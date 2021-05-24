Полив клумб и приусадебных участков: Как рассчитывается стоимость потребленной воды в Украине и кто за нее должен платить

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Чтобы не переплачивать за воду, стоит установить приборы учета

В Украине начинается лето и поливной сезон. Воду используют не только для полива приусадебных участков в частном секторе, но и для клумб возле многоэтажек. Однако не все потребители используют воду для полива.

Как регулируется потребление энергоресурса в летний период и как оплачивается использованная вода, рассказываем далее.

Как рассчитывается оплата за воду в летний период

Оплата за воду, которая используется для полива приусадебных участков, зеленых насаждений и газонов, осуществляется потребителями в соответствии с показателями приборов учета или норм водопотребления. Такая норма прописана в Правилах пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотвода в населенных пунктах Украины. Документ утвержден приказом Министерства по вопросам ЖКХ Украины от 27.06.2008 г. №190.

Если нет прибора учета воды, то начисления за услугу производятся из расчета 15 м3 в месяц на 100 м2 площади полива. Поливной сезон длится с мая по сентябрь, так что именно в эти месяцы до основного количества потребленной воды добавляются начисления за полив.

А в многоквартирном доме оплата начисляется следующим образом – если в доме есть ответвления на полив и на нем есть счетчик, весь объем воды, который был потрачен для хозяйственных нужд дома, оплачивается жильцами в плате за обслуживание дома и придомовой территории.

Как сэкономить на оплате воды

К сожалению, большое количество осадков в летний период не может повлиять на размер платы за воду. Действующим законодательством не предусмотрены нормы на водоснабжение, связанные с сезонными или климатическими природными изменениями. Если у потребителя не установлен прибор учета, то за полив приусадебного участка придется заплатить фиксированную сумму, даже если не пользовались водой из-за дождя или по любым другим причинам.

На выполнение требований и для избежания недоразумений в расчетах, стоит установить приборы учета воды и заключать соответствующий договор с водоснабжающим источником. Благодаря этому у потребителей появится возможность регулировать и вести учет своего водопользования, экономить и влиять на размер водопотребления в собственном доме.

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Что делать, если полив не предусмотрен, но нужен

Если ответвления на полив отрезано и опломбировано, необходимо восстановить его, установить там счетчик и оформить его в дополнительном договоре. В случае, если в проекте дома такая система отсутствует, придется делать проект на изменение системы водоснабжения, затем монтировать ответвление и вносить изменения в договор с водоканалом. Для решения этих вопросов в водоканал должна обратиться жилищная организация (ОСМД, управляющий, ЖСК).