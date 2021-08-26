Подземный мир Одессы: Фоторепортаж о катакомбах города, или как это, гулять на глубине в восемь этажей

Темнота, подлинность и другие причины выбрать прогулку под землей

Одесские катакомбы ZIK.UA

Одесса - один из самых известных городов Украины. Именно здесь расположен порт и есть немало памятников архитектуры. Уютные улочки, рестораны и кафе ежегодно привлекают сотни туристов отовсюду. Что там уже говорить о береге Черного моря.

Но это точно не все, что можно увидеть здесь. В городе есть еще одна особая достопримечательность - и она расположена под землей. Ее название - Одесские катакомбы. Что это за место, как туда попасть, стоит ли вообще и чего ожидать от такого путешествия, читайте далее в нашем материале.

Что такое Одесские катакомбы

Это сеть лабиринтов и подземных ходов под Одессой длиной приблизительно в 2,5-3 тысячи километров. Большинство катакомб - это каменоломни, где раньше добывали строительные камни - понтический известняк. В народе его называют ракушечником. Именно из него возвели большое количество сооружений в городе. Многие из них вы сможете увидеть, гуляя по исторической части города – Молдаванке.

Шахты, где добывали ракушняк под Одессой ZIK.UA

Интенсивное строительство происходило в 30-х годах XIX века. Сначала известняк добывали на склонах балок. Затем этот процесс приобрел промышленные масштабы. Добывали ракушняк шахтным способом с помощью специальных английских пил. Уже в конце ХХ века катакомбы стали причиной ухудшения инженерно-геогологической обстановки. В этот период произошло более 100 провалов на территории 40% Одессы.

Указатели в катакомбах ZIK.UA

Исследовать катакомбы начал в 1846 году палеонтолог А. Нордман. Позже было несколько экспедиций. Кроме того, создали несколько спелеологических клубов. Один из самых известных - "Поиск". После экспедиций стало известно, что в систему катакомб входят полости природного происхождения – карстовые и дилатансионные пещеры. Все это можно увидеть на глубине от 4 до 35-ти метров. Напоследок, именно в этих лабиринтах разворачивали свою деятельность диверсионные группы в начале Второй мировой войны.

Найдены вещи солдат в катакомбах ZIK.UA

Как попасть в подземную сеть и сколько это стоит

Если вы хотя бы раз слышали о катакомбах, то, наверное, думали, можно ли сюда зайти бесплатно. Ответ - нет. На территории Одессы большинство наземных входов в сеть закрыли еще в ХХ веке. Если вы хотите попасть под город и выйти оттуда целыми и невредимыми, стоит брать официальные экскурсии. Самый популярный способ увидеть подземный город - посетить катакомбы в сети музеев "Тайны подземной Одессы". Стоимость двухчасовой экскурсии составит 250 грн.

Вход в одесские катакомбы ZIK.UA

Договариваться обо всем стоит заранее – хотя бы за один день. Иначе - никак. Стоит отметить, что за городом есть немало открытых входов в катакомбы. Впрочем, после вопроса можно ли туда спускаться, наш гид иронично ответил: "Да, но сначала стоит написать завещание". Это значит, что такой вид туризма достаточно опасен. Поэтому не стоит рисковать жизнью. Если вы хотите исследовать катакомбы, выбирайте экскурсии: групповые или индивидуальные.

Коридоры хранилища под городом ZIK.UA

Начало экскурсии – путями ядерных хранилищ и партизанской славы

Если вы решили посетить музей, то стоит определиться со временем. Обычно организаторы начинают экскурсии в 10 утра. Затем они происходят каждые 2-3 часа в группах до 20-ти человек. Есть три локации входа. Основная расположена на 2-м Разумовском переулке, 3-б. Именно здесь и началось наше знакомство с подземным миром Одессы.

Приходить сюда стоит в кроссовках и удобной одежде. Не забывайте и кофту, ведь в туннелях прохладно. Сначала вас отметят, а потом выдадут каски и фонари. Далее нужно прослушать небольшой инструктаж. Из важного – не трогать все подряд, быстро делать фото и просто не отставать.

Инструктаж перед входом в катакомбы Одессы ZIK.UA

За несколько минут вся группа спускается на глубину около 25-30 метров. Это высота обычной восьмиэтажки. Лестница скользкая, поэтому стоит быть внимательными. Небольшая прогулка вниз - и вы в Одесских катакомбах.

