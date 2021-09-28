Подделка COVID-сертификатов: Как украинцы нарушают закон и какое наказание за это предусмотрено

Минздрав требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации

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Подделка сертификатов о вакцинации от коронавируса в Украине приобретает массовый характер. Документы "предлагают" и работники медицинской сферы, и туроператоры, и люди, не имеющие отношения к медицине. За соответствующую плату могут даже внести данные о "прививках" от коронавируса в реестр.

Однако, оформление COVID-сертификата, не получив вакцины, является нарушением закона.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Как подделывают COVID-сертификаты

На днях в Ивано-Франковской области разоблачили лиц, которые занимались изготовлением и оформлением поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Так, житель Ивано-Франковской области вместе с сообщницей организовали офис в помещении туристического агентства и изготавливали фиктивные международные справки о вакцинации для пересечения границы.

"Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили черновые записи с "клиентской" базой, поддельные справки о негативных ПЦР-тестах, фейковые результаты лабораторных исследований и международные свидетельства о вакцинации", – рассказали в СБУ.

Цена одной справки составляла 1600 гривен, а еженедельная прибыль – более 30 тыс. грн.

Следователи сообщили, что злоумышленники копировали и печатали бланки сертификации, а дальше заполняли и удостоверяли поддельными печатями. Свою деятельность они начали в начале 2021 года.

Злоумышленники постоянно меняли данные медицинских учреждений и врачей, которые якобы выдавали справки. В частности, на подделках отмечалось, что они якобы выданы частными и государственными медицинскими учреждениями Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей.

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И это не единичный случай в Украине. Граждане, которые не хотят вакцинироваться, а намерены поехать за границу, предпочитают купить соответствующую справку. И ловкие мошенники предлагают такую возможность.

На прошлой неделе Киберполиция и Минцифра разоблачили двух человек, которые вносили в базы данных Минздрава ложные сведения о вакцинации. В Днепропетровской области медработница совместно со знакомым предлагали получить международный COVID-сертификат с занесением в базу данных Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) без вакцинации за 6000 грн. За 1500 грн они предлагали COVID-сертификат без внесения данных в ЕСОЗ.

По местам работы и проживания правонарушителей сотрудники полиции провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и "черновые" записи. Открыто уголовное производство.

Е-проверка COVID-19-сертификатов на границе Украины ГНСУ

Еще один случай мошенничества обнаружили в Черкасской области. Схему организовала 32-летняя врач семейной медицины совместно со своей 48-летней знакомой, которая выполняла роль посредницы.

"Фигурантки в мессенджерах предлагали гражданам получить международный сертификат без прохождения вакцинации от COVID-19. За 5 тысяч гривен медработница обещала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в соответствующие электронные реестры. Однако женщина целенаправленно совершала ошибки во время внесения данных клиентов. Вследствие этого медицинская справка не генерировалась в приложении "Дія", в то время, как медработница выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью", - рассказали в киберполиции.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что в Украине уже открыли более 30 подобных уголовных производств.

Наказание за подделку сертификатов

Сейчас за введение в медицинский реестр неправдивых данных о вакцинации, открывают уголовное производство по статье о несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Однако хотят добавить к наказаниям еще немалые штрафы. Кабмин поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно ответственности за подделку документов о прививках. Так, за подделку COVID-документов будет грозить:

штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы;

штраф до 68 тысяч грн или лишение свободы до двух лет с лишением права занимать должность на 1-3 года для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках;

штраф до 170 тысяч или лишение свободы до трех лет за подделку таких документов в целях распространения.

Этот законопроект в парламенте еще не рассматривали.

К тому же Министерство здравоохранения Украины требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации. Их могут отстранять от обязанностей на время следствия. В случае если следствие обнаружит, что главный врач был непричастен к махинациям, его восстановят в должности.

При повторном нарушении Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии больницы и разрыв ее контракта с Национальной службой здоровья.

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По состоянию на утро 28 сентября в Украине полностью вакцинировались 5,5 млн граждан. Одну дозу препарата получили 6,8 млн украинцев.

А вот статистика случаев коронавируса неутешительная - за минувшие сутки выявили 6 552 больных COVID-19, а от осложнений, вызванных болезнью, умерли 143 человека.