умных" часов Apple может быть отложена. Также возможно, что компания просто сообщит о возможном дефиците в начале продаж.

AirPods 3. Ожидается, что аккумулятор зарядного кейса AirPods 3 увеличат на 20%, а продавать их будут только в комплекте с беспроводной зарядкой. Внутри беспроводной гарнитуры батарейки останутся такими же, как в AirPods Pro. Не стоит ждать кардинального улучшения качества звука, однако музыка на низких частотах может стать приятнее для слуха.

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Акции компании пошли вверх

После объявления даты сентябрьской презентации, только за 7 сентября ценные бумаги Apple подорожали на 1,6%, но влияние связанных с этой мерой новостей на котировки будет продолжаться.

В 2021-м ценные бумаги Apple начали повышаться в июне, хотя с 2015-го они традиционно дорожают с августа. В конце лета они сделали паузу, но после восстановили рост. В результате Apple стала первой среди американских компаний с капитализацией более $2,5 триллиона. По итогам 7 сентября ее стоимость перевалила за $2,6 триллиона.

Не исключено, что до презентации акции Apple вырастут еще больше.