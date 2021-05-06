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Поход в горы для новичков: Какие маршруты есть в Украине, что брать с собой и на что посмотреть на пути

Особое место среди всех горных точек, конечно, занимает Говерла

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Туристы на вершине горы Фото из открытых источников

Немало граждан Украины и иностранцев отдыхало на горнолыжных курортах. В период новогодних праздников там всегда насыщенная и интересная программа. Обычно она предусматривает экскурсии, застолье, и тому подобное.

Но лучше выбрать поход в горы. Украинские Карпаты прячут немало интересных мест, куда можно дойти только пешком. Если вы решились на этот шаг, то нужна тщательно готовиться. Что брать с собой в горы, как себя уберечь и какими тропами ходить, читайте далее в нашем материале.

Что брать с собой в горы

Поход в горы отличается от обычных прогулок. С собой брать нужно самые важные вещи. Вы должны подготовиться к любым ситуациям: дождю, сильным порывам ветра, солнцу и тому подобное.

Обязательно нужны такие вещи:

  • Палаткадолжна быть легкой и удобной, выдерживать сильные порывы ветра;
  • Рюкзак;
  • Спальник – к нему стоит взять герметичный чехол;
  • Каремат – в зависимости от погоды;
  • Дождевик – от полиэтиленовых плащей до "пончо";
  • Обувь – треккинговые ботинки;
  • Посуда – кружка, ложка, миска, нож;
  • Ремонтный набор – скотч, веревки, шнуровки и тому подобное;
  • Аптечкатаблетки от боли, бинт, йод, пластырь.

Что брать с собой в горы Фото из открытых источников

В зависимости от продолжительности похода этот список может меняться. Если вы новичок и отправляетесь в путешествие на 2 или 3 дня, можно воспользоваться трекинговыми палками – они уменьшают нагрузку на суставы.

Как используют Треккинговые палки Фото из открытых источников

Не заблужусь ли я

Каждый год из новостей мы узнаем о трагических случаях. Некоторые путешественники даже погибают в непогоду. На самом деле такое случается из-за халатности самих туристов. Чаще всего они отправляются в путешествия при неблагоприятных погодных условиях и сходят с маршрутов.

Сейчас заблудиться в ясную погоду довольно трудно. Для туристов уже давно обустроены специальные "указатели". Особые маркировки можно увидеть на скалах, деревьях и других заметных объектах. Это разноцветные линии, указывающие на определенные тропы. Иногда они накладываются, ведь маршруты сходятся. Если вы заблудились и не знаете куда идти дальше, то стоит вернуться назад и искать продолжение маркированного пути.

Указатели на маршрутах Фото из открытых источников

Напоследок, спасательные службы Украины призывают регистрировать путешествия в горах онлайн. Это обеспечит оперативное реагирование в случае неприятностей. В Google-форме стоит указать лишь имя руководителя туристической группы, список участников, а также нить маршрута с датами выхода и окончания.

Регистрация по ссылкам:

Спасатели на операции в непогоду Фото из открытых источников

Маршруты по Карпатам Львовской области

Один из самых интересных называется "На Парашку через Гуркало".

Общая информация:

  • Длина – 21 км.
  • Сложность – средняя;
  • Самая высокая точка – 1268 м;
  • Продолжительность – до 10 ч.

Маршрут выглядит следующим образом: с. Корчин – водопад Гуркало – гора Парашка – г. Сколе. Особо готовиться к нему не нужно.

Он берет начало у большой реки. По главной улице села Корчин нужно дойти до моста, а затем продолжить движение по полевой дороге.

Село Корчин Сколевского района Львовской области Фото из открытых источников

В 5 км расположен водопад Гуркало. Это одна из самых интересных достопримечательностей на территории национального природного парка "Сколевские Бескиды". Чтобы ее не пройти, стоит перейти с левого берега реки на правый. Высота падения воды здесь5 метров. Водопад имеет один каскад, разделенный скальным выступом на два потока. Рядом есть много мест, чтобы отдохнуть.

Водопад Гуркало в "Сколевских Бескидах" Фото из открытых источников

Далее нужно вернуться на левый берег и найти дорогу на вершину Дил. Затем двигаться еще около 20 минут в западном направлении. В 13 км будет самая высокая точка маршрутавершина горы Парашки. На ее склоне можно увидеть памятный крест. По легенде, она названа в честь дочери князя Святослав Владимировича в 1015 году. На горе можно увидеть немало краснокнижных растений.

После этого нужно пройти еще несколько вершин. В 10 км вы выйдете на южную окраину г. Сколе.

Можно воспользоваться другими маршрутами. Самый популярный в этой местности: г. Сколе – гора Парашка – с. Майдан.

Если вы хотите чего-то более сложного, то стоит выбрать следующий путь: Ужоцкий перевал – г. Великий Верх – г. Пикуй – с. Беласовица. Его можно преодолеть всего за два дня. Длина маршрута – 33 км

Ужоцкий перевал Фото из открытых источников

На гору Пикуй стоит взобраться, ведь это самая высокая вершина Верховинского хребта и Львовской области. Высота – около 1405–1408 метров. Склоны покрыты пихтовыми и буковыми лесами. Кроме того, под горой бойки В с. Беласовица изготавливают особый сыр.

Гора Пикуй Фото из открытых источников

Черновицкая область

Один из самых легких горных маршрутов расположен именно здесь. Он называется "На Протятые камни и буковинские водопады".

