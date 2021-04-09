Поддельный паспорт и страна вина. Что связывает украинских разведчиков с похищением судьи Чауса

Судья Чаус исчез в Кишиневе днем 3 апреля. slidstvo.info

Судья Чаус исчез в Кишиневе днем 3 апреля. Мужчина годами прятался в Молдове, поскольку в Украине он подозревается в коррупции

Оригинал на сайте "Слідство.Інфо".

Мимо маленького молдавского городка Отач 3 апреля проехал черный тонированный внедорожник. Он направлялся в сторону украинской границы. Спустя несколько минут туда же подошли двое мужчин. Эти люди тесно связаны с украинскими спецслужбами, но пограничники об этом, вероятно, не знали. Вскоре СМИ напишут, что этих людей проверяют на причастность к похищению украинского судьи Николая Чауса.

Судья Чаус исчез в Кишиневе днем 3 апреля. Мужчина годами прятался в Молдове, поскольку в Украине он подозревается в коррупции. Он надеялся получить там политическое убежище и избежать экстрадиции на родину. Последние годы по этому поводу продолжались суды, но окончательного решения молдавский суд еще не вынес. Впрочем, Чаус его и не дождался. По информации, озвученной министром внутренних дел Молдовы Павлом Войку, после похищения судью вывезли за пределы страны, возможно, на территорию Украины.

Команда "Слідство.Інфо" вместе с коллегами из RISE Moldova выяснила, что к похищению судьи могут быть причастны люди, связанные с украинскими разведывательными и правоохранительными органами. Также в этой истории мы проследили признаки тайной спецоперации, поскольку кое-кто из фигурантов нашего расследования мог использовать поддельные документы для пересечения границы. В разговорах с журналистами по крайней мере двое из них подтвердили, что находились в эти дни в Молдове.

Неожиданное похищение

В Молдове Николай Чаус скрывался от украинских правоохранителей более 4 лет. В 2016 году в Украине его разоблачили на получении $150 тыс. взятки. Деньги судья прятал в стеклянных банках, закопанных в землю на собственном дворе. Поскольку тогда он имел судейский иммунитет, его не задержали и он бежал из Украины. Как раньше сообщало "Слідство.Інфо", до его вывоза из Украины мог быть причастен бывший начальник президентской охраны Петра Порошенко, а также некоторые сотрудники украинских спецслужб. До скандала со взяткой Николай Чаус был судьей в деле бизнесмена Геннадия Корбана, который был в оппозиции к президенту Порошенко. История с бегством судьи из Украины является предметом отдельного расследования в Украине. Сейчас политик, связанный с властью, заявляет, что Николай Чаус после возвращения на родину может дать показания против Петра Порошенко.

Месяц назад молдавские и украинские медиа сообщали, что Кишинев окончательно отказал Чаусу в политическом убежище и вскоре его экстрадируют в Украину. Оказалось, что это неправда, потому что судебный процесс по предоставлению Чаусу убежища в Молдове еще продолжается. Вполне возможно, что распространение ложных данных было подготовкой к спецоперации, о которой мы вам расскажем.

Через несколько дней после похищения Чауса молдавский министр внутренних дел сообщил, что судью, вероятно, вывезли в Украину. Местные стражи порядка уверяют, что задержали одного из похитителей, частично установили организаторов преступления и автомобили, на которых они передвигались. Позже в местных СМИ появилась информация, что вывозили Чауса на авто, которое имеет отношение к посольству Украины. В то же время украинская сторона заверила соседей в непричастности к этой истории.

Журналисты-расследователи из издания RISE Moldova получили копии паспортов десяти человек, которых сейчас местные правоохранители проверяют на причастность к похищению судьи. Все они являются гражданами Украины. Некоторые из этих документов обнародовали также другие СМИ.

Загадочные гости из Украины

По информации источников RISE Moldova в молдавских пограничных органах, двое мужчин среднего возраста после обеда 24 марта добрались до пропускного пункта "Могилев-Подольский – Отач". Они перешли мост над рекой Днестр и оказались в Молдове.

Мост над рекой Днестр, который переходили Юрий Коваленко и человек с паспортом на имя Эдуарда Ставицкого slidstvo.info

В руках у мужчин были украинские загранпаспорта на имена Юрия Коваленко и Эдуарда Ставицкого. Оба мужчины связаны с украинской военной разведкой. Хоть на первый взгляд это и неочевидно.

