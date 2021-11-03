Польша vs Украина: Имеют ли реальные основания заявления о притеснениях граждан в соседних странах

В МИД Польши считают одним из неблагоприятных для поляков факторов в Украине высокий уровень смертности от коронавируса

Фото из открытых источников

На прошлой неделе в МИД Польши заявили о притеснениях поляков, проживающих на территории Украины. Глава ведомства Шимон Шинковский рассказал об объективных и субъективных факторах, которые влияют на положение поляков в Украине.

А между тем, не уютно и украинцам в Польше, особенно дискриминации подвергаются заробитчане.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Польша обвинила Украину в притеснениях поляков

В четверг, 28 октября, парламентская комиссия по связям с поляками за границей заслушала информацию министра иностранных дел относительно состояния поляков в Украине.

Шимон Шинковский заявил, что "положение поляков в Украине меняется в худшую сторону". По его словам, это происходит из-за объективных и субъективных факторов.

Один из объективных факторов, по его словам, - социально-экономическая ситуация, которая побуждает людей польского происхождения в Украине эмигрировать. "Польские ячейки в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи", - подчеркнул Шинковский.

По его словам, многие молодые люди едут в Польшу, где получают "карту поляка", которая дает им доступ к обучению и побуждает подавать документы на получение польского гражданства.

Шимон Шинковский Фото из открытых источников

Второй причиной по его словам, является пандемия коронавируса. Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от COVID-19, и это затрагивает все группы населения, в частности поляков, которые там проживают.

Субъективными факторами ухудшения положения поляков являются, по его словам, неблагоприятный для них закон о языке, также прославление людей, связанных с Волынской трагедией, и остановка эксгумации польских жертв.

По его словам, на поляков также влияет отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью в Украине. "Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова", - сказал Шинковский.

Он добавил, что все эти проблемы МИД поднимал на переговорах с украинской стороной.

Подробностей фактов притеснений поляков в Украине в Шинковский не привел.

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Ответ украинской стороны на обвинения

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление Польши о якобы дискриминации поляков. Пресс-секретарь МИД Олег Николенко заявил, что такие утверждения являются некорректными и не отражают реальные дружеские отношения обеих стран.

"Категорически отвергаем такое утверждение. Оно по меньшей мере некорректно, вводит в заблуждение польское и украинское общества, не отражает реальное состояние дружественных и партнерских отношений Украины и Польши", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Спикер МИД Украины Олег Николенко Фото из открытых источников

По его словам, МИД призывает польскую сторону воздерживаться от политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон" для укрепления партнерства Украины и Польши в различных сферах.

"Удивлены, что заявление представителя МИД Польши прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу", - добавил Олег Николенко.

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Притеснения украинцев в Польше

А пока МИД Польши рассказывает о притеснениях своих граждан, имеем реальные случаи дискриминации украинцев в соседней стране.

Так, в июле этого года 25-летний Дмитрий Никифоренко, житель Немирова Винницкой области, который находился во Вроцлаве на заработках, был задержан полицейскими в общественном транспорте из-за якобы его агрессивного поведения в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину доставили в вытрезвитель, где правоохранители, по данным следствия, применили к нему физическую силу, что привело к смерти.

Сперва полицейские и работники вытрезвителя указывали на неадекватное поведение задержанного. Впрочем, выводы экспертизы не показали следов наркотиков или алкоголя в крови Никифоренко.

В сентябре 2021 года украинцы Польши провели акцию протеста с требованием справедливого расследования и наказания виновных по этому делу.

Юрист, экс-руководитель Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции Владислав Власюк рассказал, что есть случаи, когда заробитчане испытывали пренебрежительное отношение или унижений в отношении себя только из-за того, что являются гражданами Украины.

В Гданьске группа молодых людей ворвалась в дом, в котором проживали украинские заробитчане.

В Перемышле неизвестные напали на шествие украинских греко-католиков.



В 2018 году польские СМИ писали о международной компании Lindab, которая расположена возле Варшавы. Один из клиентов компании обратил внимание на то, что работники-украинцы носили производственную форму в цветах национального флага, в то время как другие сотрудники имели одежду других цветов.

Фото из открытых источников

Оценить хотя бы приблизительно масштабы нарушений прав украинских заробитчан крайне трудно, по словам юриста, поскольку известные случаи – лишь верхушка айсберга. Многочисленные истории нарушений прав украинцев за рубежом остаются неизвестными, пока они не получат публичной огласки. К тому же, многие граждане ошибочно считают, что если они работают за рубежом и имеют неплохие деньги, то можно терпеть притеснения и унижения со стороны работодателя.