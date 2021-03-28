Повышение пенсионного возраста и весенний призыв в ряды Вооруженных сил Украины: Топ изменений в апреле

В апреле, вероятно, украинцы получат новые тарифы на энергоресурсы, а вот некоторым пересчитают размер пенсионных выплат

Фото из открытых источников

Апрель будет богатым на перемены и события – есть и неприятные. Так, должны повысить пенсионный возраст для женщин, однако не для всех. Во втором месяце весны начнется весенняя призывная кампания – призвать в ряды Вооруженных сил Украины планируют более 14 000 юношей.

Среди прочего – остается актуальным вопрос стоимости газа и электроэнергии для населения. Вероятно в апреле будет больше ясности.

А еще в Украине, по прогнозам Министерства здравоохранения Украины до конца месяца продлится вспышка коронавируса. Вероятно страна получит новую вакцину от COVID-19.

О главных изменениях, которые ждут украинцев в апреле рассказываем подробнее.

Повышение пенсионного возраста и пенсионных выплат

Пенсионный возраст для женщин 1961 года рождения повышается с 1 апреля 2021 года. Теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет. Это предусмотрено законом "Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

Согласно пенсионной реформе 2017 года было предусмотрено постепенное повышение страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. Начиная с 2018 года требование к стажу повышается на 12 месяцев, пока в 2028 году он не достигнет 35 лет. Сейчас право на пенсию в 60 лет украинцы со стажем 28 лет. Для тех, у кого нет такого стажа, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.

Фото из открытых источников

К тому же, в апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

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Переход на рыночные тарифы на газ

Украинцы с 1 апреля будут платить за газ в соответствии с установленными рыночными тарифами. Стоимость голубого топлива пока не озвучена, однако исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко рассказал, что цены на газ в Украине до конца года могут остаться на уровне не более 6,99 гривни за метр кубический, но при условии, что правительство найдет решение без чрезмерного вмешательства в работу рынка.

Фото из открытых источников

А тем временем в "Нафтогазе" призвали бытовых клиентов не медлить с подачей заявки на смену поставщика. При выборе посоветовали обращать внимание на полугодовой опыт работы открытого рынка газа, ценовые предложения и уровень сервисного обслуживания.

Что будет с коронавирусом и вакцинацией в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что вспышка COVID-19 продлится до конца апреля.

Фото из открытых источников

А заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александр Заика сообщил, что вакцина от COVID производства американской компании Pfizer поступит в Украину в апреле. При этом препарат будет поступать траншами.

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Весенний призыв в армию

В апреле стартует призыв на военную срочную службу. Он продлится до июня. В ходе весенней кампании планируют призвать в ряды Вооруженных сил Украины более 14 000 юношей. Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля.

Фото из открытых источников

Подробнее об условиях весеннего призыва и вероятных вариантах отсрочки можно узнать по ссылке.

Новые услуги в приложении "Дія"

С апреля в "Дії" появится возможность автоматически регистрировать ФЛП без посредничества людей и платить налоги с помощью привязанной в приложении карточки.

Относительно авторегистрации бизнеса, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что сейчас лицо должно авторизоваться в "Дії" и зарегистрировать ФЛП. После этого отдельный человек, регистратор должен просмотреть все введенные данные и принять дальнейшие решения.

"Дія" Фото из открытых источников

А процедура уплаты налогов в приложении "Дія" будет занимать несколько минут. "Вы вводите сумму, или она подтягивается из банков. Пишется, сколько оплатить - нажимаете "Оплатить", - пояснил Федоров во время форума. "И, если карта привязана, Apple pay или Google pay открывается, и все – три-четыре клика и налоги уплачены. Декларация уже в налоговой".

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В апреле без зеленых карточек в столичном метро

Срок действия зеленых транспортных карт, которыми киевляне могут оплачивать проезд в метро, заканчивается. Использовать их можно до 31 марта текущего года.

Kyiv Smart City Фото из открытых источников

В КП "Киевский метрополитен" напомнили, что с 1 апреля оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:

- Kyiv Smart Card;

- бесконтактной банковской картой любой платежной системы;

- мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);

- разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Вероятная цена на электроэнергию

Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил вероятную цену на электроэнергию для населения с 1 апреля. По его словам, относительно стоимости продолжаются дискуссии. Чиновник предположил, что цена останется 1,68 грн/кВт.

Фото из открытых источников

Стоит отметить, что с 1 января 2021 года отменили льготную стоимость на первые 100 кВт-ч энергоресурса в размере 0,9 грн за 1 кВт.

Инсулин и антибиотики только по е-рецепту

Министерство здравоохранения Украины с апреля 2021 года планирует ввести продажу антибиотиков исключительно по электронным рецептам. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов еще в конце прошлого года.

В Украине выросли цены на отечественные антибиотики Фото из открытых источников

По словам чиновника, все антибиотики должны продаваться исключительно по электронному рецепту. Модуль, который разрабатывало ведомство, должен начать работать с инсулинами, с препаратами для иммуносупрессии (искусственное угнетение иммунитета - ред.) и наркосодержащими препаратами. А следующим шагом будут антибиотики исключительно по электронному рецепту.

Запрет вылова рыбы

Государственное агентство рыбного хозяйства ввело нерестовый запрет на вылов рыбы в водоемах Украины с 1 апреля. Там сообщили, что на период массового хода и нереста рыбы запрещается использование лодок в местах нереста, промышленное рыболовство, подводная охота, соревнования по спортивной рыбалке, дноуглубительные, взрывные работы и добыча стройматериалов.

Рыба

При этом разрешен вылов до 3 кг рыбы на одного человека одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных для вылова рыбы местах.