Полная победа, жизнь с вирусом или масштабная вспышка: Вероятные сценарии развития пандемии COVID-19

Эксперты советуют запастись терпением, ведь пандемию быстро побороть не удастся

COVID-19 в Украине Фото из открытых источников

Мир стоит на пороге третьей волны коронавируса, число инфицированных увеличивается. И в Украине прослеживается мировая тенденция. Эксперты прогнозируют, что пандемию не удастся побороть еще несколько лет.

Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в мире и Украине рассказываем подробнее.

Что с коронавирусом в Украине

На этой неделе темпы распространения COVID-19 в стране ускорились – прирост больных ежедневно достигает нескольких тысяч. Увеличилось и количество летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Однако, по состоянию на 14 сентября, в Минздраве сообщили, что третья волна пандемии коронавируса в Украине еще не началась. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, восьмую неделю подряд наблюдается постепенный рост количества больных и осложнение эпидемической ситуации.

"Выздоровели гораздо меньше, и это приводит к тому, что медицинская система постепенно заполняется. Темп прироста – это +3% каждый день. Это не начало еще волны, то есть ситуация контролируемая", – разъяснил он.

По словам санврача, третья волна будет наблюдаться в Украине в ноябре, тогда же готовятся ввести строгий карантин. "Решение о локдауне, о красной зоне принимают местные власти. Но остается возможность общенационального локдауна, если будет превышение заболеваемости в большинстве регионов", – отметил Игорь Кузин.

Сколько продлится пандемия в Украине и мире

В Минздраве отметили, что в этом году коронавирус побороть не удастся, ведь каждый месяц появляются новые штаммы.

"Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения", – допускает Игорь Кузин.

Поэтому, побороть болезнь в отдельной стране достаточно сложно. По мнению европейских экспертов, успех или неудача в борьбе с коронавирусом будет зависеть от трех основных факторов:

насколько быстро удастся провести вакцинацию – как в отдельных странах (разного уровня благосостояния), так и в масштабах всей планеты;

как именно вирус будет мутировать – насколько опасными окажутся новые (которые пока не появились) варианты;

насколько четко все люди – как привитые, так и непривитые – будут выполнять рекомендации власти и соблюдать необходимые ограничительные меры.

Украинская правда

Ученые спрогнозировали четыре возможных сценария "потенциальных развязок эпидемии COVID-19":

Полное искоренение. Он предполагает, что медикам удастся окончательно обезвредить COVID-19, как это сделали с вирусом натуральной оспы.

Устранение инфекции – временное снижение количества больных в конкретной стране к нулю путем массовой вакцинации и строгой системы ограничительных мер по сути, полного закрытия границ и изоляции от внешнего мира.

Жизнь с вирусом – разработанные вакцины (а скорее их будущие модификации) и в дальнейшем будут защищать только от тяжелого течения COVID-19 и летальных исходов. В таких условиях там, где вакцинированных много, вирус больше не будет представлять смертельной опасности, и фактически COVID-19 превратится в сезонную простуду.

Масштабная вспышка. Этот вариант наиболее вероятен, если значительная часть населения планеты не вакцинируется – из-за проблем с доступностью вакцины, медицинских противопоказаний, низкого иммунитета или просто из-за личного нежелания. В таком случае вирус продолжит стремительно распространяться и мутировать.

Сколько прививок нужно будет сделать

Одним из относительно эффективных средств защиты от коронавируса пока считают вакцинацию. Однако рекомендованных двух доз препарата может не хватить для предотвращения распространения новых штаммов COVID-19. И в некоторых странах разрешили использование третьей дозы вакцины, несмотря на то, что ВОЗ призвала принять мораторий на ревакцинацию до 2022 года.

Подробнее, какие страны позволили делать третью прививку против коронавируса, можно узнать по ссылке.

В Украине не считают нужным использовать третью дозу. "Сейчас много дискуссий о том, как ревакцинировать население. Есть лишь несколько заявлений фармкомпаний, что бустерная доза вызывает больший иммунный ответ. Но это лишь заявления. Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, что бустерная доза является рекомендованной или будет обязательной", – отметил главный санитарный врач.

По его словам, основная стратегия – это ревакцинация через год.

Когда украинцы снимут маски

А вот масочный режим в Украине продлится еще долго. Игорь Кузин допустил мысли, что маски останутся, возможно, до последних дней преодоления пандемии в мире.

Фото из открытых источников

"Маски являются довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций. Маски рекомендованы в закрытых помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", – рассказал чиновник.

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Эксперты советуют запастись терпением, ведь пандемии никогда не заканчивались быстро. Добавляют: это длительный изнурительный процесс, влекущий за собой большие потери – как человеческие, так и экономические. Пока единственным путем защиты от коронавирусной болезни является вакцинация.