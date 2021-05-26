Прекращение авиасообщения с Беларусью, предстоящая встреча Байдена и Путина: Главное на утро 26 мая

Правительство Украины ожидает дополнительные доходы благодаря решению по Беларуси

Джо Байден и Владимир Путин ТАСС

Блокада Беларуси продолжается – ряд авиакомпаний прекратили полеты над территорией страны. От авиасообщения с соседями отказалась и Украина.

Также стоит отметить, что появилось официальное подтверждение даты и места встречи руководителей США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

О главных новостях утра среды рассказываем подробнее.

Прекращение авиасообщения с Беларусью

Изолирование Беларуси в авиапространстве набирает обороты. С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение со страной. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещаться выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. В украинском МИД убеждены, что такое решение приведет к росту доходов страны.

Фото из открытых источников

А посольство Беларуси в Украине направило Министерству иностранных дел ноту протеста из-за прекращения авиасообщения с 26 мая.

Тем временем ряд авиакомпаний решили обходить воздушное пространство Беларуси среди них французская Air France, финская Finnair, германская Lufthansa, латвийская AirBaltic, азиатская Singapore Airlines.

Дата и место встречи Байдена и Путина

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве.

Как сообщили в Белом доме, лидеры стран обсудят весь спектр насущных вопросов, "поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность отношений США и России".

Также Джо Байден планирует обсудить с российским коллегой ситуацию в Украине и Беларуси.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 26 мая в Украине обнаружили 2 189 858 случаев коронавируса, 1 990 051 человек выздоровел, 49 893 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 3395 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 154 ребенка и 73 медработника. За сутки умерло 208 человек, выздоровело – 14 987 пациентов, госпитализированы 1778 человек.

В Украине все области перешли в желтую зону эпидемиологической опасности.

Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 26 мая обнаружили 168 528 947 случаев коронавируса, 150 053 632 человека выздоровели, 3 499 727 – умерли.

Арест девушки Протасевича

В Беларуси арестовали на два месяца девушку белорусского оппозиционера и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича – Софию Сапегу.

София Сапега Фото из открытых источников

По словам ее адвоката Александра Филановича, Софию Сапегу подозревают в совершении уголовного преступления, а расследованием занимаются в Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета Беларуси.

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Срочное заседание Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН проведет срочное заседание из-за ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием Романа Протасевича.

Сообщалось, что инициаторами стали Эстония, Франция и Ирландия. Поскольку встречу проведут за закрытыми дверями и в неформальном формате, то никто из стран-представителей не может выступить против этого заседания.

Нардепа будут судить за кнопкодавство

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд дело о неперсональном голосовании народного депутата. Это первый случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса.

В ведомстве не назвали имени обвиняемого, но по данным СМИ, речь идет о Владиславе Поляке из группы "Доверие".

Обновление операционной системы для гаджетов Apple

Американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 14.6 для iPhone, iPadOS 14.6 для планшетов и watchOS 7.5 для смартчасов.

Техника Apple Apple

Главной новацией является поддержка Apple Card Family – это кредитная карта, которой сможет пользоваться не только один человек, а сразу несколько членов одной семьи.

Кроме того, после перезагрузки iPhone впервые его можно будет разблокировать с помощью голоса.

Новый главный тренер "Шахтера"

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби официально назначен главным тренером донецкого "Шахтера". Контракт с ним рассчитан на два года.

Де Дзерби стал 34-м главным тренером в истории команды.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 25 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Павлополь, Новомихайловка, Авдеевка, Новгородское, Водяное.

В результате вражеского огня украинский защитник получил ранения.

С начала суток было зафиксировано два нарушения "режима тишины".

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Прогноз погоды

По данным синоптиков, сегодня ожидается теплая, преимущественно сухая погода. Дожди и грозы будут наблюдаться только в части страны.

Температура воздуха в западных регионах составит +19...+21 днем, в Тернопольской области до +22, ночью +11...+13. В центре, на севере и востоке Украины днем столбики термометров покажут +22...+26 градусов, ночью +12...+14. На юге страны температура будет колебаться в пределах +22...+24 – в Одесской, +24...+26 – в Николаевской, +25...+27 – в Херсонской областях.

Прогноз погоды на 26 мая Укргидрометцентр

В столице сегодня ожидается дождь с грозами. При этом днем будет тепло – +20...+22 градуса, ночью – +12...+14.

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Обсуждение дня

Тем временем на официальной странице ZIK в Facebook топовой стала новость о прекращении авиасообщения Украины с Беларусью.

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