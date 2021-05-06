Поход в горы для новичков: Какие маршруты есть в Украине, что брать с собой и на что посмотреть на пути

Особое место среди всех горных точек, конечно, занимает Говерла

Туристы на вершине горы Фото из открытых источников

Немало граждан Украины и иностранцев отдыхало на горнолыжных курортах. В период новогодних праздников там всегда насыщенная и интересная программа. Обычно она предусматривает экскурсии, застолье, и тому подобное.

Но лучше выбрать поход в горы. Украинские Карпаты прячут немало интересных мест, куда можно дойти только пешком. Если вы решились на этот шаг, то нужна тщательно готовиться. Что брать с собой в горы, как себя уберечь и какими тропами ходить, читайте далее в нашем материале.

Что брать с собой в горы

Поход в горы отличается от обычных прогулок. С собой брать нужно самые важные вещи. Вы должны подготовиться к любым ситуациям: дождю, сильным порывам ветра, солнцу и тому подобное.

Обязательно нужны такие вещи:

Палатка – должна быть легкой и удобной, выдерживать сильные порывы ветра;

Рюкзак;

Спальник – к нему стоит взять герметичный чехол;

Каремат – в зависимости от погоды;

Дождевик – от полиэтиленовых плащей до "пончо";

Обувь – треккинговые ботинки;

Посуда – кружка, ложка, миска, нож;

Ремонтный набор – скотч, веревки, шнуровки и тому подобное;

Аптечка – таблетки от боли, бинт, йод, пластырь.

Что брать с собой в горы Фото из открытых источников

В зависимости от продолжительности похода этот список может меняться. Если вы новичок и отправляетесь в путешествие на 2 или 3 дня, можно воспользоваться трекинговыми палками – они уменьшают нагрузку на суставы.

Как используют Треккинговые палки Фото из открытых источников

Не заблужусь ли я

Каждый год из новостей мы узнаем о трагических случаях. Некоторые путешественники даже погибают в непогоду. На самом деле такое случается из-за халатности самих туристов. Чаще всего они отправляются в путешествия при неблагоприятных погодных условиях и сходят с маршрутов.

Сейчас заблудиться в ясную погоду довольно трудно. Для туристов уже давно обустроены специальные "указатели". Особые маркировки можно увидеть на скалах, деревьях и других заметных объектах. Это разноцветные линии, указывающие на определенные тропы. Иногда они накладываются, ведь маршруты сходятся. Если вы заблудились и не знаете куда идти дальше, то стоит вернуться назад и искать продолжение маркированного пути.

Указатели на маршрутах Фото из открытых источников

Напоследок, спасательные службы Украины призывают регистрировать путешествия в горах онлайн. Это обеспечит оперативное реагирование в случае неприятностей. В Google-форме стоит указать лишь имя руководителя туристической группы, список участников, а также нить маршрута с датами выхода и окончания.

Регистрация по ссылкам:

Закарпатская область – https://zk.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Ивано-Франковская область – https://if.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Львовская область – https://lv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Черновицкая область – https://cv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html

Спасатели на операции в непогоду Фото из открытых источников

Маршруты по Карпатам Львовской области

Один из самых интересных называется "На Парашку через Гуркало".

Общая информация:

Длина – 21 км.

Сложность – средняя;

Самая высокая точка – 1268 м;

Продолжительность – до 10 ч.

Маршрут выглядит следующим образом: с. Корчин – водопад Гуркало – гора Парашка – г. Сколе. Особо готовиться к нему не нужно.

Он берет начало у большой реки. По главной улице села Корчин нужно дойти до моста, а затем продолжить движение по полевой дороге.

Село Корчин Сколевского района Львовской области Фото из открытых источников

В 5 км расположен водопад Гуркало. Это одна из самых интересных достопримечательностей на территории национального природного парка "Сколевские Бескиды". Чтобы ее не пройти, стоит перейти с левого берега реки на правый. Высота падения воды здесь – 5 метров. Водопад имеет один каскад, разделенный скальным выступом на два потока. Рядом есть много мест, чтобы отдохнуть.

Водопад Гуркало в "Сколевских Бескидах" Фото из открытых источников

Далее нужно вернуться на левый берег и найти дорогу на вершину Дил. Затем двигаться еще около 20 минут в западном направлении. В 13 км будет самая высокая точка маршрута – вершина горы Парашки. На ее склоне можно увидеть памятный крест. По легенде, она названа в честь дочери князя Святослав Владимировича в 1015 году. На горе можно увидеть немало краснокнижных растений.

После этого нужно пройти еще несколько вершин. В 10 км вы выйдете на южную окраину г. Сколе.

Можно воспользоваться другими маршрутами. Самый популярный в этой местности: г. Сколе – гора Парашка – с. Майдан.

Если вы хотите чего-то более сложного, то стоит выбрать следующий путь: Ужоцкий перевал – г. Великий Верх – г. Пикуй – с. Беласовица. Его можно преодолеть всего за два дня. Длина маршрута – 33 км

Ужоцкий перевал Фото из открытых источников

На гору Пикуй стоит взобраться, ведь это самая высокая вершина Верховинского хребта и Львовской области. Высота – около 1405–1408 метров. Склоны покрыты пихтовыми и буковыми лесами. Кроме того, под горой бойки В с. Беласовица изготавливают особый сыр.

Гора Пикуй Фото из открытых источников

Черновицкая область

Один из самых легких горных маршрутов расположен именно здесь. Он называется "На Протятые камни и буковинские водопады".

