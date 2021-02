Покорение Марса и Луны в 2021 году: На каком этапе находятся миссии

Поверхность Марса сейчас изучает три миссии, а вот возвращение астронавтов на Луну под вопросом

Аппарат Perseverance (иллюстративное фото) NASA

Февраль – месяц, посвященный изучению Марса. На планету прилетели зонды нескольких стран. На Земле уже получили фото, видео и даже звуки Марса. А вот миссия на Луну под вопросом.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Миссия на Марс

В прошлом году на Марс отправили зонды сразу три страны – Объединенные Арабские Эмираты, Китай и США. Именно в середине лета прошлого года открылось окно возможностей – минимальное расстояние от Земли до Марса. Это позволило добраться до Красной планеты за семь вместо девяти месяцев.

Миссия "Марс-2020" от американского космического управления NASA считается среди специалистов наиболее перспективной, инновационной и масштабной.

18 февраля марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (настойчивость) совершил удачную посадку в северном полушарии Марса. Он будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. В частности, он соберет образцы почвы, а также будет изучать климат и погоду на планете. На борту Perseverance есть образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

Сообщается, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, дающей возможность собрать образцы марсианского воздуха, а также – двумя микрофонами, благодаря которым человечество сможет впервые услышать, как звучит Марс.

Также впервые в составе миссии на Марс будет беспилотник – 1,8-килограммовый минивертолет Ingenuity (изобретательность).

До сих пор в рамках марсианских миссий не использовались аппараты, способные летать в атмосфере. С помощью дрона планируют отработать технологию таких полетов.

И уже после посадки марсоход передал важную информацию. Также прислал на Землю фото Марса.

Снимки с Марса Twitter / NASA's Perseverance Mars Rover

Немного погодя марсоход прислал на Землю свое первое видео.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it. #CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

В то время как предыдущие марсианские миссии отправляли на Землю видео, которые на самом деле были набором изображений, Perseverance оборудован камерами и микрофонами с возможностью непрерывной записи. Всего у марсохода 23 камеры, которые поддерживают масштабирование и реалистичную цветопередачу и 2 микрофона.

Позже Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) обнародовало аудиозапись со звуками с поверхности Марса, которые записал марсоход.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars