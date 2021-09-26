Помощь при рождении ребенка в Украине: Кто и как может получить средства в 2021 году

Летом правила выплаты компенсации за "пакет малыша" несколько изменились

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В Украине действует несколько программ помощи родителям при рождении ребенка - денежная помощь и "пакет малыша". Вторую также можно получить деньгами. К тому же, правила монетизации "пакета малыша" немного изменили, со следующего года, вероятно, увеличат размер выплат при рождении ребенка.

Как получить государственную помощь и сколько предлагают начислять за первого, второго или третьего ребенка, рассказываем подробнее дальше.

Изменения в монетизации "пакета малыша"

С 1 июля 2021 года выплата денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" на детей проводится по желанию получателя сразу после рождения ребенка.

Родителям новорожденных детей нужно придерживаться 30-дневного срока для обращения за назначением денежной компенсации вместо одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Фото из открытых источников

Также Минсоцполитики разрабатываются соответствующие изменения к законодательству относительно предоставления возможности родителям новорожденных детей обращаться за получением денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" во время оформления комплексной услуги "Е-Малятко" с помощью портала "Дія".

Как получить вещи или средства для ребенка

Чтобы получить "пакет малыша" в натуральном виде или денежную компенсацию, родители или опекуны младенца в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка должны обратиться в "ПриватБанк". Там получатель должен открыть счет со специальным режимом использования, впоследствии ему предоставят специальную социальную карту.



После этого нужно обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства / пребывания с заявлением и такими документами:

копия свидетельства о рождении ребенка,

копия вида на жительство/удостоверение беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства),

копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,

копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком),

копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя),

справка из роддома о неполучении единовременной натуральной помощи "пакет малыша" (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

Выплаты компенсаций хотят продлить

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров об одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" и выплатах денежной компенсации ее стоимости. Планируется продлить срок пилотного эксперимента по выплате денежной компенсации с 31 января 2021 года до 31 января 2023 года.

Новой редакцией, в частности, предлагается уточнить механизм обращения за получением денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" путем представления заявления в бумажной форме или в электронной форме при оформлении услуги "Е-Малятко".

Документом предусмотрено, что вместо Министерства социальной политики вопросом выплат будет заниматься вновь созданный орган Национальная социальная сервисная служба.

Государственная помощь при рождении ребенка

С 2014 года украинцам при рождении ребенка выплачивается 41 280 грн, из них единовременно выплачивается 10 320 грн, остальная сумма - ежемесячно в течение 3-х лет по 860 грн.

Помощь предоставляется одному из родителей ребенка или опекуну, которые постоянно проживают вместе с ребенком на территории Украины.

Заявление и документы принимают должностные лица исполнительного органа или центра предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Фото из открытых источников

Назначение и выплата государственной помощи семьям с детьми осуществляются органами социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту жительства заявителя.

Чтобы получить помощь, нужно предоставить следующие документы:

* заявление одного из родителей (опекуна) установленного образца;

* копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала).

Заявление о назначении пособия при рождении ребенка можно подать в электронной форме структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения.

Дополнительно для опекунов нужно подать копию решения об установлении опеки.

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Стоит отметить, что, вероятно, в 2022 году размер выплаты при рождении ребенка увеличится. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №5585-1 от 01.06.2021, которым предусматривается установление различных уровней помощи. При рождении первого ребенка - 50000 гривен, второго ребенка - 100000 гривен, третьего и каждого следующего ребенка - 150000 гривен. Соответственно увеличится и сумма первой выплаты.

Предусмотрено, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года. Однако, до этого его должны принять в целом, подписать глава парламента и президент Украины и опубликовать в печатном СМИ.