О Юрии Коваленко трудно найти хоть какую-то информацию в открытом доступе. Не известно ни его место работы, ни место учебы, ни настоящего проживания. Журналистам удалось найти лишь номер его мобильного телефона. Это позволило двигаться дальше в поисках, поскольку к этому номеру подвязана страница Юрия на Фейсбуке.

Скриншот со страницы Юрия Коваленко в Фейсбуке slidstvo.info

На странице мужчины есть фото с прыжками с парашютом, датированные 2012 годом. Также фото военного вертолета, под которым Юрий оставил комментарий "winter jumps". Журналисты предположили, что Юрий имеет отношение к военному делу.

Из собственных источников журналисты "Слідство.інфо" получили документы с некоторыми анкетными данными Юрия Коваленко. Эти документы позволили нам убедиться, что с высокой вероятностью на лицо загранпаспорте, фото которого передали молдавские источники, и гражданин Украины Юрий Коваленко – тот же человек. Мужчина, которому сейчас 34 года, учился в высшем военном учебном заведении Одессы.

Коваленко Юрий Юрьевич slidstvo.info

Также, согласно полученным анкетным данным, по состоянию на 2015 год мужчина жил в военной части "А2659" на улице Мельникова 81 (сейчас это улица Ильенко, – ред.) в столице. Там расположена военно-дипломатическая академия имени Евгения Березняка, которая готовит, в частности, профессиональных военных разведчиков. "Верю, что вооруженные полученными в Академии знаниями, вы продолжите воплощать полученный опыт в развитие военной разведки Украины", – так обращался к представителям академии министр обороны Андрей Таран в 2020-м году.

По состоянию на 2018-й год Юрий Коваленко, согласно полученным нами данным, указывал месту жительства улицу Электриков, 33 на Рыбальском полуострове столицы. По этому же адресу расположено Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Мы связались с Юрием Коваленко вечером 7 апреля. Мужчина сказал, что не может комментировать свою причастность к военной разведке.

"Извините, я не даю комментариев пока. Я ничего вам не могу сказать по этому поводу", – сказал Коваленко. В то же время он подтвердил, что находился в Молдове с 24 марта по 3 апреля. Но что именно там делал, мужчина отказался объяснить.

На прямой вопрос журналистов, причастен ли он к похищению судьи Чауса, Юрий Коваленко ответил: "Давайте я запишу ваш номер телефона и, возможно, я с вами свяжусь. Потому что наш диалог пока не будет конструктивным".

Редакция публикует видео телефонных разговоров с мужчинами, которые фигурируют в нашем расследовании о похищении судьи Чауса

Связь с разведкой

По данным журналистов RISE Moldova, 24 марта вместе с Юрием Коваленко в Молдову прибыл другой гражданин Украины Эдуард Ставицкий. Интересно, что загранпаспорт он получил за месяц до поездки в Молдову. После длительных поисков нам не удалось найти человека с такими же данными, как в загранпаспорте.

Зато мы установили, что существенное сходство с лицом на этом загранпаспорте имеет киевлянин Андрей Куценко. В Фейсбуке он подписан как Kut Andrey. На видео, где он обозначен, хорошо видно его лицо и прослеживается очевидное сходство с Эдуардом Ставицким. Другие фото этого человека мы отыскали на его странице в "Телеграм".

Вероятно, Куценко Андрей Викторович slidstvo.info

Анкетные данные Андрея Куценко, полученные журналистами "Слідство.інфо", также удостоверяют его связь с разведкой. В 2000-х годах он был прописан в Киеве по адресу Воздухофлотский проспект, 6. Это – официальная адрес Министерства обороны Украины. Там также расположена одна из воинских частей.

В полученных документах отмечается, что Андрея Куценко в 2009 году взяли на службу в воинскую часть, расположенную в Киеве на Рыбальском полуострове. По этому адресу расположено уже упомянутое Главное управление разведки Минобороны. Там же был прописан и вышеупомянутый Юрий Коваленко.

В телефонном разговоре Андрей Куценко возразил, что работает в разведке Минобороны. После уточняющих вопросов журналистов он бросил трубку.

