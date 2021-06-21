Пляжный сезон в Киеве: Где можно купаться и как вести себя на воде

В столице будут работать 14 пляжей

Отдых Фото из открытых источников

Начинается настоящее жаркое лето, и конечно хочется сходить на пляж, поплескаться в прохладной воде. Несмотря на большое количество озер в столице, не во всех можно купаться – и из-за не обустроенных пляжей, и из-за показателей воды.

Где в столице можно отдохнуть на воде и как правильно вести себя на пляже рассказываем подробнее.

В каких водоемах столицы можно купаться

К летнему сезону 2021 года в Киеве подготовили 14 пляжей. В коммунальном предприятии "Плесо" сообщили, что будут работать следующие пляжи в:

Днепровском районе – "Молодежный", "Венеция", "Предместная Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Радуга";

Оболонском районе – "Вербный", "Пуща-Водица";

Деснянском районе – "Черторой", "Троещина";

Голосеевском районе – пляж "Галерная".

По состоянию на 11 июня получили официальные паспорта:

"Вербный",

"Пуща-Водица",

"Венеция",

"Детский",

"Золотой",

"Предместная Слободка",

"Троещина".

Еще семь пляжей получат паспорта позже. Это вызвано погодными условиями: из-за ливней качество воды в водоемах может ухудшаться. Такая ситуация типична не только для Киева, но и для других городов.

Перед началом сезона штатные водолазы КП "Плесо" провели обследование дна акваторий всех пляжей. Целью таких водолазных спусков является обнаружение и устранение травмоопасных предметов, которые обычно приносит течением во время весенних наводнений.

На пляжах обустроили 26 спасательных постов. Оперативные дежурные и спасательные подразделения находятся на постоянном дежурстве и готовы к реагированию. При этом, непосредственно на спасательных постах в пределах пляжей дежурят лайфгарды "Пляжного Патруля" (около 150 человек).

КГГА

Лайфгарды осуществляют постоянное наблюдение за водой, а также совместно с органами Национальной полиции Украины следят за общественным порядком и безопасностью.

На пляжах "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица" находятся кресла-амфибии для купания и работает персонал, чтобы помогать гражданам с инвалидностью.

В течение сезона в пределах пляжей регулярно будет проводиться очистка песка спецтехникой (6 единиц) производства США, Италии и Испании.

Информацию о статусе пляжей можно отслеживать по флагам, которые размещены на каждом муниципальном пляже столицы (зеленый – купание без ограничений, желтый – купаться не рекомендовано, красный – не купаться), а также на новом официальном сайте КП "Плесо" www.pleso.kyiv.ua.

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Как правильно вести себя на воде

В летний жаркий день и детям, и взрослым хочется окунуться в прохладную воду, поплавать или отдохнуть на надувных матрасах. Но первым правилом безопасного отдыха на воде является умение плавать. Научиться плавать нужно каждому. Человек, который хорошо плавает, чувствует себя на воде спокойно, уверенно, в случае необходимости может оказать помощь попавшему в беду товарищу. Однако, даже умея хорошо пылать нужно строго соблюдать правила поведения на воде:

дети должны купаться обязательно под присмотром взрослых;

учиться плавать нужно под руководством инструктора или родителей;

не купаться и не нырять в незнакомых местах, это можно делать в специально отведенных местах;

нельзя заплывать за ограничительные знаки;

следует очень осторожно вести себя на надувных матрасах и игрушках, особенно при ветре или сильном течении;

если течение подхватило, не стоит паниковать, надо плыть по течению, постепенно и плавно поворачивая к берегу;

не купаться в холодной воде, чтобы избежать переохлаждения;

не надо купаться долго, лучше купаться несколько раз по 20-30 мин.;

нельзя играть на воде в игры, которые могут нанести вред;

не подавать без надобности сигналов о помощи;

не нырять под людей, не хватать их за ноги;

купаться рекомендовано утром i вечером;

не следует купаться наедине;

не подплывать к коловоротам, пароходам и катерам;

не прыгать вниз головой в местах, глубина которых вам неизвестна.

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Соблюдение простых правил поможет сохранить здоровье и жизнь, а также сделает отдых приятным.