Подорожание отопления и миллиардные долги: К чему может привести внедрение годового тарифа на газ

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Годовой тариф на газ, по мнению экспертов, не поможет побороть монополию на рынке

С мая украинцы будут платить за газ по разным ценам - был введен годовой тариф на голубое топливо и у поставщиков он отличается. При этом, в течение года увеличивать цену компании не смогут, к тому же, она выше, чем та, которая действовала в апреле.

Как может повлиять внедрение годового тарифа на газ на стоимость других коммунальных услуг рассказываем далее.

Изменения в стоимости голубого топлива

В мае в Украине начали действовать новые тарифы на газ - был внедрен годовой тариф на энергоресурс. То есть в течение года будет действовать фиксированная цена - увеличивать ее поставщикам голубого топлива запрещено, а вот уменьшать - разрешено.

На рынке более 60 компаний, поставляющих "голубое" топливо. И цены у всех, как на базаре, разные. Самый дешевый тариф сейчас - 7 гривен 80 копеек за кубометр газа. 22 компании имеют тариф как годовой, так и месячный, около 8 гривен за куб. Есть компании, у кого тариф - более 10 гривен. Самые высокие тарифы у трех поставщиков из Черновцов, Житомира и Херсона – 13,5 гривен.

Эксперт по энергетике Татьяна Бойко рассказала, что месячные тарифы, например, летом, вполне вероятно, уменьшатся. Ведь газ в Европе летом традиционно дешевеет.

Компании автоматически перевели всех потребителей на годовой тариф, но если есть желание платить по месячным начислениям - нужно обратиться к поставщику газа и провести необходимые изменения.

Однако внедрение годового тарифа, по мнению экспертов, имеет несколько рисков.

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К чему готовиться осенью

В следующем отопительном сезоне (2021-2022 годы) украинцам вероятно придется платить за газ значительно больше. Эксперты предполагают, что больше всего платежки вырастут для тех, кто живет в сельской местности и частном секторе. Раньше этой категории приходилось платить 1-3 тыс. грн/мес. за потребление 400-500 куб. м газа. С осени же счета составят около 4-7 тыс. грн / мес. в зависимости от региона и поставщика.

За квартиру в 50 квадратных метров ежемесячная платежка составляла до 2 тыс. грн. С началом нового отопительного сезона ценник составит 2,5-2,7 тыс. грн/мес.

По подсчетам экспертов, ежемесячно семья из трех человек, которая использует газ (готовя еду на плите), будет платить:

95 грн - при отсутствии счетчика;

55 грн - при наличии счетчика;

156 грн - при отсутствии горячей воды и счетчика;

390 грн - для подогрева воды (газовая колонка).

Среднестатистический дом площадью до 200 кв. м в холодный сезон расходует на отопление примерно 300-500 куб. м газа в месяц. Ежемесячная платежка в данном случае составит 2900-4830 грн.

Обогрев дома площадью около 200 кв. м в прошлый отопительный сезон стоил около 18 тыс. грн/сезон, в следующий осенне-зимний период платежки могут вырасти до 20 тыс. грн.

Повлияет цена газа не только на стоимость отопления в частных домах, но и в многоэтажках. Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам ЖКУ Алексей Кучеренко отметил, что из-за введения новых цен на газ задолженность бытовых потребителей за коммунальные услуги может превысить 100 млрд грн, а тарифы на тепло вырастут на 57%.

"Если власть не успокоит МВФ с их идеей "рыночной" цены на газ на уровне импортного паритета" и не установит адекватную и справедливую цену ... на осень гарантированно будет общественный взрыв", - отметил народный депутат.

По его словам одно из областных предприятий теплокоммунэнерго заключило контракт с "Нафтогазом" по новой годовой цене и перечислило тариф на тепло в соответствии с существующей методикой.

Также ТКЭ подало заявку с просьбой утвердить новые расценки в Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В результате тариф на тепло подорожает на 57%, рассказал нардеп со ссылкой на беседу с директором указанного предприятия.

Монополия останется?

По мнению основателя образовательного проекта "Лига антитраста", госуполномоченной Антимонопольного комитета Украины в 2015-2019 гг. Агии Загребельской, введение годовых тарифов на газ для населения не решит вопрос монополизации рынка, а еще больше его "законсервирует" и устранит небольших поставщиков.

По ее мнению, поставщики смогут снизить стоимость газа, если будут знать закупочные цены на год. Или хотя бы прогнозировать объемы покупки газа потребителями, чтобы законтрактовать его заранее.

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Однако информации о цене владеет только "Нафтогаз", потому что он продает в основном газ внутренней добычи и минимально зависит от мировых котировок. Цены всех остальных компаний привязаны к мировым котировкам, которые трудно предсказать. Следовательно, они должны закладывать в тариф больше рисков. В результате их расценки будут "значительно" выше.