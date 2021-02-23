Поставка вакцины от COVID-19 в Украину и индексация пенсий: Актуальное на утро 23 февраля

Фото из открытых источников

Выплаты повысят всем категориям украинских пенсионеров

По заявлению Министерства здравоохранения, в нашу страну уже направляется партия индийской вакцины, которую так ждет правительство. А глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что договорился о поставке еще одной партии – уже летом. Кроме этого, вчера стало известно, что ушла из жизни российская актриса из фильма "Семнадцать мгновений весны".

Далее рассказываем об этих и других важных новостях по состоянию на утро вторника, 23 февраля.

Новое о вакцинации в Украине

В Минздраве Украины заявили, что первая партия вакцины от компании AstraZeneca уже находится на прямом маршруте в Украину и прибудет в нашу страну в ближайшие дни. По словам заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой, вакцинация в Украине начнется в соответствии с утвержденным графиком – в феврале.

Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании India.com

Украина – единственная европейская страна, которая закупила вакцину CoviShield в Индии, тогда как Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшельские острова, Мьянма и Непал получили препарат бесплатно. Президент Украины Владимир Зеленский назвал вакцину CoviShield одной из лучших в мире.

Между тем министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что договорился о поставке в Украину 15 млн доз вакцины против коронавируса NovaVax из Индии. По его словам, производитель Serum Institute подтвердил возможность поставки дополнительных 5 миллионов доз вакцин, поэтому вскоре будет подписан договор на поставку. Эта вакцина начнет поступать в июле.

Вместе с тем стало известно, что COVAX отложил поставки вакцины в Украину на начало марта. Ранее предполагалось, что Украина получит ее в феврале.

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Рекомендации школьникам на адаптивном карантине

Министерство образования и науки обнародовало рекомендации для учреждений общего среднего образования по работе школ во время адаптивного карантина с 24 февраля.

Иллюстративное фото

Ученикам и педагогам будет запрещено:

посещать учебные заведения, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты с участием учеников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей;

проводить культурные, спортивные, научные, образовательные, профессиональные тематические мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненности залов более 50% мест в каждом зале.

Если в регионе установлен красный уровень, то посещение учебных заведений запрещается учащимся 5-11 классов, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Индексация пенсий в Украине

Кабинет министров Украины принял решение о повышении выплат пенсионерам с 1 марта на 11%.

В Украине с 1 марта повысят размер пенсий Фото из открытых источников

Индексация пенсий коснется менее 8 миллионов граждан. Пенсии вырастут в среднем на 308 гривен, а минимальный размер повышения будет составлять 100 гривен.

В Минсоцполитики заявили, что повышается минимальная пенсия до 2200 гривен для лиц, имеющих страховой стаж 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

В Харькове на улице застрелили человека

В понедельник, 22 февраля, около 20:00 в Харькове на улице Отакара Яроша произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. В городе объявили операцию "Сирена" для задержания причастных к убийству.

Специалисты осматривают место преступления Нацполиция

Правоохранители осмотрели место происшествия, собрали вещественные доказательства, продолжают устанавливать и опрашивать свидетелей.

Специалисты осматривают место преступления Нацполиция

"Для задержания лиц, причастных к преступлению, введена в действие полицейская операция "Сирена". Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – сообщили в полиции.

Умерла звезда ленты "Семнадцать мгновений весны"

Ушла из жизни известная российская актриса театра и кино Екатерина Градова. О ее смерти сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина. Пока официальной информации о причине смерти актрисы нет.

Екатерина Градова Фото из открытых источников

Екатерина Градова стала популярной, сыграв роль радистки Кэт в телевизионном фильме "Семнадцать мгновений весны". Также она снялась в ленте "Место встречи изменить нельзя" и полюбилась зрителям в роли Светланы Волокушиной. Кроме этого, актрису знают благодаря фильмам "Осенние свадьбы", "Женский монастырь", "Рождение" и "Чао!".

В Грузии – новое правительство

Парламент Грузии утвердил состав нового правительства. Его возглавит Ираклий Гарибашвили. За кандидатуру Гарибашвили проголосовали 89 депутатов, лишь двое парламентариев выступили против.

Состав грузинского правительства обновлен двумя министрами-министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а Министерство обороны, которое до недавнего времени возглавлял Гарибашвили, возглавит его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 23 февраля в Украине зарегистрированы 1 311 844 случая коронавируса, за минувшие сутки заболели 4182 человека.

В мире известно о 111 652 732 случаях инфицирования коронавирусом. Больше всего болеют в США – 28 181 128 случаев, Индии – 11 005 850, Бразилии – 10 168 174 больных, Великобритании – 4 138 225 и России – 4 130 447 случаев заболевания. Всего умерли 2 472 041 человек, а излечились 62 960 659 человек.

Между тем в ВОЗ назвали новых потенциальных животных, от которых человеку передался коронавирус.

По словам экспертов Всемирной организации здравоохранения, массовое распространение среди людей коронавируса могло начаться с употребления мяса хорьковых барсуков и кроликов с рынка в Ухани. Такую гипотезу выдвинула миссия ВОЗ, которая сейчас находится в Китае.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня.

Обстрелы велись вблизи населенного пункта Авдеевка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов противника один военнослужащий погиб, еще один воин получил осколочные ранения.

Также огонь вели неподалеку Водяного, на Приазовье, в пригороде Марьинки, вблизи Пивденного.

Топ-видео за день

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео с комментарием Никиты Василенко о вероятном повышении тарифов на газ в два раза.

Топ-обсуждение за день

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали сообщение со словами депутата Бундестага ФРГ Вальдемара Гердта о политике нынешней власти Украины.

???? Депутат Бундестагу ФРН Вальдемар Гердт заявив, що політика нинішньої влади України щодо своїх громадян, ЗМІ та бізнесу... Опубликовано Телеканал ZIK Понедельник, 22 февраля 2021 г.

Вместо бонуса

Кроме того, вчера на ZIK.ua вышло четыре больших материала. Вот они со ссылками:

Индийская вакцина от коронавируса едет в Украину: В чем эффективность и опасность Covishield

Политический кризис в Грузии: Что вызвало противостояние в стране и чего ожидать

Цены на черное золото: Почему дорожает нефть и что будет со стоимостью топлива в Украине

Религиозный туризм: Храмы, в которых не только молились, но и защищали Украину