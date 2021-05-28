По ту сторону замка Паланок: Интересные места Мукачево от памятника трубочистам до дворцов

Замок-музей, парк "Победы" и другие идеи, где провести время

Панорама центра Мукачево Закарпатской области Фото из открытых источников

Мукачево – это город в Закарпатской области. Впервые он упоминался более 1100 лет назад. Сейчас это один из важнейших промышленных и культурных центров. В туристическом смысле – это рай для путешественников.

В Мукачево можно увидеть не только замки, но и старинные храмы, заповедники и музеи. Есть и уникальные достопримечательности – посвященные обычным рабочим. Как доехать до города, чего искать там и в его окрестностях, читайте далее в нашем материале.

Сколько стоит добраться до Мукачево

Можно воспользоваться автобусом или поездом. От "Укрзализныци" есть три рейса:

081К Киев-Ужгород;

029К Киев-Ужгород;

046Д Лисичанск-Ужгород.

Первый и третий находятся в пути более 14 часов. Билеты на плацкарт стоят соответственно 336 и 228 грн. Поезд 029К прибывает в Мукачево за 10 часов. Билет стоит 668 грн.

Автобусом доехать тоже довольно удобно. Из столицы есть немало рейсов в любое время. Цены на билеты начинаются от 700 грн.

От Одессы в Мукачево курсирует поезд 108Ш. Он имеет три типа вагонов: люкс, купе и плацкарт. Цены на них соответственно 1940, 791 и 300 грн. Если вы хотите путешествовать автобусом, то это обойдется в 1000 грн.

Напоследок, из Львова можно добраться до конечного пункта назначения поездами, которые курсируют из столицы. Впрочем, путешествие отсюда будет составлять всего 3-4 часа, а цена будет вдвое дешевле.

Лучшее время для посещения весной – именно в этот период начинают цвести сакуры. Но другие достопримечательности всегда вас ждут. О них читайте дальше.

Сакура в Мукачево Фото из открытых источников

Замок Паланок

Является памятником архитектуры национального значения. В то же время это уникальный образец средневековой фортификационной архитектуры. Замок имеет площадь 13 930 кв. м. Построен на горе вулканического происхождения высотой 68 м. Впервые упоминается в ХІ веке. Немало для его стен сделал венгерский король Стефан І Святой. В 1086 г. сооружение не смогли захватить печенеги. А через два века армия хана Батыя полностью разрушит город. Но замок выдержет осаду снова.

Замок Паланок в Мукачево Закарпатской области Фото из открытых источников

С 1396 года зданием владеет подольский князь Федор Корятович. Он его укрепляет и превращает в собственную резиденцию. На протяжении двух веков замок имеет многих властителей. В 1633 г. его приобрел трансильванский князь Юрий І Ракоци. Для представителей этой династии сооружение стало столицей правления.

В 1685-1688 гг. крепость пережила осаду войска австрийского императора. Руководила обороной вдова князя Ференца І Ракоци. После захвата австрийцы сделали реконструкцию и превратили здание в самую сильную крепость востока Австрийской империи. Позже она потеряла свое стратегическое значение. Некоторое время внутри была тюрьма и располагались воинские части. Сегодня замок - один из лучших сохранившихся образцов архитектуры. График работы с 9:00 до 18:00. Билет для взрослых - 50 грн.

Адрес: ул. Графа фон Шенборна, 42.

Мукачевский исторический музей

С 1960 года внутри замка Паланок расположен исторический музей. В нем представлены экспонаты от каменного века до сегодняшнего дня. Всего их около восьми тысяч. Уникальны археологические и исторические экспонаты XVII-XVIII веков из коллекции музея Т. Легоцкого. На территории музея также хранятся предметы быта и народного потребления.

Есть отдельная экспозиция "Семья Ракоци", которая посвящена жизни князей и освободительной войне венгерского народа. Внутри также можно увидеть мемориальную комнату властителя замка подольского князя Федора Корятовича. Кроме того, туристов ждет картинная галерея, рыцарский зал и ремесленный городок. Есть комната пыток. На все это можно взглянуть с 9 утра до 6 вечера после оплаты за вход в замок Паланок.

Адрес: ул. Графа фон Шенборна, 42.

Экспонаты Мукачевского исторического музея Фото из открытых источников

Дворец князей Ракоци

Также известен как "Белый дворец". Такое название он получил из-за цвета фасада. Это памятник архитектуры общегосударственного значения в барочном стиле. Ее начали строить в 1667 году князья трасильванской династии Ракоци. До 1711 года они проживали во дворце. Затем постройка перешла в собственность императора Австрии.

В ХVIII в. одноэтажное сооружение перестроили и расширили по проекту немецкого архитектора Иоганна-Бальтазара Неймана. Старые элементы сохранили и достроили еще один этаж и новый корпус. Дворец получил П-образную форму. На фасад добавили окна в ренессансном стиле. В XIX в. центральный вход оформили порталом с колоннами. Посередине можно увидеть вазу-украшение, окна украшены лепниной. Внутри есть 21 комната, 91 дверь и 10 старинных печей.

Адрес: площадь Кирилла и Мефодия.