Общая информация:

  • Длина16 км.
  • Самая высокая точка913 м;
  • Продолжительностьдо 10 ч.

Путь выглядит так: г. Вижница – перевал Немчич – гора Просечная – урочище Протятые камни – с. Розтоки.

Доехать до первого города можно автобусом из Черновцов. Отсюда надо идти к с. Виженка. Там ждет первая достопримечательность на маршрутедеревянная церковь Ивана Сучавского. Она построена в 1792 г. в гуцульском стиле. По преданию, на ее месте когда-то произошла ожесточенная битва между крестьянами и отрядом хана Батыя.

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Церковь Ивана Сучавского в с. Виженка Фото из открытых источников

В 8 км будет перевал Немчич. Здесь можно увидеть кафе. Возле него начинается грунтовая дорога. Она ведет на гору Просечную – самую высокую вершину в 913 м. Отсюда видны хребты Писаного Камня, Черногоры и Скуповой, а также долину реки Черемош.

Долина реки Черемоша Фото из открытых источников

Отсюда по тропинке, ведущей в лес, можно выйти к Протятым камням. Это скалы, образованные из пластов песчаника. Некоторые пронизаны отверстиями и ходами. Самая высокая из них имеет название Соколиный Глаз. У ее подножия есть трехкамерная пещера. Неподалеку также есть скала "камень Довбуша".

Соколиный Глаз и Протятые камни Фото из открытых источников

А к западу от "Ока" расположены Буковинские водопады. Дальше через лес дорога ведет к селу Розтоки. Именно здесь заканчивается маршрут.

Буковинские водопады Фото из открытых источников

Как попасть на Говерлу легким способом

Самая высокая гора страны расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Многие туристы считают, что подняться на нее легче всего от приюта "Козьмещик". Другие утверждают, что с базы "Заросляк" в Ивано-Франковской области удобнее, ведь здесь на 300 м выше. Маршрут "На Говерлу и Кукул из Козьмещика" имеет следующие параметры:

  • Длина29 км;
  • Самая высокая точка2061 м;
  • Продолжительность2 дня.

Путь выглядит так: Приют Козьмещик (Закарпатская область) – г. Говерла – г. Великая Кознеска – г. Кукуп – с. Лазещина.

От села до приюта около 10 км. Их можно проехать на авто. Там стоит искать полевую дорогу. К ней можно выйти через лесистый отрог хребта между г. Лазещина и потоком Козьмещик. Дальше надо пройти лес.

Когда вы выйдете из него, то слева будет видно Говерлу, а справаПетрос. Сначала тропа выведет Коменэто мини-вершина хребта высотой в 1850 м. Отсюда до Говерлы идти совсем немного. На ее вершине будет виден обелиск, который когда-то делил границы Польши и Чехословакии. Также можно спуститься к озеру ледникового происхождения – невменяемое. 

Гора Говерла-самая высокая в Украине Фото из открытых источников

С нее стоит спуститься. Пройдя 7 км через кустарник вы попадете на полонину Кукул. Далее маршрут ведет к железнодорожной станции Вороненка. Через вершину Верх Дебри нужно спуститься в село Лазещины.  

Полонина Кукул Фото из открытых источников

Другие интересные маршруты на любой вкус

  1. Село Липовица – оз. Липовецкое – г. Юрица – с. Имстичево.

Расположен в Закарпатской области. Имеет длину всего 9 км. Маршрут длится около 5 часов. На нем можно увидеть одну из самых интересных достопримечательностей Карпат – озеро Липовецкое. Оно также известно как "Морской Глаз". Его глубина 45 м. Впрочем, есть поверье, что оно не имеет дна, ведь питается подземными водами из больших глубин. Имеет площадь 300 м2 и не замерзает.

Липовецкое оззеро - " Морской Глаз" Фото из открытых источников

  1. Село Шибене – оз. Маричейка.

Это маршрут по Черногорскому хребту. Он начинается в Ивано-Франковской области. На пути хорошо видна маркировка. До озера нужно пройти 9 км. Водоем известен своей легендой. По преданию, она образовалась от слез пастуха Ивана. Его девушка Маричка спасла деревню от нападения врагов. Она попросила юношу предупредить односельчан, а сама отдала жизнь.

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Озеро Маричейка в Карпатском национальном заповеднике Фото из открытых источников

Неподалеку можно увидеть несколько колыб и овчарню.

  1. Гора Поп-Иван Черногорский – с. Дземброня – г. Менчул – оз. Бребенескул – г. Гутин Томнатик – г. Ребра – г. Туркул – г. Данциж – г. Пожижеская – г. Говерла – г. Петрос – г. Шешул.

Этот маршрут охватывает все украинские горы "двухтысячники". Он пролегает на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Только вершина горы Менчул имеет 1998 м. Весь этот путь можно преодолеть за 3-4 дня. Он считается одним из самых сложных в Украине.

Во время путешествия можно увидеть бывшую обсерваторию "Белый слон" на горе Поп-Иван Черногорский.

Кроме того, на маршруте есть самое высокогорное озеро Украины – Бребенескул. Оно расположено между горой с одноименным названием и Гутин Томнатиком.

Озеро Бребенескул в Закарпатской области

 Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал об озерах Украины, в котором подробнее рассказывается о водоемах Карпат и их легендах.

Также есть материал о малоизвестных местах Закарпатья, где можно прочитать об оленье ферме, о горе Обавский камень и о других локациях.

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