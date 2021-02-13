Платные "золотые" дороги в Украине: Зачем нам концессионные автодороги и сколько будет стоить один километр

До платных дорог Украине далеко Фото из открытых источников

Дороги, за проезд по которым надо будет платить, – европейское нововведение и неизвестно, как оно может прижиться в Украине

Платные дороги в Украине – открытый вопрос, и начали его обсуждать и обдумывать достаточно давно. Еще два года назад Министерство инфраструктуры заявило, что таким дорогам быть и они никак не помешают функционированию и финансированию обычных автодорог, которые вечно нуждаются в латании и ремонте.

На днях "Укравтодор" обнародовал постановление Кабинета Министров об утверждении порядка эксплуатации платных автомобильных дорог общего пользования. Это – большой шаг к передаче украинских дорог в концессию, но все ли так просто в этой ситуации?

Далее рассказываем об анонсированных в Украине платных дорогах, их преимуществах и вероятной стоимости.

История вопроса с платными дорогами в Украине

Платные дороги существуют в большей части европейских стран и в соседних Беларуси, России и Молдове. В некоторых странах проезд бесплатный для легковых автомобилей с местными номерами, но платный для иностранцев и грузовиков.

В 2018 году тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что уже построенные дороги платными не станут, а концессионной может быть исключительно новая дорога, которая пролегает параллельно существующей, чтобы автомобилисты имели право выбирать: ехать по платной дороге или по бесплатной. Также он отмечал, что причина сдерживания строительства платных дорог – их высокая стоимость.

Правда, в 2019 году в "Укравтодоре" заявили, что первые платные дороги в Украине могут появиться примерно через четыре года. Тогда же президент Владимир Зеленский предложил отдать приоритетные дороги инвесторам.

И наконец в октябре 2020 года появилась новость о том, что Украина готова отдать в концессию шесть дорог и заработать на этом $9 млрд. Однако только в феврале 2021 года начали появляться конкретные заявления и цифры относительно будущих платных дорог.

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Зачем нужны платные дороги

В "Укравтодоре" утверждают, что создание платных концессионных дорог – это один из шагов к восстановлению дорожной инфраструктуры. Это означает, что деньги от пользования платными дорогами будут идти на ремонт старых, бесплатных автодорог.

Концессионные дороги — это новые, построенные "с нуля" автодороги, которые могут идти только рядом с уже существующими дорогами, которые так и останутся бесплатными.

Украинская дорожная реальность Фото из открытых источников

В феврале 2018 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому дороги общего пользования государственного значения могут передаваться для строительства и эксплуатации на условиях концессии. Это такая форма партнерства государства и частных компаний, когда инвестор создает дорогу за свой счет и получает ее в управление на срок до 50 лет. Поэтому иностранные компании смогут строить дороги в Украине и брать плату за пользование ими.

В законе говорится о том, что дорога может быть платной только при условии существования альтернативного проезда по бесплатным автодорогам. Это не значит, что бесплатная дорога будет параллельна платной. Водитель должен иметь возможность проехать из точки А в точку Б так, чтобы это расстояние не было вдвое больше, чем то, что идет по платной дороге.

Что построят в 2021 году

На днях стало известно, что в Украине планируют построить шесть платных дорог и их строительство уже начинается. В 2021 году Министерство инфраструктуры планирует объявить конкурсы по первым проектам по привлечению частных инвесторов. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, на первом этапе уже выбраны первые шесть участков дорог общей протяженностью 1400 км: Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18); Борисполь-Полтава (М-03); Херсон-Николаев (Н-14); Киев-Житомир-Ровно (М-06); Ягодин-Ковель-Луцк (Н-07, М-19); Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11).

Платные дороги выглядят так Фото из открытых источников

Глава Мининфраструктуры отмечает, что ожидаемый объем первичных инвестиций на каждую дорогу - около 200-350 млн евро. Если инвестор не будет делать дорогу согласно установленным стандартам, то платеж будет уменьшаться на сумму штрафов, указанную в договоре.

Средствами от платы за проезд попытаются покрыть недостачу финансирования строительства дорог и ремонт имеющейся инфраструктуры.