Общая информация:

Длина – 16 км.

Самая высокая точка – 913 м;

Продолжительность – до 10 ч.

Путь выглядит так: г. Вижница – перевал Немчич – гора Просечная – урочище Протятые камни – с. Розтоки.

Доехать до первого города можно автобусом из Черновцов. Отсюда надо идти к с. Виженка. Там ждет первая достопримечательность на маршруте – деревянная церковь Ивана Сучавского. Она построена в 1792 г. в гуцульском стиле. По преданию, на ее месте когда-то произошла ожесточенная битва между крестьянами и отрядом хана Батыя.

Церковь Ивана Сучавского в с. Виженка Фото из открытых источников

В 8 км будет перевал Немчич. Здесь можно увидеть кафе. Возле него начинается грунтовая дорога. Она ведет на гору Просечную – самую высокую вершину в 913 м. Отсюда видны хребты Писаного Камня, Черногоры и Скуповой, а также долину реки Черемош.

Долина реки Черемоша Фото из открытых источников

Отсюда по тропинке, ведущей в лес, можно выйти к Протятым камням. Это скалы, образованные из пластов песчаника. Некоторые пронизаны отверстиями и ходами. Самая высокая из них имеет название Соколиный Глаз. У ее подножия есть трехкамерная пещера. Неподалеку также есть скала "камень Довбуша".

Соколиный Глаз и Протятые камни Фото из открытых источников

А к западу от "Ока" расположены Буковинские водопады. Дальше через лес дорога ведет к селу Розтоки. Именно здесь заканчивается маршрут.

Буковинские водопады Фото из открытых источников

Как попасть на Говерлу легким способом

Самая высокая гора страны расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Многие туристы считают, что подняться на нее легче всего от приюта "Козьмещик". Другие утверждают, что с базы "Заросляк" в Ивано-Франковской области удобнее, ведь здесь на 300 м выше. Маршрут "На Говерлу и Кукул из Козьмещика" имеет следующие параметры:

Длина – 29 км;

Самая высокая точка – 2061 м;

Продолжительность – 2 дня.

Путь выглядит так: Приют Козьмещик (Закарпатская область) – г. Говерла – г. Великая Кознеска – г. Кукуп – с. Лазещина.

От села до приюта около 10 км. Их можно проехать на авто. Там стоит искать полевую дорогу. К ней можно выйти через лесистый отрог хребта между г. Лазещина и потоком Козьмещик. Дальше надо пройти лес.

Когда вы выйдете из него, то слева будет видно Говерлу, а справа – Петрос. Сначала тропа выведет Комен – это мини-вершина хребта высотой в 1850 м. Отсюда до Говерлы идти совсем немного. На ее вершине будет виден обелиск, который когда-то делил границы Польши и Чехословакии. Также можно спуститься к озеру ледникового происхождения – невменяемое.

Гора Говерла-самая высокая в Украине Фото из открытых источников

С нее стоит спуститься. Пройдя 7 км через кустарник вы попадете на полонину Кукул. Далее маршрут ведет к железнодорожной станции Вороненка. Через вершину Верх Дебри нужно спуститься в село Лазещины.

Полонина Кукул Фото из открытых источников

Другие интересные маршруты на любой вкус

Село Липовица – оз. Липовецкое – г. Юрица – с. Имстичево.

Расположен в Закарпатской области. Имеет длину всего 9 км. Маршрут длится около 5 часов. На нем можно увидеть одну из самых интересных достопримечательностей Карпат – озеро Липовецкое. Оно также известно как "Морской Глаз". Его глубина – 45 м. Впрочем, есть поверье, что оно не имеет дна, ведь питается подземными водами из больших глубин. Имеет площадь 300 м2 и не замерзает.

Липовецкое оззеро - " Морской Глаз" Фото из открытых источников

Село Шибене – оз. Маричейка.

Это маршрут по Черногорскому хребту. Он начинается в Ивано-Франковской области. На пути хорошо видна маркировка. До озера нужно пройти 9 км. Водоем известен своей легендой. По преданию, она образовалась от слез пастуха Ивана. Его девушка Маричка спасла деревню от нападения врагов. Она попросила юношу предупредить односельчан, а сама отдала жизнь.

Озеро Маричейка в Карпатском национальном заповеднике Фото из открытых источников

Неподалеку можно увидеть несколько колыб и овчарню.

Гора Поп-Иван Черногорский – с. Дземброня – г. Менчул – оз. Бребенескул – г. Гутин Томнатик – г. Ребра – г. Туркул – г. Данциж – г. Пожижеская – г. Говерла – г. Петрос – г. Шешул.

Этот маршрут охватывает все украинские горы "двухтысячники". Он пролегает на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Только вершина горы Менчул имеет 1998 м. Весь этот путь можно преодолеть за 3-4 дня. Он считается одним из самых сложных в Украине.

Во время путешествия можно увидеть бывшую обсерваторию "Белый слон" на горе Поп-Иван Черногорский.

Кроме того, на маршруте есть самое высокогорное озеро Украины – Бребенескул. Оно расположено между горой с одноименным названием и Гутин Томнатиком.

Озеро Бребенескул в Закарпатской области Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал об озерах Украины, в котором подробнее рассказывается о водоемах Карпат и их легендах.

Также есть материал о малоизвестных местах Закарпатья, где можно прочитать об оленье ферме, о горе Обавский камень и о других локациях.