Юрий Коваленко отказался комментировать, знаком ли он с Андреем Куценко.

В распоряжении журналистов есть видео с пограничного пункта пропуска, где люди, похожие на Коваленко и Ставицкого-Куценко, 3 апреля (день похищения Чауса, – ред.) пешком покинули территорию Молдовы. Мы обнародуем его впоследствии.

Скриншот из видео с пограничного пункта пропуска, где люди, похожие на Коваленко и Ставицкого-Куценко пешком покинули территорию Молдовы slidstvo.info

Львовская группировка

Журналисты RISE Moldova от своих источников получили паспорт еще одного интересного украинца, который может быть причастен к похищению судьи. Речь идет о 36-летнем Александре Костенюке. Идентифицировать этого мужчину было проще всего, ведь он бывший правоохранитель и в последние годы публиковал свои декларации о доходах. Фото, которые есть в нашем распоряжении, позволяют утверждать, что именно он изображен на упомянутом загранпаспорте.

Костенюк Александр Анатольевич slidstvo.info

По меньшей мере до июня 2018-го Костенюк работал во Львовской Нацполиции – занимал руководящую должность в управлении уголовного розыска.

Из судебного реестра мы узнали, что Костенюк ранее мог быть причастен к делу о вымогательстве средств полицейскими. Несколько лет назад его подчиненные приковали человека наручниками и, угрожая оружием, отобрали у него 4 тысячи долларов и 1 килограмм янтаря. В конце концов всем причастным объявили подозрения и сейчас дело в отношении них рассматривают в суде. А Костенюка, который должен был отвечать за дисциплину своих подчиненных, уволили из полиции из-за этого случая. Впоследствии Александр Костенюк сумел возобновиться в должности через суд. Но потом уволился из полиции и сейчас обладает детективным агентством.

В разговоре с журналистом "Слідство.Інфо" Костенюк отрицал свою причастность к похищению судьи Чауса и не дал четкого ответа, был ли в Молдове в последнее время. Экс-полицейский заверил журналистов, что не знает ни Коваленко, ни Ставицкого-Куценко.

Исследовав все 10 загранпаспортов украинцев, которых правоохранители проверяют на причастность к похищению Чауса, "Слідство.Інфо" выяснило, что большинство из них в последнее время проживали во Львовской области. Одного из них мы идентифицировали как сотрудника частной охранной фирмы. Еще один львовянин – Олег Стадник – много лет назад просверливал отверстия в трубопроводах и выкачивал оттуда нефть. За это он получил 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. А через год суд избавил от наказания.

"Молдова – страна вина"

30-летний Михаил Булега, чей паспорт также попал к журналистам, раньше был старшим инструктором в отдельном отряде спецназначения Нацгвардии. Он уволился со службы в 2019-м. Занимался рукопашным боем, а сейчас возглавляет подразделение "Федерации военно-прикладного и спортивного универсального боя Украины".

Булега Михаил Владимирович slidstvo.info

В комментарии "Слідство.Інфо" Булега подтвердил, что ездил в Молдову "на пару дней". Говорит, что название отеля, в котором останавливался, не помнит. Рассказывает, что был там на отдыхе сам, без семьи. "Я ездил, скажем так, больше отдыхать. Молдова – это же страна вина", – объясняет Булега.

А свое пребывание в соседней стране и покинуть ее в тот же день, когда похитили судью Чауса, бывший военнослужащий называет совпадением. "Может, это смешно звучит – совпадение. Я никакого отношения к этому делу не имею", – заверил нас Михаил Булега.

Булега также убеждал "Слідство.Інфо", что не знаком с другими фигурантами этой истории – с Коваленко и Ставицким-Куценко. Правда, по данным источников RISE Moldova, Булега покинул Молдову через тот же пункт пропуска, что и они, с разницей в два часа.

Итак, как видим, в истории с похищением украинского судьи в Молдове достаточно четко прослеживается след украинских спецслужб и бывших силовиков. Они почти одновременно прибыли в Молдову и оставили ее, а двое из них сами подтвердили журналистам, что находились в Молдове именно в то время, когда произошло похищение Чауса.

Но это еще не все факты, собранные журналистами RISE Moldova и "Слідство.Інфо". Во второй части совместного расследования мы обнародуем больше деталей и доказательств этой спецоперации.