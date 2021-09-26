Помощь при рождении ребенка в Украине: Кто и как может получить средства в 2021 году
Летом правила выплаты компенсации за "пакет малыша" несколько изменились
В Украине действует несколько программ помощи родителям при рождении ребенка - денежная помощь и "пакет малыша". Вторую также можно получить деньгами. К тому же, правила монетизации "пакета малыша" немного изменили, со следующего года, вероятно, увеличат размер выплат при рождении ребенка.
Как получить государственную помощь и сколько предлагают начислять за первого, второго или третьего ребенка, рассказываем подробнее дальше.
Изменения в монетизации "пакета малыша"
С 1 июля 2021 года выплата денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" на детей проводится по желанию получателя сразу после рождения ребенка.
Родителям новорожденных детей нужно придерживаться 30-дневного срока для обращения за назначением денежной компенсации вместо одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".
Также Минсоцполитики разрабатываются соответствующие изменения к законодательству относительно предоставления возможности родителям новорожденных детей обращаться за получением денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" во время оформления комплексной услуги "Е-Малятко" с помощью портала "Дія".
Как получить вещи или средства для ребенка
Чтобы получить "пакет малыша" в натуральном виде или денежную компенсацию, родители или опекуны младенца в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка должны обратиться в "ПриватБанк". Там получатель должен открыть счет со специальным режимом использования, впоследствии ему предоставят специальную социальную карту.
После этого нужно обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства / пребывания с заявлением и такими документами:
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- копия вида на жительство/удостоверение беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства),
- копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,
- копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком),
- копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя),
- справка из роддома о неполучении единовременной натуральной помощи "пакет малыша" (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).
Выплаты компенсаций хотят продлить
Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров об одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" и выплатах денежной компенсации ее стоимости. Планируется продлить срок пилотного эксперимента по выплате денежной компенсации с 31 января 2021 года до 31 января 2023 года.
Новой редакцией, в частности, предлагается уточнить механизм обращения за получением денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" путем представления заявления в бумажной форме или в электронной форме при оформлении услуги "Е-Малятко".
Документом предусмотрено, что вместо Министерства социальной политики вопросом выплат будет заниматься вновь созданный орган Национальная социальная сервисная служба.
Государственная помощь при рождении ребенка
С 2014 года украинцам при рождении ребенка выплачивается 41 280 грн, из них единовременно выплачивается 10 320 грн, остальная сумма - ежемесячно в течение 3-х лет по 860 грн.
Помощь предоставляется одному из родителей ребенка или опекуну, которые постоянно проживают вместе с ребенком на территории Украины.
Заявление и документы принимают должностные лица исполнительного органа или центра предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Назначение и выплата государственной помощи семьям с детьми осуществляются органами социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту жительства заявителя.
Чтобы получить помощь, нужно предоставить следующие документы:
* заявление одного из родителей (опекуна) установленного образца;
* копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала).
Заявление о назначении пособия при рождении ребенка можно подать в электронной форме структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения.
Дополнительно для опекунов нужно подать копию решения об установлении опеки.
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Стоит отметить, что, вероятно, в 2022 году размер выплаты при рождении ребенка увеличится. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №5585-1 от 01.06.2021, которым предусматривается установление различных уровней помощи. При рождении первого ребенка - 50000 гривен, второго ребенка - 100000 гривен, третьего и каждого следующего ребенка - 150000 гривен. Соответственно увеличится и сумма первой выплаты.
Предусмотрено, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года. Однако, до этого его должны принять в целом, подписать глава парламента и президент Украины и опубликовать в печатном СМИ.