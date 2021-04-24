Пора пикников на подходе: Чем опасны клещи и как избежать “встречи” с ними во время отдыха

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Встретить клеща можно не только в лесу или сквере, но и на газоне или приусадебном участке

Теплая погода - хороший повод отдохнуть на природе. Даже если нет возможности поехать в лес, многие люди с наступлением теплых дней отправляются на прогулки в ближайшие парки и скверы. Однако хорошей погоде радуются не только люди, но и разнообразные паразиты - некоторые из них несут угрозу человеку, например, клещи.

Как уберечься от встречи с клещами и чем они опасны, рассказываем далее.

Где охотятся клещи

Сезон активности паразитов начинается весной. Обычно он длится по ноябрь и имеет в течение года два выраженных пика активности – в апреле-мае и августе-сентябре. Клещи могут попасть на человека в любое время дня и ночи, в любую погоду.

Клещи любят влажные леса, особенно смешанные и лиственные, но они есть практически везде – и в парках, и на городских газонах. Когда-то эти паразиты обитали в основном в низинах, теперь встречается даже в районах, расположенных до 1500 м над уровнем моря.

Больше всего они любят переходные зоны между различными типами растительности, например, край леса, луга, поляны или места у дорог. Много их в папоротниках, бузине и лещине. Клещи не любят солнце, и им нравится тепло (но не жара выше 25°C), и влажность.

Клещи поднимаются на высоту не больше 120-150 см (высота позвоночника потенциального кормильца). Охотятся активно (особенно личинки) или просто ожидают на листьях и траве, цепляясь за понравившееся позвоночное существо, которое проходит рядом.

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Какую угрозу представляют клещи

Укусы клещей угрожают человеку опасными болезнями, прежде всего такими как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой вирусный энцефалит.



Клещевой вирусный энцефалит – это острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы, которое может привести к инвалидности, а иногда и к летальному исходу.

Заражение человека происходит во время кровососания клеща, при случайном его раздавливании или расчесывании места укуса и втирании в кожу со слюной или тканями клеща, возбудителя инфекции, при употреблении в пищу сырого молока инфицированных животных.

Первые проявления болезни проявляются через 7-14, порой 30 суток. Острому периоду может предшествовать состояние, аналогичное тому, которое бывает при острых респираторных заболеваниях: слабость, недомогание, головная боль, боли в мышцах, в области шеи, плечах, пояснице с ощущением онемения. Болезнь начинается остро, больного "морозит", резко может повышаться температура тела до 38º-39º.

Клещевой энцефалит в наших широтах встречается не часто, а вот случаи болезни Лайма (клещевого боррелиоза) не редки.

Клещевой системный боррелиоз или болезнь Лайма – это тяжелое инфекционное заболевание, переносчиком которого являются клещи. Риск заражения зависит от длительности присасывания клеща: в течение суток вероятность инфицирования довольно мала, а в конце третьих суток приближается к 100%. Продолжительность инкубационного периода от одного до шестидесяти суток, чаще всего - 14 суток.

Поражаются различные органы и системы организма: нервная, сердечно-сосудистая, опорно-двигательный аппарат, печень, селезенка, глаза. Первые проявления болезни Лайма могут появиться через 1-3 недели. Как правило, на месте присасывания клеща на теле пострадавшего возникает клещевая мигрирующая эритема – покраснение кожи.

Часто вместе с эритемой у человека появляется лихорадка, головная боль, напряжение мышц шеи, ломота во всем теле и вялость. Следует отметить, что у 30-40% больных эритема не наблюдается.

Если лечение больных на ранней стадии не проводится, болезнь приобретает хроническое течение, приводя к длительной нетрудоспособности и инвалидности.

Как уберечься от клещей

Чтобы не стать добычей опасных кровопийц нужно помнить и соблюдать элементарных правил безопасности.

1. Если отправляетесь на прогулку, стоит отдать предпочтение одежде с длинными рукавами, светлого цвета, очень желательно надеть штаны и заправить их в носки.

2. Для защиты используйте репеллент — специальное средство, отпугивает клещей. Он может быть в виде аэрозоля, мази и пр. Следуйте инструкции по использованию средства. Обязательно обратите внимание на продолжительность его действия и не забывайте использовать повторно.

3. На прогулке следует держаться ближе к середине дороги и не заходить в траву на обочине, именно там клещей больше всего. Стоит помнить, когда клещ цепляется к одежде, то остается неподвижным, пока человек перестанет активно двигаться, сядет или ляжет. Именно тогда нападавший начинает искать место прикрепления к телу - медленно перемещается снизу вверх. Этот процесс может длиться от 30 минут до трех и более часов, даже нескольких дней.

4. Если прогулка длительная - стоит осматривать себя, близких и животных каждые полчаса. А вернувшись домой, стоит провести тщательный осмотр, лучше в белой ванне с хорошим освещением.

5. Одежду после прогулки нужно тщательно почистить и постирать.

Как действовать, если клещ присосался

В случае "неприятной встречи" с клещом стоит сразу обратиться к врачу. Извлечь клеща помогут в травмпункте, там же проконсультируют относительно дальнейших действий.

Если поблизости нет врача, клеща нужно удалить самостоятельно. Для этого можно использовать специальное устройство для удаления клещей ("клещедёр"), продается в ветеринарных аптеках. Надо прижать его к коже, подсунуть под клеща, аккуратно расшатать кровопийцу из стороны в сторону (ведь хоботок надежно фиксируется в ранке слюной паразита), а потом медленно его выкрутить (можно крутить в любую удобную сторону).

Если нет устройства, можно удалить клеща пальцами, обернутыми марлевой салфеткой или пинцетом или петлей из нити. Вытягивать клеща нужно медленно - без резких движений. Важно удалить клеща вместе с хоботком. Если же он оторвался, остатки нужно удалить стерильной иглой.

После удаления клеща ранку нужно смазать антисептиком, а руки вымыть с мылом.

Хотя не все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку около 150 недугами.

Удаленного клеща необходимо поместить во флакон, пробирку, другой чистый сосуд. По направлению врача-инфекциониста в лабораторной сети осуществляют исследование клещей на наличие возбудителей боррелиоза.

Также в течение трех недель стоит наблюдать за своим состоянием: ежедневно измерять температуру тела, а в случае ее повышения или покраснения на коже, которое продолжает увеличиваться, — немедленно обратитесь к врачу.

Ежегодно около 20 000 человек обращается с укусами клещей в учреждения здравоохранения.