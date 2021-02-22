Политический кризис в Грузии: Что вызвало противостояние в стране и чего ожидать

Политическая ситуация в Грузии, вероятно, повлияет на подготовку страны к членству в НАТО

Грузия Freepik

На прошлой неделе в Грузии произошло несколько событий, из-за которых политический кризис в стране усилился. Отставка главы грузинского правительства, разрешение на арест лидера крупнейшей оппозиционной партии и другие проблемы могут повлечь неблагоприятные последствия для страны.

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Что случилось

В четверг, 18 февраля, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о намерении уйти в отставку. Причиной он назвал разногласия в команде.

"Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами является самым большим риском для будущего нашей страны", - отметил Гахария.

Георгий Гахария Фото из открытых источников

К слову, он стал председателем правительства Грузии 9 сентября 2019 года, до этого занимал пост министра внутренних дел страны.

За день до этого, 17 февраля, Тбилисский городской суд принял арестовать Нику Мелию, лидера крупнейшей грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии страны отказался выплатить залог, который ему избрал суд в качестве меры пресечения, а парламент, удовлетворив ходатайство прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность. После решения суда Мелию должны арестовать.

Ника Мелия, который стал председателем ЕНД в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве массовым насилием, а также участия в нем - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова".

Тогда полиция жестко зачистила акцию протеста, которая собралась после того, как в стенах грузинского парламента состоялось мероприятие Межпарламентской ассамблеи православия, глава которой российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов, занял спикерское кресло.

Ника Мелия Фото из открытых источников

Летом 2019 года суд определил меру пресечения Мелии - залог в 30 тысяч лари и ряд ограничений, в частности, и на публичные выступления в местах массового скопления людей, то есть на митингах и акциях протеста. Позже апелляционный суд обязал его носить электронный браслет.

Мелия выполнил все, однако в ноябре прошлого года в знак протеста против результатов выборов 31 октября, которые оппозиция считает сфальсифицированными, он демонстративно снял браслет.

Премьер Георгий Гахария выступил с поддержкой оппозиционера. "Моя твердая позиция состоит в том, что в отношении одного человека недопустимо выполнять законное, определенное правосудием мероприятие, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан или создает возможность для политической эскалации в стране", – именно так глава грузинского правительства объяснил мотивы отставки.

Вопрос ареста оппозиционера и отставки главы правительства обсуждали в правящей партии. "Георгий Гахария был членом нашей политической команды, и мы сожалеем, что он принял такое решение. В нашей политической команде действительно была дискуссия по вопросу срока приведения в исполнение решения суда по делу Никанора Мелии. У Гахарии по этому вопросу была позиция, отличающаяся от позиции других членов. Но, к сожалению, аргументов, которые бы укрепили его позицию, мы не услышали", – так отметил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

После заявления Гахарии об отставке, Министерство внутренних дел Грузии сказало, что откладывает арест Мелии.

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Позиция Саакашвили

Экс-президент Грузии, основатель партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаил Саакашвили одобрил отставку грузинского премьера Георгия Гахария и выразил надежду на международную поддержку требования оппозиции провести в стране внеочередные парламентские выборы.

В видеообращении, размещенном в Facebook, Саакашвили отметил, что Гахария не захотел брать на себя ответственность за возможное кровопролитие и массовый разгон людей, что могло произойти из-за попытки властей арестовать Мелию.

Экс-президент Грузии призвал аккредитованный в Тбилиси дипломатический корпус поддержать требование оппозиции о проведении внеочередных парламентских выборов.

"Надеемся на поддержку международного сообщества относительно этого решения грузинского народа. Сейчас не время останавливаться, дело надо довести до конца", - заявил Саакашвили.

Михеил Саакашвили REUTERS

Саакашвили пять раз за последние несколько дней обращался к грузинскому народу по телевидению и через социальные сети. Он призвал поставить перед "Грузинской мечтой" единственное требование: назначение новых выборов на осень или даже на конец весны.

Поэтому, Саакашвили надеется на победу в выборах, если последние будут назначены. В таком случае он обещал вернуться в Грузию.

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Обострение политического кризиса в Грузии

Политическая ситуация в стране была нестабильной с осени прошлого года – после парламентских выборов. Оппозиционные партии обвинили партию власти "Грузинскую мечту" в беспрецедентных фальсификациях и отказались входить в парламент, требуя перевыборов. Обвинения отвергали, к тому же, ЕС, США признали выборы, а международные наблюдатели назвали волеизъявление демократическим.

После выборов состоялись массовые акции протеста оппозиционных сил, однако ситуацию они кардинально не изменили.

Власти убедили взять мандаты представителей двух оппозиционных партий. Тем самым была разрушена угроза однопартийного парламента, ключевой аргумент оппозиции.

Оппозиция допустила угрозы в адрес послов ЕС и США из-за поддержки ими властей. После этих заявлений с поста руководителя партии Саакашвили ушел Григол Вашадзе – бывший глава МИД Грузии и кандидат в президенты на выборах 2018 года. На его место назначили Никанора Мелию.

Представители Запада отговаривали грузинские власти от заключения Мелии.

Что дальше

Ситуация в Грузии довольно сложная - реализация плана страны получить членство в НАТО может отсрочиться. В ноябре прошлого года сообщалось, что Грузия готова получить План действий по членству (ПДЧ). И в альянсе велись дискуссии по этому вопросу. Однако, события в стране могут помешать получению ПДЧ.

К тому же, арест оппозиционера грозит началом новой волны протестов в Грузии. Некоторые оппозиционеры уже заявили, что они будут сопротивляться задержанию Мелии, в частности, и физически.

К тому же, сторонники оппозиционных партий, а также общественные активисты в выходные разбили палатки возле парламента в Тбилиси с требованием проведения досрочных парламентских выборов. В воскресенье, 21 февраля, сотрудники МВД Грузии задержали восемь человек в административном порядке.

Что касается главы правительства Грузии, то 18 февраля, через несколько часов после заявления Гахарии "Грузинская мечта" сообщила, что уже нашла замену главе правительства: это Иракли Гарибашвили, который уже бывал премьер-министром, а сейчас является министром обороны.