Пойдут вверх не только тарифы: Как и почему вырастет с 1 июля прожиточный минимум в Украине

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Со следующего месяца выплаты будут несколько выше

С 1 июля 2021 года прожиточный минимум в Украине вырастет. Это будет касаться всех категорий граждан - трудоспособных взрослых и утративших трудоспособность, а также детей любого возраста. Правда, на размер минимальной зарплаты и еще на ряд выплат и налогов такой рост не повлияет.

На каких именно доходах украинцев скажется увеличение прожиточного минимума, далее в материале "Першого Незалежного".

Как вырастет прожиточный минимум в Украине

С 1 июля в Украине будут действовать новые размеры прожиточного минимума. На одного человека в месяц его обобщенный показатель составит 2294 гривни.

К основным социальным и демографическим группам населения относятся а) дети в возрасте до 6 лет; б) дети в возрасте от 6 до 18 лет; в) трудоспособные лица; г) лица, утратившие трудоспособность. Для всех этих групп прожиточный минимум увеличится.

С 1 июля будут установлены следующие показатели прожиточного минимума:

для детей в возрасте до 6 лет – 2013 гривен;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2510 гривен;

для трудоспособных лиц – 2379 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность, – 1854 гривни.

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Размер прожиточного минимума является показателем, в соответствии с которым высчитываются социальные выплаты, заработная плата работникам бюджетной сферы, государственная помощь для разных групп населения. Поэтому с изменением прожиточного минимума изменятся и все они, кроме минималки. Ее размер был высчитан отдельно и имеет собственную шкалу увеличения. Согласно правительственным расчетам, с 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы составляет 6000 гривен.

На что повлияет рост прожиточного минимума

После повышения прожиточного минимума закономерно вырастут суммы разного рода социальной помощи.

Индексация зарплаты. Индексации подлежит заработная плата в пределах прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц. Следовательно, с 1 июля индексировать зарплату будут в размере 2379 грн.

Алименты. Согласно Семейному кодексу Украины, минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Поэтому с июля этого года размер алиментов составит:

для детей в возрасте до 6 лет – не менее 1006,50 грн (2013 грн × 0,5);

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – не менее 1255 грн (2510 грн × 0,5).

Правда, размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме (стабильная сумма алиментов на содержание ребенка, о которой договорились плательщик и получатель алиментов или по решению суда, которая не меняется автоматически с изменением размера доходов плательщика алиментов), вместе с суммой индексации не должен превышать 50% денежного дохода плательщика алиментов.

Пособие безработным. Эта социальная выплата не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Это означает, что максимальная выплата для безработных с июля 2021 года составит 9516 гривен (2379 × 4).

Декретные выплаты неработающим. Государство оказывает помощь в связи с беременностью и родами в размере 100% месячного дохода женщины на момент беременности и родов (это может быть стипендия, заработная плата, пособие по безработице). Но для женщин, которые не являются наемными работниками или предпринимателями, которые платят ЕСВ, такая помощь не может быть меньше, чем 25% размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособного лица. Право получить такую помощь имеют все женщины (в том числе и несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

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Следовательно, декретное пособие в месяц не может быть меньше, чем 594,75 грн (2379 × 0,25). При этом минимальный размер всей помощи, предоставляемой органами управления труда и соцзащиты, в зависимости от продолжительности периода беременности и родов, с 1 июля составит:

если 126 календарных дней отпуска – 2 635 грн;

если 140 календарных дней отпуска – 2927,40 грн;

если 180 календарных дней отпуска – 1 672,80 грн.

Выплаты одиноким матерям. Такой вид пособия выплачивают в размере, который высчитывается по специальной формуле. Это разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (А) и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за предыдущие 6 месяцев (совокупный доход семьи за 6 месяцев нужно разделить на 6, а затем – на количество членов семьи). Полученный после деления доход необходимо сравнить с соответствующим прожиточным минимумом.

Если после сравнения среднемесячный доход на каждого ребенка будет:

выше соответствующего прожиточного минимума - тогда социальные выплаты на детей не назначаются;

ниже прожиточного минимума - одинокой матери назначат соцвыплату на детей в размере разницы между прожиточным минимумом на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом на одного члена семьи.

С 1 июля максимальный размер помощи одиноким матерям будет таким:

для детей в возрасте до 6 лет – 2013 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2510 грн;

для детей в возрасте от 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в высшем учебном заведении) – 2379 грн.

Что останется без изменений после роста прожиточного минимума

Минимальный размер должностного оклада. Тарифная ставка этой "минималки" не может быть меньше прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января этого года, то есть 2270 гривен.

Единый социальный взнос. На размер этого налога изменение прожиточного минимума не повлияет, потому что его рассчитывают как произведение минимальной зарплаты и ставки ЕСВ в размере 22%. Он составляет 1320 гривен (6000 х 22%). Также не изменится и максимальная величина дохода, на который начисляется ЕСВ, потому что он составляет 15 минимальных зарплат (а в 2021 году это – 90 000 гривен).

Максимальный размер больничных и декретных. Сумма пособия по временной нетрудоспособности (в частности, уход за больным ребенком или больным членом семьи) в месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления ЕСВ. Очевидно, что связи с прожиточным минимумом нет.

Штрафы за нарушение трудового законодательства. Размеры таких штрафов зависят от размера минимальной зарплаты на момент выявления нарушения. Изменение прожиточного минимума не повлияет на это, и при проведении проверок Гоструда в течение 2021 года будет применять штрафы в зависимости от вида нарушения и размера "минималки" на время проверки.

Кроме этого, не изменится и предельный размер суточных, сумма налоговой льготы; сумма облагаемого налогом (НДФЛ и ВЗ) дохода в виде подарков; суммы необлагаемой НДФЛ нецелевой благотворительной помощи; ставки единого налога для І и II группы (227 гривен и 1200 гривен соответственно); размер ЕСВ для предпринимателей (минимальная сумма ЕСВ составляет 1320 грн (6000 х 0,22), максимальная – 19 800 гривен (90 000 х 0,22); ставки налога на недвижимое имущество; сбор за парковку авто; судебный сбор; плата за админуслуги и госпошлину; административный сбор и плата за предоставление сведений из ЕГР; плата за сведения из Государственного земельного кадастра.