Правила инспекции и размеры штрафов: Как предлагают наказывать нарушителей законодательства о труде

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За нарушение законодательства о труде предлагают значительно повысить штрафы

В Министерстве экономики Украины разработали законопроект, которым предлагают внести изменения в законодательство о труде. В документе прописаны функции государственной инспекции труда и инспекторов, указаны обязанности и запреты. Также предусмотрены штрафные санкции за нарушение законодательства о труде.

Какие условия прописаны в предложенном законопроекте, рассказываем далее.

Почему предлагают изменить законодательство

На сайте Минэкономики обнародован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно порядка государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде".

В пояснительной записке к документу значится, на сегодня существует ряд нормативно-правовых актов различной юридической силы, регулирующих вопросы осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде. Однако существует и ряд запретов. Так, законопроект разработан с целью повышения эффективности осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде.

Проект предусматривает изменения в Кодекс законов о труде Украины и иных нормативных актов, которыми предлагается определить правовой статус государственной инспекции труда, права и обязанности инспекторов труда, формы осуществления контроля, основания и порядок проведения инспекционных посещений и другие вопросы функционирования системы государственного надзора.

Что предусматривает законопроект

Что касается функций Государственной инспекции труда, то они возлагаются на центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде. Среди основных обязанностей инспекции она должна выполнять следующие:

информировать объекты посещения, работников, иных лиц о наиболее эффективных методах соблюдения законодательства о труде, предоставлять техническую информацию и рекомендации, в том числе в части обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин;

в установленном законом порядке привлекать к ответственности лиц, нарушающих законодательство о труде;

проводить расследование несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний;

Государственные инспекторы труда при условии предъявления служебного удостоверения будут иметь право:

беспрепятственно, без предварительного уведомления в любое время суток посещать любые рабочие места (зоны), а также проходить в любые производственные, служебные и административные помещения, в которых используется наемный труд;

проходить в дневное время в нежилые дома, помещения, сооружения и другие объекты, места, в которых (на которых) находятся физические лица, в отношении которых есть достаточно оснований считать, что они выполняют трудовые обязанности, или к ним применяется принудительный труд;

знакомиться с оригиналами и делать копии (в том числе – электронные) актов объектов посещения, касающихся прав работников, коллективных или трудовых договоров, а также документов, ведение которых предусмотрено законодательством о труде;

наедине или в присутствии свидетелей задавать объекту посещения и/или работникам, представителям профсоюзов, их организаций и объединений, члены которых работают на объекте посещения, вопросы, получать от них необходимые объяснения, отчеты, материалы, иную информацию о состоянии соблюдения требований законодательства о труде, их нарушении и принятых мерах по устранению таких нарушений;

требовать от объектов посещения обеспечение свободного доступа работников к информации в соответствии с требованиями законодательства;

требовать прекращения действий, препятствующих осуществлению государственного надзора (контроля);

отбирать образцы материалов и веществ, которые используются или обрабатываются;

по результатам инспекционного посещения признавать работу такой, что выполняется в рамках трудовых отношений, независимо от названия и вида договорных отношений между сторонами;

вносить объектам посещения обязательные для выполнения предписания по устранению выявленных нарушений законодательства о труде;

предоставлять уполномоченным органам рекомендации по отстранению от исполнения обязанностей виновных в нарушении законодательства о труде работников объекта посещения или привлечения их к ответственности согласно закону;

привлекать правоохранительные органы для пресечения незаконных действий объекта посещения и лиц, которые препятствуют им выполнять служебные обязанности;

составлять в случаях, предусмотренных законом, протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела о таких правонарушениях и налагать административные взыскания;

получать бесплатно от объектов посещения, органов, уполномоченных управлять имуществом, органов государственной власти статистические и другие отчетные данные, информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения своих полномочий;

истребовать для обозрения у физических лиц, находящихся на рабочих местах или вне их в производственных, служебных, административных помещениях, зданиях, сооружениях и других объектах, местах, используемых для осуществления хозяйственной деятельности, относительно которых есть основания считать, что они выполняют трудовые обязанности, документы, удостоверяющие личность;

осуществлять фиксацию процесса инспекционных посещений с использованием средств аудио-, фото- и видеотехники.

Доступ к жилью лица возможен только в случаях наличия согласия этого лица или мотивированного решения суда. При этом, инспекторам запрещено изымать у объектов посещения оригиналы их финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов, а также компьютеры и их части.

Какие штрафы предлагают установить

В проекте закона предусмотрено установление следующих штрафов за нарушение законодательства о труде:

за допуск работника к работе без оформления, оформление на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, выплату зарплаты без начисления ЕСВ – штраф в 15-кратном (а юридические лица и ФЛП – плательщики единого налога первой – третьей групп, – в 10-кратном) размере минимальной зарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, относительно которого совершено нарушение (сейчас применяется штраф в 10-кратном размере минимальной зарплаты, а для ФЛП – предупреждение);

за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда, нарушение сроков выплаты зарплаты более чем за один месяц, выплату не в полном объеме – штраф в 5-кратном размере минимальной заработной платы (сейчас применяется штраф в 2- и 3-кратном размере минимальной зарплаты);

за нарушение требований законодательства о предоставлении отпусков устанавливается штраф в 3-кратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения;

за создание препятствий в проведении инспекционного посещения штраф возрастет с 3 до 5 размеров минимальной заработной платы, а в случае проведения инспекционного посещения по вопросам выявления неоформленных работников – в 50-кратном размере минимальной заработной платы, вместо 16-кратного и тому подобное.

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В случае принятия законопроекта Верховной Радой Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.