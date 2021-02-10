Покупка и перерегистрация авто в Украине: Какие изменения должны ввести, а какие инициативы уже работают

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В водительском удостоверении планируют добавить некоторые ограничения и новые отметки

В Министерстве внутренних дел представили новые изменения в правила регистрации авто. К тому же, предлагают пересмотреть процедуру сдачи экзаменов, дополнить новой информацией водительское удостоверение и многое другое.

А тем временем, в прошлом году уже внедрили некоторые коррективы в правила оформления и регистрации авто.

Об этом и кое-чем другом рассказываем более подробно.

Как изменят процедуру регистрации авто

Правительство намерено упростить регистрацию авто и перевести процедуру в онлайн. Планируется разрешить заключать договор купли-продажи авто с помощью сервиса "Электронный кабинет водителя". Это значит, что личное присутствие покупателя и продавца в органе получения услуги не понадобится.

Кроме того, соответствующий проект постановления, который разработало МВД, изменит процедуру сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Срок действия результатов теоретического экзамена увеличится с трех месяцев до двух лет.

Если же ученик будет проходить практику на автомобиле с автоматической коробкой передач, то в правах будет сделана соответствующая отметка.

Также планируется упрощение порядка подачи документов для подтверждения стажа вождения. Не нужно будет предоставлять справку с места работы или выписку из трудовой книжки. Кроме того, хотят отменить требования по водительскому стажу при открытии новой категории прав.

В водительских правах украинцев могут появиться новые отметки. Например, то, что водитель обязан пользоваться за рулем очками, контактными линзами, слуховым аппаратом или протезом.

Кроме того, в водительских правах хотят указывать еще и такие ограничения:

управление транспортным средством только днем;

управление только в радиусе "энного" количества километров от места проживания владельца, или только в пределах города / региона;

управление без пассажиров;

только для езды со скоростью не более "энных" км/ч;

управление в сопровождении владельца водительского удостоверения не менее эквивалентной категории;

управление без прицепа;

запрет передвижения на автомагистралях;

только управление транспортными средствами, оборудованными алкозамками.

Сейчас проект постановления проходит обсуждение и еще не принят.

Какие изменения уже действуют в Украине

В прошлом году Кабмин внес некоторые нововведения в порядок государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств. Соответствующее постановление №1273 от 16 декабря 2020 года уже вступило в силу.

Среди основных новаций:

Возможность регистрации новых транспортных средств прямо в автосалонах.

Возможность подачи документов для перерегистрации через "электронный кабинет водителя".

Заказ индивидуальных номерных знаков через "электронный кабинет водителя" (не именных, а тех что с "красивыми" цифрами).

Возможность оформления договора купли-продажи, с использованием сервиса "электронный кабинет водителя".

Запрет первой государственной регистрации мопедов, приобретенных до 23 декабря 2009 г. без документов о приобретении права собственности. (Раньше такие мопеды можно было регистрировать просто написав заявление в сервисном центре МВД).

Не допускается выдача номерных знаков одного и того же типа с тем же информационным содержанием на два и более транспортных средств. (Раньше грузовик, мотоцикл и легковой автомобиль могли иметь одинаковый номерной знак. Это вызывает немало ошибок у системы автофиксации).

В случае перерегистрации без смены собственника или на основании свидетельства о праве на наследство номерные знаки могут перезакрепляться за этими транспортными средствами (ранее номера меняли в обязательном порядке при каждой перерегистрации).

Упростилась перерегистрация транспортных средств в пользу страховой компании, за которые страхователям выплачена полная страховая сумма.

Перерегистрация транспортного средства в связи с заменой двигателя производится лишь в случае изменения типа двигателя, его веса, рабочего объема и мощности. (Документы, подтверждающие законность приобретения двигателя, не требуются).

Расширен список причин для отмены проведенной государственной регистрации транспортных средств (подделка номерных деталей кузова, махинации с документами, регистрация обремененных ТС, несоответствие таможенных документов).

На транспортные средства, владельцы которых выезжают за границу на постоянное место жительства, и транспортные средства, вывозимые за границу в связи с их отчуждением, выдаются свидетельства о регистрации и номерные знаки установленного образца сроком на два месяца.

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Процедура регистрации авто в Украине

На сегодня, чтобы зарегистрировать приобретенное транспортное средство, необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД (независимо от места регистрации нового или старого владельца авто) с заявлением и документами, удостоверяющими личность заявителя, а также документами, подтверждающими правомерность получения транспортного средства.

Чтобы зарегистрировать автомобиль, нужно оплатить:

регистрацию автомобиля:

– производства стран СНГ – 152,63 грн;

– иностранного производства – 190,15 грн;

– производства стран СНГ – 152,63 грн; – иностранного производства – 190,15 грн; стоимость номерных знаков – 135 грн;

стоимость бланка свидетельства о регистрации автомобиля – 114 грн;

налог на доходы физлиц – от 3 до 5% от суммы автомобиля.

Также придется платить 25 000 грн в год, если новое авто попадает в категорию роскоши, то есть:

с момента выпуска прошло не более 5 лет;

средняя рыночная стоимость авто от 750 размеров минимальной заработной платы.

Для регистрации транспортного средства с пробегом также стоит обратиться в сервисные центры МВД (обычно это отделения ГАИ или центры предоставления услуг) или к администрации автосалона, коммерческой площадки, на котором покупается машину.

Любая коммерческая организация, подключенная к базе МВД, способна заменить сервисный центр и предоставить те же услуги по оформлению. Основанием для регистрации считается договор купли-продажи, не требуется даже присутствие обеих сторон сделки. Но регистрация в салоне не предусматривает экспертную проверку купленной машины на угон.

Какие документы необходимы:

оригиналы гражданских паспортов и их копии;

ИНН и их копии;

техпаспорт на автомобиль и его копия;

3 заполненных бланка договора купли-продажи (взять бланки можно у администратора центра);

заявления на то, чтобы поставить/снять авто с учета (также получаются и заполняются в сервисном центре).

Регистрация занимает около двух часов и состоит из следующих шагов:

1. Предоставляется подготовленный к подписанию договор купли-продажи (оформляется в сервисном центре МВД) и пакет документов.

2. Подается заявление на снятие автомобиля с регистрационного учета.

3. Оплачиваются необходимые платежи.

4. Эксперты сервисного центра проверяют машину на соответствие номеров агрегатов и на угон.

5. Сотрудник центра или продавец компании удостоверяет договор купли-продажи.

6. Подается заявление о постановке на регистрационный учет автомобиля, который уже будет числиться за новым владельцем.

7. После оплаты номеров и регистрации, можно выбрать и получить номера, а также техпаспорт.

Если продавец и покупатель живут в одной области или регионе, то они могут переоформлять автомобиль с сохранением номеров. Заполняя заявления на перерегистрацию, снятие/постановку на учет, стоит отметить намерение оставить старый номер.

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К тому же, в 2021 году на дорогах Украины установят еще 220 стационарных камер фотовидеофиксации. Подробности здесь.

Также МВД нарабатывает законопроект об усилении ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.