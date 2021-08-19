Преображение Господне или Яблочный Спас: Главные традиции и запреты праздника

Преображение Господне Фото из открытых источников

В старину праздник отмечали в феврале, однако праздновать его в Великий пост нельзя было

19 августа верующие восточного обряда отмечают праздник Преображения Господнего. В народе его еще называют Яблочным Спасом. Праздник считается третьим по значимости после Рождества и Пасхи. Оно является непереходящим праздником, поэтому отмечается ежегодно в один и тот же день.

История возникновения праздника

В этот день, 19 августа, вспоминают евангельское событие, когда апостолы увидели Иисуса Христа в Преображении. Согласно Священному писанию, Иисус вместе со своими учениками поднялся на гору Фавор и начал молиться. В тот же миг его облик изменился: лицо просияло, тело и одежду залил Божественный свет. Увидев это, апостолы преисполнились блаженством.

Праздник Преображения Господня существовал уже в IV ст. Мать Константина Великого, святая равноапостольная Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения. Святыня была разрушена в XII в. Салах-ад-Дином.

Изначально Преображение отмечали в феврале, в период Великого Поста. Однако это было несогласно с духом поста и епитимьи, то его перенесли на 6 августа (19 августа по новому стилю).

Первыми его ввели у себя восточные церкви, соединив с местными языческими праздниками, посвященными сбору урожая. На Западе праздник еще в XII в. не был всеобщим; его основал в 1457 папа Каллист III, установив тогда же богослужебный чин.

Народное название Яблочный Спас пошло от того, что в праздник люди приносили в храмы виноград и яблоки. Часть плодов было принято освящать - фрукты символизируют духовную сладость, которую почувствовали ученики Христа в момент его преображения.

Традиции празднования

Утром на Преображение Господне верующие освящают в церкви яблоки и другие фрукты нового урожая, прежде чем принимать их в пищу с произнесением при этом молитвы. Этими плодами также принято угощать нищих, родных и близких людей.

Освященные фрукты едят целый день, также готовят различные блюда с яблоками и заготавливают фрукты на зиму. Считалось, что чем больше блюд на столе, тем богаче будет следующий урожай. Как и во время других Спасов – Медового и Орехового, – верили, что в день праздника продукты имеют лечебные свойства.

Чтобы быть счастливым, нужно угостить яблоками из нового урожая всех родных, близких и любимых. Только после этого можно съесть яблочко самому.

После церкви стоит сходить на кладбище и помянуть усопших, в этот день считается грехом забыть о душах усопших.

Также верили, что в день праздника продукты обладают лечебными свойствами.

Что запрещено делать в Яблочный Спас

В этот день не стоит тяжело работать, убирать, заниматься ремонтом и рукоделием, также лучше отложить работу в саду и на огороде. Также лучше воздержаться от мытья в бане, особенно мытья головы и окрашивания волос, а визит к парикмахеру лучше перенести на другой день.

Запрещено ссориться и ругаться, не стоит кому-то желать зла, ведь оно может вернуться.

Также стоит помнить, что продолжается Успенский пост, поэтому разрешено употреблять только продукты растительного происхождения.

На Яблочный Спас можно только готовить еду и собирать урожай.

Приметы на Преображение Господне

На 19 августа наблюдали за насекомыми – прогнозировали дальнейшую погоду и урожай.

Если в этот день на мед слетаются пчелы – дом будет полон достатка.

По погоде в Яблочный Спас определяли, какой будет предстоящая осень. Если весь день идут дожди – осень тоже будет мокрой, сухой же день обещает осень без осадков. А вот ясная солнечная погода предсказывает суровую зиму.

Если в день праздника листья на деревьях пожелтели, то вскоре погода испортится.

Новости по теме: Магнитные бури в августе 2021 года: Названы опасные дни для метеозависимых людей

Также особое внимание стоит уделить насекомым. Если сегодня быть милосердными и терпеливыми к мухам, то стоит ждать успеха и благополучия. Лучше не отгонять их от себя и ни в коем случае не убивать. Так можно привлечь счастье в свою жизнь.