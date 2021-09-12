Подготовка к отопительному сезону в Украине: Темпы и риски своевременной подачи тепла

Цены на тепло и горячую воду в разных населенных пунктах могут “подскочить” на 15-80% от действующего тарифа

Фото из открытых источников

В Украине продолжается подготовка к отопительному сезону. В условиях местами устаревших коммуникаций и повышения стоимости газа - это сложный вопрос. К тому же, уже традиционно существует угроза своевременной подачи тепла в жилые и социальные объекты.

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Темпы подготовки к отопительному сезону

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о 80% готовности страны к отопительному сезону, но напомнил, что за установление тарифов на услуги отвечают власти на местах.

"Готовность к отопительному сезону сейчас составляет более 80%. Все идет в соответствии с графиками. Местные власти, как и в предыдущие годы, будут принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон. Так же органы местного самоуправления теперь ответственны за установление тарифов на тепло и горячую воду", - сказал Шмыгаль.

При этом он добавил, что правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для "Теплокоммунэнерго".

"Нафтогаз" предлагает ТКЭ голубое топливо по 7,42 грн за кубометр в пределах трехлетнего контракта. Такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу и региону", - резюмировал глава Кабмина.

По состоянию на 1 сентября уровень наполнения украинских подземных газохранилищ по словам премьер-министра пересек отметку в 18 млрд кубических метров и этого хватит для надежного прохождения отопительного сезона.

Угрозы своевременному началу отопительного сезона

Однако, уже традиционно для Украины, при подготовке к подаче тепла возникают угрозы своевременному старту отопительного сезона.

Еще в конце августа в "Нафтогазе" сообщили, что из-за низкой активности производителей тепла по заключению трехлетних соглашений на закупку природного газа своевременный старт отопительного сезона в Украине находится под угрозой.

Так, по состоянию на 26 августа трехлетние соглашения на поставку газа с компанией "Нафтогаз" заключили 493 производителя тепла, а это примерно 45% предприятий, которые получали газ от "Нафтогаза" в предыдущем отопительном сезоне.

А бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко заявил, что правительство страны не подготовило план действий до начала нового отопительного сезона.

По его словам, нужно решать вопрос со стоимостью газа, ведь в Европе голубое топливо стоит 650 евро за тысячу кубов, а в Украине не хватает государственного газа. "У нас там только 13 млрд из 30 – это государственный газ "Нафтогаза", цену которого мы можем регулировать, а остальное – это все биржевая цена, она уже сегодня выше 20 грн за куб. И я не понимаю, какие платежки будут у населения", - отметил эксперт.

К тому же, уже есть дефицит угля. "Мы отстаем на 3 миллиона тонн – мы уже его не догоним. Поэтому будут вновь открывать импорт российской электроэнергии из России, из Беларуси", - сообщил Кучеренко.

По его убеждению, местным бюджетам нужна субвенция, потому что тогда могут без тепла и без газа остаться детские сады, школы, вузы и прочие заведения.

Фото из открытых источников

Новые цены на голубое топливо повлияют на формирование тарифа на тепло и горячую воду.

В Ассоциации городов Украины разработали и направили президенту, правительству и парламенту пути решения проблемных вопросов, связанных с подготовкой и началом отопительного сезона.

В АГУ считают, что для сохранения тарифов на тепло и горячую воду на нынешнем уровне и для устойчивого прохождения отопительного сезона центральная власть должна предоставить местным общинам справедливую компенсацию.

В частности, общинам нужно направить субвенцию из госбюджета на погашение разницы в тарифах за 2016-2021 годы в объеме 37 млрд гривен. А также выделить дополнительную целевую субвенцию на ремонт улиц и дорог в объеме 10 млрд грн.

Также АГУ предлагает увеличить нормативы зачисления НДФЛ в местные бюджеты на 5%, уменьшить объемы реверсной дотации до 20% и увеличить базовую дотацию до 100%.

Одновременно должен быть увеличен объем Государственного фонда регионального развития до 3% госбюджета, и 50% этих средств нужно направить общинам.

Подчеркивается, что до начала отопительного сезона нужно немедленно восстановить возможность теплоснабжения и горячего водоснабжения в 59 общинах, разблокировав счета предприятий арестованы за задолженность по оплате за природный газ и его распределение.

Кроме того, необходимо устранить дискриминационные нормы в договорах на поставку природного газа, в частности относительно сроков оплаты предприятий за потребленный газ и штрафных санкций.

В АГУ подчеркнули, что компенсация местным бюджетам должна быть справедливой.

Когда стартует отопительный сезон 2021-22 годов

Ориентировочно отопление начинают подавать в помещение с 15 октября. Однако сроки подключения жилых и социальных объектов к теплу варьируется в зависимости от погодных условий. Решение о старте отопительного сезона принимают местные власти.

Если среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд не превышает +8 градусов, то в регионе начинается отопительный сезон.

В школах, детских садах и больницах тепло могут включить раньше, чем в жилых домах.

А весной эта норма действует с точностью до наоборот. Если устанавливается среднесуточная температура воздуха выше + 8 градусов - то это становится причиной для окончания отопительного сезона.

Такие нормы указаны в пункте 5 "Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой" от 21 июля 2005 года.

Что будет с тарифами

Главной проблемой для потребителей станут тарифы на тепло и горячую воду. Эксперты прогнозируют, что стоимость этих коммунальных услуг вырастет на 15-80% процентов, в зависимости от региона и конкретного населенного пункта.

Предполагается, что в Черновцах тепло может подорожать ориентировочно на 70%, в Тернополе и Полтаве – на 35%, в Киеве – на 30%.

Причиной такого перерасчета, по словам городского главы Ровно Александра Третьякя, является свободный рынок газа - теперь каждый город закупает газ самостоятельно и обеспечивает отопительный сезон.

Подробнее о расчетах стоимости централизованного отопления и горячей воды можно узнать по ссылке.