Первая остановка на маршруте – хранилище 56 442. Наш гид немного рассказывает о его истории. Самое интересное из всего - прежняя способность бункера защищать людей в случае ядерной войны. Можно увидеть старинные посты солдат, разные комнаты и не только.

Вход в хранилище 56442 ZIK.UA

Не менее интересны старые бомбы, находки оружия и тому подобное.

Находки оружия на глубине около 25-30 метров под Одессой ZIK.UA

Во время прогулки стоит обращать внимание и на коридоры. Их интересно рассматривать. Особенно захватывают старые трубы, которыми в случае ядерной войны должны были бы подавать кислород в хранилище. Сегодня они уже не работают.

Одесские катакомбы ZIK.UA

Еще несколько минут пешком по жутким коридорам и вы попадете в шахты. Здесь можно увидеть залежи ракушняка. Кроме того, на этом участке вам будут рассказывать об основателях города. А на стенах будут официальные документы и приказы. В них отражено как именно и где начинали добывать известняк.

Одесские катакомбы - шахты, где добывали ракушняк ZIK.UA

После небольшого исторического экскурса, нужно дальше идти по катакомбам. Пять минут – и вы сможете попасть в мини-зал. В нем отражена часть криминальной Одессы. В частности, здесь вы увидите настоящую "бандитскую малину" - собрание авторитетов, где раньше обсуждали важные дела и планировали следующие преступления. Будет интересно слушать, как учили детей карманным преступлениям, обворовывали на главной улице города Дерибасовской и немало другого.

"Бандитская малина" ZIK.UA

На маршруте также будет возможность взглянуть на небольшой музей бутылочек начала XVIII-конца ХХ века.

Музей бутылок под Одессой ZIK.UA

Самая интересная часть дальше. Она посвящена партизанскому движению в Одессе. Здесь можно узнать немало нового. Весьма интересны будут истории о советских диверсионных группах в начале Второй мировой войны и их деятельности в катакомбах.

В одной из таких был Александр Широков. Вместе с другими бойцами он спустился в катакомбы. Однако, на поверхности группу предали. Никто не вышел на связь. Оказалось, что румыно-немецкие войска узнали о бойцах под землей и просто засыпали все возможные выходы.

Стена-мемориал солдатам ZIK.UA

По словам гида, командир группы расстрелял немало лиц, которые хотели очистить единственный путь наверх. Потом его тоже убили. Никто не выжил. В 1941-1942 годах судьба всех диверсионных групп была схожей и трагической. Собственно Александр провел больше года в катакомбах. Но партизанское движение в конце войны под землей позволило быстро освободить город.

Напоследок, здесь можно увидеть мемориалы солдатам, которых находят в катакомбах во время раскопок. По словам гида, личность устанавливают только у одного бойца из 100-200 найденных.

Один из солдат, чью личность смогли установить ZIK.UA

Пещеры и подземные озера

Вторая часть экскурсии была не менее интересной. На этом пути уже не попадаются оружие или музеи. Дальше только природные достопримечательности. Чтобы увидеть все, пришлось спуститься чуточку глубже. Именно там были расположены небольшие озера с кристально чистой водой. Идти там нужно осторожно, ведь запросто можно попасть в воду.

Подземные источники воды в Одесских катакомбах ZIK.UA

Даже на такой глубине в ней попадаются живые организмы. В некоторых источниках обитает особый вид рыбы, которая может жить в темноте. На одной из остановок можно было увидеть останки животных. К пещере естественного происхождения доступа не было.

Останки животных из раскопок ZIK.UA

В общем, весь путь длиной около 2 км длился 2 часа 15 минут. Также была возможность согреться чаем и крепкими напитками – бесплатно.

Отдых в катакомбах Одессы ZIK.UA

Маршрут закончился там, где и начинался. Отдав фонарики, можно согреться на солнце.

Напоминаем, что ранее выходил материал об Одесской области, в котором рассказывается о Тузловских лиманах, дворце человека-волка и Дунайском биосферном заповеднике.

Также есть материал о подземном туризме, где можно прочитать о самых известных пещерах Тернопольской и Хмельницкой области.