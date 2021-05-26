Полное лунное затмение 26 мая: Кто будет наблюдать астрономическое явление и как оно повлияет на людей

Затмение Pixabay.com

В период лунного затмения следует быть осторожными и избегать рисков

В этом году произойдет 4 затмения, которые создадут два коридора. Первое затмение в 2021 году состоится 26 мая — это полное лунное затмение. На территории Украины за ним наблюдать будет невозможно, оно состоится днем.

Однако влияние астрономического явления ощутить можно, и даже попытаться решить жизненные проблемы, которые мешают счастью.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Полное лунное затмение

В последний раз полное лунное затмение было почти 2,5 года назад, 21 января 2019 года.

Во время лунного затмения Земля находится между Солнцем и Луной, когда Солнце и Луна находятся лицом друг к другу, что означает, что они находятся в оппозиции. При затмении тень Земли преобразует свет в интенсивные оттенки красного, коричневого и потом серого. Полное лунное затмение происходит, когда Луна проходит сквозь тень Земли.

Когда произойдет затмение и кто его увидит

Полное лунное затмение произойдет в созвездии Стрельца в 14:38 (по Киеву). Максимально полное затмение продлится 14 минут 30 секунд. В этот день не нужно лишний раз рисковать или сплетничать.

Это астрономическое явление будет видно в Австралии, Новой Зеландии, некоторых частях западной части США, западной части Южной Америки, в Юго-Восточной Азии.

Затмение Луны легко наблюдать невооруженным глазом, бинокль при этом не обязателен. В отличие от солнечных затмений, на лунные можно смотреть без каких-либо фильтров.

Во время этого затмения Луна будет в перигее, что сделает ее чрезвычайно большой. Она проходит на максимально близком расстоянии к Земле и размер её будет чуть больше, чем в обычное Полнолуние. При максимальном затемнении видимый диаметр будет 0,567 °, что на 6,7% больше среднего. Это явление называют Суперлуние.

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Коридор затмений 2021 года

В этом году произойдет четыре затмения – 2 лунных и 2 солнечных. Затмения происходят попарно или в тройке. Также происходит чередование лунного с солнечным. Через 14 дней после первого затмения наступает второе. Этот период называют коридором затмений. В 2021 таких коридоров будет два:

с 26 мая по 10 июня;

с 19 ноября по 4 декабря.

В период коридора затмений и некоторое время после него эзотерики советуют быть внимательными и осторожными, прислушиваться к своей интуиции и внутреннему голосу.

Затмения вызывают множество эмоций и могут пролить свет на ситуацию в отношениях. Луна символизирует внутренние проблемы, а лунное затмение устранит жизненные ситуации, которые мешают счастью.

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