В соответствии с порядком, разработанным Кабмином, определена процедура эксплуатации платных автомобильных дорог общего пользования. Дорога будет переходить в статус платной в течение 30 дней с момента опубликования соответствующего решения КМУ о ее отнесении к платным. В этом решении обязательно должна содержаться информация: о начале и конце дороги или участка, который должен стать платным; протяженность дороги или участка; перечень пересечений дороги другими дорогами; основные технические характеристики альтернативного бесплатного проезда.

Платные дороги будут разделяться на три вида - в зависимости от способа взимания оплаты с водителей: открытые, закрытые и смешанные. "Открытые" дороги будут ограждены, а оплату будут брать при въезде на них. На "закрытых", также огражденных, дорогах наоборот – будут брать оплату при съезде с них. Какие признаки открытых и закрытых дорог будут иметь смешанные дороги и как будут платить на них – пока неизвестно.

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Сколько будет стоить проезд

В декабре 2020 года появилась более или менее подробная информация о стоимости проезда через концессионные дороги в Украине. Сообщалось, что Кабинет министров установил "ценник" – от 80 копеек до 4,6 грн, а рассчитываться нужно будет в евро.

Покрытие на платных дорогах должно быть идеальное Фото из открытых источников

Стоимость проезда по платным дорогам в Украине, согласно правительственному постановлению об утверждении максимального размера платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии (от 23 декабря 2020 года):

За проезд мотоцикла с прицепом (и без него), легкового автомобиля (в том числе с прицепом), микроавтобуса с количеством мест для сидения до 10, грузового авто массой до 3,5 тонн будут взимать 0,023 евро за 1 километр.

За проезд грузового автомобиля массой от 3,5 до 12 тонн, автопоезда массой до 12 тонн, автобус с количеством мест для сидения от 10 до 29 массой не более 12 тонн будут взимать 0,045 евро за 1 километр.

За проезд грузового автомобиля и автопоезда с массой свыше 12 тонн и автобуса с количеством мест для сидения более 29 и массой свыше 12 тонн нужно будет заплатить 0,133 евро за 1 километр.

Известно, что тарифы за проезд будет определять не компания, которая их построила, а Кабмин. Цены могут отличаться в зависимости от того, где находится дорога, сколько средств в нее вложили, интенсивный ли там трафик.

Проезд по условной дороге протяженностью, скажем, 85 км, будет стоить примерно 8,5 евро, то есть 280 гривен, а это немало.

Однако, можно будет ездить по платным дорогам бесплатно, но при определенных условиях и не всем видам транспорта. К категориям, которые смогут бесплатно ездить по платным автодорогам, относятся:

физические лица, физические лица-предприниматели, юридические лица всех форм собственности и использующие транспорт в случае возникновения стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии, эпизоотии в течение периода их действия на основании обращения указанных лиц к концессионеру;

транспортные средства, используемые органами государственной власти, подразделениями Минобороны, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и скорой медицинской помощи на условиях, определенных концессионером в соответствии с концессионным договором;

дополнительные категории ТС в соответствии с концессионными договорами.

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Когда построят первую платную дорогу

Вероятно, инвесторов первыми заинтересуют участки, примыкающие к границе, к примеру, проект большой кольцевой дороги вокруг Киева и участок Львов-Краковец. Кстати, стоимость строительства четырехполосной дороги Львов-Краковец, которая должна быть построена по категории 1-А, составляет, по расчетам "Укравтодора", почти 600 миллионов евро.

Непосредственно строительство будет продолжаться долго: сначала полгода уйдет на технико-экономическое обоснование, еще 4-5 месяцев – на тендерную документацию, в 2-4 месяца – на проведение тендера, еще 2 месяца – на переговоры, а тогда только начнется само строительство. Выходит полтора года до начала работ.

Правда, до сих пор точно неизвестно, когда именно могут или должны стартовать работы. Чтобы иностранные инвесторы начали строить платные дороги, должен быть, так сказать, спрос. То есть грузо- и пассажиропоток должен быть таким, что позволит инвестициям окупиться. Трафик должен быть от 10 до 20 тысяч автомобилей в сутки.