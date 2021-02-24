Покорение Марса и Луны в 2021 году: На каком этапе находятся миссии

Поверхность Марса сейчас изучает три миссии, а вот возвращение астронавтов на Луну под вопросом

Аппарат Perseverance (иллюстративное фото) NASA

Февраль – месяц, посвященный изучению Марса. На планету прилетели зонды нескольких стран. На Земле уже получили фото, видео и даже звуки Марса. А вот миссия на Луну под вопросом.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Миссия на Марс

В прошлом году на Марс отправили зонды сразу три страны – Объединенные Арабские Эмираты, Китай и США. Именно в середине лета прошлого года открылось окно возможностей – минимальное расстояние от Земли до Марса. Это позволило добраться до Красной планеты за семь вместо девяти месяцев.

Миссия "Марс-2020" от американского космического управления NASA считается среди специалистов наиболее перспективной, инновационной и масштабной.

18 февраля марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (настойчивость) совершил удачную посадку в северном полушарии Марса. Он будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. В частности, он соберет образцы почвы, а также будет изучать климат и погоду на планете. На борту Perseverance есть образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

Сообщается, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, дающей возможность собрать образцы марсианского воздуха, а также – двумя микрофонами, благодаря которым человечество сможет впервые услышать, как звучит Марс.

Также впервые в составе миссии на Марс будет беспилотник – 1,8-килограммовый минивертолет Ingenuity (изобретательность).

До сих пор в рамках марсианских миссий не использовались аппараты, способные летать в атмосфере. С помощью дрона планируют отработать технологию таких полетов.

И уже после посадки марсоход передал важную информацию. Также прислал на Землю фото Марса.

Снимки с Марса Twitter / NASA's Perseverance Mars Rover

Немного погодя марсоход прислал на Землю свое первое видео.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

В то время как предыдущие марсианские миссии отправляли на Землю видео, которые на самом деле были набором изображений, Perseverance оборудован камерами и микрофонами с возможностью непрерывной записи. Всего у марсохода 23 камеры, которые поддерживают масштабирование и реалистичную цветопередачу и 2 микрофона.

Позже Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) обнародовало аудиозапись со звуками с поверхности Марса, которые записал марсоход.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

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В феврале также на Марс сели зонды Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Зонд "Надежда", на английском – Hope, отправлен учеными из Объединенных Арабских Эмиратов 20 июля 2020 года с японского космодрома Tanegashima Space Centre. Это первая межпланетная миссия, организованная одной из арабских стран. Ее цель – тщательно исследовать атмосферу Марса. Ученые обещают поделиться собранными данными с заинтересованными коллегами из других стран.

Китайский зонд (Tianwen-1) стартовал 23 июля с космодрома Венчанг на острове Хайнань. Так же, как и зонд из ОАЭ, китайский аппарат будет исследовать атмосферу Красной планеты. Но кульминацией миссии должна стать запланированная на май высадка на поверхность Марса вездехода. Исследовательское транспортное средство должно исследовать равнину Утопия – низину на востоке северного полушария планеты. Tianwen-1 должен собрать образцы марсианского камней и почвы, которые, как планируется, доставит на Землю летательный аппарат одной из следующих миссий.

Миссия на Луну

А вот планы высадки людей на спутник Земли – под вопросом.

Исполняющий обязанности директора NASA Стив Юрчик заявил, что космическое агентство больше не считает реальным возвращение астронавтов на Луну в 2024 году. По его словам, NASA планирует пересмотреть космическую программу "Артемида", поскольку ее финансирование является проблемным вопросом.

"Цель высадки на Луну в 2024 году может больше не быть реальной из-за ассигнований за последние два года, которые не обеспечили достаточного финансирования, чтобы сделать 2024 год достижимым. В свете этого мы пересматриваем программу, чтобы найти наиболее эффективным путь вперед", – высказался Юрчик.

В то же время он рассказал, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает цели "Артемиды". "Администрация поддерживает цели программы "Артемида", и мы с нетерпением ждем следующих шагов. Мы полностью намерены поддерживать преемственность цели программы", – сказал представитель NASA.

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Стоит отметить, что в ноябре прошлого года Украина стала девятой страной, которая присоединилась к программе "Артемида" Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Соответствующая программа регулирует международное сотрудничество в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов.

Целью программы является "отправка первой женщины и очередного мужчины" на поверхность Луны в 2024 году и создание местной инфраструктуры с дальнейшими планами доставить астронавтов на Марс.

Название "Артемида" связано с названием предыдущей программы НАСА "Аполлон". Эти имена принадлежат греческим богам Артемиде и Аполлону – сестре и брату близнецам.