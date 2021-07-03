Правила купли-продажи земли в Украине: Что нужно знать, чтобы законно оформить сделку

Владелец угодья, который намерен продать его после запуска рынка земли, должен соблюдать ряд правил

Фото из открытых источников

С сегодняшнего дня в Украине земля сельскохозяйственного назначения стала товаром - владельцы без ограничений могут продавать угодья. Однако покупать наделы разрешили не всем. Вопрос, который обсуждался много лет, решили - открыли рынок земли.

Как законно продать земельный участок, правила уплаты налогов и оформления документов в материале "Першого Незалежного" подробнее дальше.

Как купить землю в Украине?

В Минагрополитики отметили, что владелец участка, который намерен продать его после запуска рынка земли, должен соблюдать ряд правил. В частности, он должен иметь: а) кадастровый номер надела; б) право собственности; в) выписку из Государственного реестра прав собственности в бумажном или электронном виде.

Для продажи земли необходимо предпринять следующие шаги:

Проверить кадастровый номер земельного участка. Это нужно сделать, воспользовавшись кадастровой картой Украины на сайте http://surl.li/ydva. Если информации нет, владелец надела должен обратиться к разработчику документации по землеустройству и установить или восстановить границы участка в натуре и зарегистрировать его в Государственном земельном кадастре.

Зарегистрировать право собственности на землю (если этого не было сделано ранее). Это нужно сделать в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, обратившись в исполнительные органы сельских / поселковых / городских советов, к нотариусу или в центр предоставления административных услуг. Необходимо предоставить следующие документы: а) выписку из Государственного земельного кадастра; б) оригинал и копию паспорта и идентификационного номера собственника земли; в) квитанцию об уплате административного сбора; г) подтверждение права собственности (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство).

Налоги для продавцов и покупателей земли

В Министерстве юстиции Украины заявили, что стороны сделки по покупке участка земли должны уплатить государству несколько видов налогов и сборов.

При удостоверении договора о покупке участка земли стороны сделки должны уплатить следующие налоги:

Налог на доходы физических лиц по ставке 5% от цены, указанной в договоре купли-продажи;

Военный сбор в размере 1,5% (до момента нотариального удостоверения договора отчуждения земельного участка).

Базовая расчетная величина для налогообложения – это стоимость земельного участка. Она не может быть ниже оценочной стоимости земли, которую рассчитывает уполномоченный орган.

От необходимости уплаты налогов освобождаются следующие категории владельцев земли: Владельцы наделов сельскохозяйственного назначения и земельных паев, которые были получены в порядке бесплатной передачи;

Льготами могут воспользоваться раз в год лица, получившие землю в процессе приватизации.

Государство будет проверять покупателей земли?

Между тем в Национальном банке Украины заявили, что не намерены вводить отдельных специальных правил или требований к финансовому мониторингу в связи с запуском рынка земли.

Финмониторинг — это проверка средств и людей или компаний, которые планируют покупать земельные наделы. Дело в том, что за землю покупатель будет платить со своего банковского счета, а потому перед внесением на него средств банк должен "спросить" лицо о происхождении денег.

Иллюстрированное фото - Рынок земли Фото из открытых источников

С апреля 2020 года в Украине действует закон о финансовом мониторинге №361-IX, согласно которому проверяются все сделки и операции на сумму свыше 400 тысяч гривен. Субъекты финмониторинга: банки, нотариусы, юристы, риелторы должны проверить физических и юридических лиц при проведении сделок и сообщать в Госфинмониторинг о всех операциях от 400 тысяч гривен и сомнительных сделках.

В то же время проверка сумм до 400 тысяч гривен, которые будут тратиться на покупку земли, остается на усмотрение банков. И хоть проверять их происхождение необязательно, финансовые учреждения все же могут это делать применительно к любой сумме, если это новый клиент.

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Кто сможет купить землю

Преимущественное право покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения имеют арендаторы этого участка и лица, обладающие специальным разрешением на добычу ископаемых общегосударственного значения, если эти недра размещенные на этом участке.

Земельные участки, находящиеся в частной собственности, могут быть проданы по договорам купли-продажи, дарения, пожизненного содержания, наследственного договора, мены, путем внесения покупателя в уставный капитал, или после взыскания через суд.

Участок, находящийся в аренде, может быть продан его собственником, но с соблюдением преимущественного права арендатора на покупку этого участка. Владелец должен в письменной форме сообщить арендатору о планах продать участок с указанием его цены и условий продажи. Благодаря этому собственник может продать участок третьему лицу лишь после официального отказа арендатора от продления договора аренды.

При этом преимущественное право покупки участка сохраняется за арендатором, даже если земля продается на аукционе. Владелец может продать участок другому человеку, только если он предложит более высокую цену, которую арендатор откажется платить.

Главные изменения в земельных отношениях с 1 июля

С июля 2021 до 1 января 2024 году любой украинец может продать свой земельный пай исключительно физическому лицу. Это - первый этап земельной реформы, в соответствии с которым продать можно не более 100 гектар в одни руки.

С 2024 года землю смогут покупать и юридические лица, то есть агрокомпании, а максимальный объем земель увеличится до 10 тысяч гектар. Это должны быть юридические лица, учредителями или конечными бенефициарами которых являются украинцы, которые не могут иметь бизнес зарегистрирован за рубежом или в оффшорных компаниях.