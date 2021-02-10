Покупка и перерегистрация авто в Украине: Какие изменения должны ввести, а какие инициативы уже работают
В водительском удостоверении планируют добавить некоторые ограничения и новые отметки
В Министерстве внутренних дел представили новые изменения в правила регистрации авто. К тому же, предлагают пересмотреть процедуру сдачи экзаменов, дополнить новой информацией водительское удостоверение и многое другое.
А тем временем, в прошлом году уже внедрили некоторые коррективы в правила оформления и регистрации авто.
Об этом и кое-чем другом рассказываем более подробно.
Как изменят процедуру регистрации авто
Правительство намерено упростить регистрацию авто и перевести процедуру в онлайн. Планируется разрешить заключать договор купли-продажи авто с помощью сервиса "Электронный кабинет водителя". Это значит, что личное присутствие покупателя и продавца в органе получения услуги не понадобится.
Кроме того, соответствующий проект постановления, который разработало МВД, изменит процедуру сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Срок действия результатов теоретического экзамена увеличится с трех месяцев до двух лет.
Если же ученик будет проходить практику на автомобиле с автоматической коробкой передач, то в правах будет сделана соответствующая отметка.
Также планируется упрощение порядка подачи документов для подтверждения стажа вождения. Не нужно будет предоставлять справку с места работы или выписку из трудовой книжки. Кроме того, хотят отменить требования по водительскому стажу при открытии новой категории прав.
В водительских правах украинцев могут появиться новые отметки. Например, то, что водитель обязан пользоваться за рулем очками, контактными линзами, слуховым аппаратом или протезом.
Кроме того, в водительских правах хотят указывать еще и такие ограничения:
- управление транспортным средством только днем;
- управление только в радиусе "энного" количества километров от места проживания владельца, или только в пределах города / региона;
- управление без пассажиров;
- только для езды со скоростью не более "энных" км/ч;
- управление в сопровождении владельца водительского удостоверения не менее эквивалентной категории;
- управление без прицепа;
- запрет передвижения на автомагистралях;
- только управление транспортными средствами, оборудованными алкозамками.
Сейчас проект постановления проходит обсуждение и еще не принят.
Какие изменения уже действуют в Украине
В прошлом году Кабмин внес некоторые нововведения в порядок государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств. Соответствующее постановление №1273 от 16 декабря 2020 года уже вступило в силу.
Среди основных новаций:
- Возможность регистрации новых транспортных средств прямо в автосалонах.
- Возможность подачи документов для перерегистрации через "электронный кабинет водителя".
- Заказ индивидуальных номерных знаков через "электронный кабинет водителя" (не именных, а тех что с "красивыми" цифрами).
- Возможность оформления договора купли-продажи, с использованием сервиса "электронный кабинет водителя".
- Запрет первой государственной регистрации мопедов, приобретенных до 23 декабря 2009 г. без документов о приобретении права собственности. (Раньше такие мопеды можно было регистрировать просто написав заявление в сервисном центре МВД).
- Не допускается выдача номерных знаков одного и того же типа с тем же информационным содержанием на два и более транспортных средств. (Раньше грузовик, мотоцикл и легковой автомобиль могли иметь одинаковый номерной знак. Это вызывает немало ошибок у системы автофиксации).
- В случае перерегистрации без смены собственника или на основании свидетельства о праве на наследство номерные знаки могут перезакрепляться за этими транспортными средствами (ранее номера меняли в обязательном порядке при каждой перерегистрации).
- Упростилась перерегистрация транспортных средств в пользу страховой компании, за которые страхователям выплачена полная страховая сумма.
- Перерегистрация транспортного средства в связи с заменой двигателя производится лишь в случае изменения типа двигателя, его веса, рабочего объема и мощности. (Документы, подтверждающие законность приобретения двигателя, не требуются).
- Расширен список причин для отмены проведенной государственной регистрации транспортных средств (подделка номерных деталей кузова, махинации с документами, регистрация обремененных ТС, несоответствие таможенных документов).
- На транспортные средства, владельцы которых выезжают за границу на постоянное место жительства, и транспортные средства, вывозимые за границу в связи с их отчуждением, выдаются свидетельства о регистрации и номерные знаки установленного образца сроком на два месяца.
Процедура регистрации авто в Украине
На сегодня, чтобы зарегистрировать приобретенное транспортное средство, необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД (независимо от места регистрации нового или старого владельца авто) с заявлением и документами, удостоверяющими личность заявителя, а также документами, подтверждающими правомерность получения транспортного средства.
Чтобы зарегистрировать автомобиль, нужно оплатить:
- регистрацию автомобиля:
– производства стран СНГ – 152,63 грн;
– иностранного производства – 190,15 грн;
- стоимость номерных знаков – 135 грн;
- стоимость бланка свидетельства о регистрации автомобиля – 114 грн;
- налог на доходы физлиц – от 3 до 5% от суммы автомобиля.
Также придется платить 25 000 грн в год, если новое авто попадает в категорию роскоши, то есть:
- с момента выпуска прошло не более 5 лет;
- средняя рыночная стоимость авто от 750 размеров минимальной заработной платы.
Для регистрации транспортного средства с пробегом также стоит обратиться в сервисные центры МВД (обычно это отделения ГАИ или центры предоставления услуг) или к администрации автосалона, коммерческой площадки, на котором покупается машину.
Любая коммерческая организация, подключенная к базе МВД, способна заменить сервисный центр и предоставить те же услуги по оформлению. Основанием для регистрации считается договор купли-продажи, не требуется даже присутствие обеих сторон сделки. Но регистрация в салоне не предусматривает экспертную проверку купленной машины на угон.
Какие документы необходимы:
- оригиналы гражданских паспортов и их копии;
- ИНН и их копии;
- техпаспорт на автомобиль и его копия;
- 3 заполненных бланка договора купли-продажи (взять бланки можно у администратора центра);
- заявления на то, чтобы поставить/снять авто с учета (также получаются и заполняются в сервисном центре).
Регистрация занимает около двух часов и состоит из следующих шагов:
1. Предоставляется подготовленный к подписанию договор купли-продажи (оформляется в сервисном центре МВД) и пакет документов.
2. Подается заявление на снятие автомобиля с регистрационного учета.
3. Оплачиваются необходимые платежи.
4. Эксперты сервисного центра проверяют машину на соответствие номеров агрегатов и на угон.
5. Сотрудник центра или продавец компании удостоверяет договор купли-продажи.
6. Подается заявление о постановке на регистрационный учет автомобиля, который уже будет числиться за новым владельцем.
7. После оплаты номеров и регистрации, можно выбрать и получить номера, а также техпаспорт.
Если продавец и покупатель живут в одной области или регионе, то они могут переоформлять автомобиль с сохранением номеров. Заполняя заявления на перерегистрацию, снятие/постановку на учет, стоит отметить намерение оставить старый номер.
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К тому же, в 2021 году на дорогах Украины установят еще 220 стационарных камер фотовидеофиксации. Подробности здесь.
Также МВД нарабатывает законопроект об усилении ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.