Дворец князей Ракоци в Мукачево Фото из открытых источников

Ратуша

Мукачевскую ратушу можно увидеть в центре города. Это трехэтажное административное здание в стиле неоготики. Ее построили в начале ХХ века. И конкурс объявили еще в 1898. Из 12 проектов победил венгерский архитектор Янош Бобула. Именно он придал сооружению неоготические черты. Ратушная башня имеет формы средневековой архитектуры.

Видно острые башни, барельефы и тому подобное. На первом этаже расположены галереи с крестовыми сводами. Окна имеют вид стрельчатых арок. На башне – часы-куранты. Его механизм изготовлен из стали, а подшипники – из бронзы. В общем, ратуша создает впечатление торжественности. А компоновки, характерные для венгерской школы модерна, придают сооружению атмосферу "сказочности".

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Адрес: ул. Духновича, 2.

Мукачевская ратуша Фото из открытых источников

Костел святого Мартина

Построен в 1904 году на месте старого католического храма – одного из первых культовых сооружений Мукачево. Оно существовало еще во времена правления жены венгерского короля Елизаветы. В XIX веке храм снесли, поскольку он был в плохом состоянии. В 1896 г. по инициативе немецкого графа Шенборна решили построить новый костел.

Сейчас он оформлен в светло-коричневых тонах. Самая высокая главная башня украшена часами. На портале входа можно увидеть декор в форме сводчатой арки и колонн. Внутри также есть орган. При входе в кафедральный собор можно увидеть картину венгерского художника Виктора Мадараса из разрушенной церкви села София.

Адрес: ул. Мира, 2.

Кафедральный собор святого Мартина Фото из открытых источников

Свято-Николаевский женский монастырь

Расположен на склонах монашеской горы. По преданию, построен в XI веке. Предполагают, что это было во времена правления венгерского короля Андраша І. В XIV в. подольский князь Федор Кориятович возвел на территории монастыря деревянную церковь. В казацкие времена здания разрушили.

Восстанавливать все начали в конце XVIII в. этим занимался местный архитектор Дмитрий Рац. В советское время монастырь передали православной церкви московского патриархата. В этот период он стал женской обителью. Внутри до сих пор хранится несколько икон с горы Афон.

Свято-Николаевский женский монастырь в Мукачево Фото из открытых источников

Парк "Победы"

Расположен на берегах реки Латорица. Здесь можно увидеть благоустроенные аллеи. Кроме того, отсюда хорошо видно монашескую гору и Свято-Николаевский монастырь. На территории есть аттракционы и детские карусели. Жемчужиной является смотровое колесо диаметром 30 метров. Именно с него видно северо-восточную часть города Мукачево.

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Памятник счастливому трубочисту

Установлен в Мукачево в 2010 году. Это скульптура, вылитая из бронзы местным художником Иваном Бровди. Прототипом фигуры стал настоящий трубочист Берталон Товт – он работал в мукачевском ЖРЕП №3 более 50 лет. Достопримечательность установили при его жизни.

Сама скульптура имеет форму трубочиста со специальными веревками. На плече есть специальные веревки, а рядом его сопровождает кот. Каждый желающий может потереть пуговицу на одежде рабочего. Считается, что это принесет успех и будет способствовать осуществлению желаний.

Памятник счастливому трубочисту Фото из открытых источников

Что еще посмотреть в Мукачево и его окрестностях

Замок Сент-Миклош. Другое название – Чинадиевский. Это памятник архитектуры XIV-XIX веков. Расположена возле автодороги М06 в пгт Чинадиево. Поселение в этой местности известно с 1241 года. Каменную крепость возвели на два века позже. Ею владели венгерские и трансильванские князья.

Перестройки происходили в 1739 и 1839 годах. Здесь жила немецкая династия графов Шенборнов. В 2001 году сооружение спасли от разрушения. Внутри теперь проводятся медные и местные художественные мероприятия. Также иногда можно попасть на фестивали, где сражаются рыцари-реконструкторы из Украины, Словакии и Венгрии.

Ловачка. Это заповедное урочище местного значения. Оно расположено на северной окраине города в Мукачевском районе. Имеет площадь 90 гектаров. Создано с целью сохранения редких видов шиповника и других краснокнижных растений. Урочище видно на склонах горы Ловачка.

Урочище Ловачка в Мукачевском районе Фото из открытых источников

Широкий. Еще одно живописное урочище. Его можно увидеть к северу от города Мукачево и востоку от села Лавки. Эта местность особенная, поскольку здесь расположена уникальная плантация субтропической культуры чая.

Урочище Широкий Фото из открытых источников

Панорама Фесте. Это мемориал вблизи города. Его можно увидеть на горе Кендерешовка. Сооружение имеет форму кольца. Внутри него можно увидеть миниатюрную версию панорамной картины венгерского художника Арпада Фесте. Кроме того, отсюда открывается панорама на само Мукачево.

Дендропарк "Березинка". Расположен в Мукачевском районе недалеко от одноименного села. Основан в 1957 году. Здесь можно увидеть более 2000 древесно-кустарниковых пород – самую большую дендрологическую коллекцию Закарпатской области. Это кедры, пихты, сосны, секвоя и тыс.

Дендропарк Березинка Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о малоизвестных достопримечательностях Закарпатья, в котором подробнее рассказывается о замоке Сент-Миклош, водопаде Шипот и оленьей ферме.

Также есть материал об интересных локациях вдоль трассы М06, где можно прочитать о крепости графов Шенборнов, Дубенском замке и не только.