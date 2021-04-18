Полеты на воздушных шарах в Украине: Цены, особые места и другие тонкости

Ответы на все вопросы о "воздушном туризме"

Полет на воздушном шаре Фото из открытых источников

В Украине есть немало видов досуга для тех, кто любит путешествовать. Особое место занимают Экстремальные виды спорта. У нас можно полазить на скалах или испытать свои силы в рафтинге и сплавах на байдарках.

Впрочем, есть не очень экстремальные способы отдыхать. Они не менее интересны и позволяют "коснуться" неба, почувствовать свободу. Полет на воздушном шаре один из них. Сколько это стоит, когда можно летать и где именно, читайте далее в нашем материале.

Когда можно летать на воздушных шарах

Полет на воздушном шаре изобрели довольно давно. Считается, что это один из самых безопасных видов транспорта. Всегда интересным в этом досуге есть то, что невозможно точно предсказать место посадки аэростата перед его стартом. Впрочем, это делает странствия по небу только интереснее.

Летать можно в любое время года. Главное условие – благоприятная погода. Осадки должны отсутствовать, а ветер не должен превышать 4-5 м/сек. Летом полеты обычно осуществляют утром – 2-3 часа после восхода солнца, а также вечером – 2-3 часа до заката. Зимой нет особой разницы, когда летать. Но это должен быть световой день.

Во время фестиваля воздушных шаров Фото из открытых источников

Нужна ли подготовка

Обычно люди, занимающиеся "воздухоплаванием", имеют ординарные профессии. Можно встретить экономистов, водителей, и тому подобное. Определенных ограничений возраста тоже нет. Главное – обожать небо и приключения.

Если вы планируете совершить полет на воздушном шаре впервые, то специальная подготовка не нужна. Залогом успеха является удобная одежда. Стоит брать очки от солнца, спортивную обувь и головной убор в соответствии с погодой. Страх – лишнее. Шары летают медленно и даже не качаются. Пилоты всегда имеют запасной баллон газа. Поэтому даже при непредсказуемых обстоятельствах люди в корзине не пострадают, а аэростат плавно приземлится.

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Сколько стоит такое удовольствие и где его получить

Заниматься воздухоплаванием можно в каждом крупном городе Украины: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове. Однако цены везде разные. Специально для вас подборка различных цен и типов полетов на воздушных шарах.

Киев

Полет на двоих – 7000 грн;

Свадьба или признание во время полета – 7000 грн;

Полет в группе – 2500 грн;

Воздухоплавание над Киевом – 15 000 грн.

Каждый вид полета, как правило, длится 1 час. За отдельную доплату разрешают управлять аэростатом. Билеты можно приобрести онлайн. В интернете предложений немало. Кроме того, некоторые фирмы предлагают покупать сертификаты, которые делают стоимость одного полета дешевле. Они действительны в течение 365 дней.

Живописные виды с высоты птичьего полета Фото из открытых источников

Львов

Полет на двоих с пилотом – 7000 грн;

3 человека + пилот – 8500 грн;

4 человека + пилот – 10000 грн;

5 человек + пилот – 12500 грн.

Если у вас 6 человек, то нужно платить аж 15000 грн. В эти суммы входят трансферы до места старта аэростата и обратно после приземления, инструктаж. Торжественная церемония-посвящение в воздухоплаватели с шампанским также учтены.

По договоренности есть услуги фотографа. Аэростат может подниматься на высоту до 5000 метров, но чаще всего туристы любуются пейзажами с 1000 м. Полеты длятся один час.

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Днепр

Полет в группе – 2700-3100 грн;

Обычный полет в группе от 2 до 6 человек – 9700 грн;

Воздухоплавание на шаре в форме сердца – 10 500 грн.

Полет на шаре в форме сердца Фото из открытых источников

В городе полеты длятся 40-60 минут. В стоимость входят стандартные трансферы и сувениры после приземления. В сопровождении взрослых можно летать детям в возрасте от 10 лет.

В других крупных городах цены довольно похожи. Правда, в Харькове пока погодные условия летать не позволяют. Поэтому, если вы хотите совершить полет на воздушном шаре в этом городе, а на сайте написано "временно приостановлено", не удивляйтесь.

Почти все аэродромы предлагают дополнительные услуги тоже: управлять штурвалом самолета или прыгнуть с парашютом.

Куда еще можно поехать, чтобы полетать

Воздушные шары доступны не только на аэродромах. Довольно часто в Украине проводят разнообразные фестивали. Один из ближайших скоро состоится в столице.

Фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия" запланирован на 20 и 27 февраля. Он пройдет на выставочной локации ВДНХ.

Гости смогут увидеть около двух десятков аэростатов высотой с пятиэтажку и сделать необычные фото. Организаторы обещают полеты на воздушных шарах в упрощенном формате. Участников будут поднимать на высоту около 30 метров. Во время этого они смогут увидеть Национальный экспоцентр. Полет продлится 10 минут.

Обычный входной билет для взрослых стоит 200 грн. Для детей – 100 грн. Если вы хотите попробовать привязной полет, то это будет стоить 590 грн для взрослых.

Фестиваль" Монгольфьерия " 2020 Фото из открытых источников

Другой фестиваль воздушных шаров ежегодно проходит в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Он называется "навстречу солнцу". Такая традиция существует с 1998 года. Каждый год в последние недели мая фестиваль воздушных шаров собирает гостей не только из Украины, но и из-за рубежа. Во время этого события шары пролетают над Каменцем, а участники наслаждаются средневековой крепостью, окрестностями города и живописными обрывами каньона реки Смотрич.

В мероприятии принимают участие более 10 экипажей. Полеты происходят вечером и на рассвете. Кроме того, в эти дни в городе проходят рыцарские поединки, театрализованные действия, выставки и концерты. Фото обещают тоже красивые. Похожий фестиваль проходит в Каменце-Подольском в начале октября.

Фестиваль "навстречу солнцу" в Каменце-Подольском Фото из открытых источников

Поэтому, попробовать полетать на шарах можно где угодно. Это может быть в большом городе или на фестивале.

Напоминаем, что ранее выходил материал о необычных музеях Украины, в котором рассказывается о выставочных залах, где хлам стал интересными экспонатами и зданиях в форме писанок.

К слову, у нас есть материал, где можно прочитать об интересных местах Херсона от старинной крепости до парков, где растут 100-летние дубы.