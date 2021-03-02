Первый пошел: Кто уже вакцинировался от COVID-19 в Украине и как они себя чувствуют
В Украине вакцинировали почти 5000 человек
В Украине на прошлой неделе стартовала вакцинация от коронавируса – за 6 дней первую дозу вакцины получили почти 5000 человек. В целом это медицинские работники, однако в Минздраве разрешили вакцинировать и общественных деятелей. Препарат уже получили президент Украины Владимир Зеленский и глава Минздрава Максим Степанов. К тому же с 1 марта украинцы могут записаться в очередь на прививки.
О ходе вакцинации от COVID-19 в Украине рассказываем далее.
Как идет кампания по прививке от коронавируса
Вакцинация от COVID-19 в некоторых регионах Украины стартовала 24 февраля. А на следующий день кампания по прививке стартовала во всех областях страны.
После первых вакцинаций не было зафиксировано нареканий на побочные эффекты. Однако впоследствии фиксировали случаи покраснения в месте инъекции, также некоторые медики, получившие прививки, жаловались на слабость и головную боль.
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, такие побочные эффекты несерьезные, и они предусмотрены инструкцией производителя.
Профессор и заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Сергей Крамарев рассказал, что реакции могут проявляться по-разному. Он также добавил, что вполне допустимо, если до 15% вакцинированных будут иметь побочную реакцию на препарат.
По состоянию на утро 2 марта первую дозу вакцины получили 4905 человек. Больше всего прививок проведено в Донецкой области. В Украину завезли 500 000 доз препарата.
Прививки чиновников
Накануне министр здравоохранения Максим Степанов первым из украинских чиновников вакцинировался от коронавируса. Он получил дозу препарата Covishield, за которыму сам и летал в Индию.
"Это точно защита, это точно тебя защитит. И когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай – если ты не вакцинировался, то ты играешь в игру... Если ты, не дай бог, заболеешь, каким будет течение болезни. А если вакцинировался, то не заболеешь вообще или в легкой форме перенесешь", – отметил он журналистам и добавил, что своим примером готов доказать безопасность вакцины, которая есть в Украине. Глава Минздрава рассказал, что после прививки чувствует себя хорошо и продолжает в обычном режиме выполнять свои профессиональные обязанности.
Накануне министр анонсировал, что вскоре его примеру последует президент Владимир Зеленский.
Сегодня Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19. Об этом он сам сообщил в Twitter.
"Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена первой в Украину. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", – написал глава государства и добавил соответствующее фото.
Кто и как сможет вакцинироваться вне очереди
Министерство Здравоохранения разрешило использовать "остатки" COVID-вакцины для прививки общественников. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Цель такого шага – популяризация иммунизации от коронавирусной болезни.
Сообщалось, что вакцину Covishield / AstraZeneca поставляют в Украину в многодозных флаконах, каждый из которых содержит 10 доз препарата. Его необходимо использовать в течение следующих 6 часов. В противном случае вакцина подвергается утилизации, поскольку ее повторное использование запрещено.
В соответствии с приказом, чтобы уменьшить риск недоиспользования вакцины из уже открытых флаконов, общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин и др. рекомендовано вакцинировать "в случаях, когда во время вакцинальной сессии против COVID-19:
- зафиксирован отказ от вакцинации среди тех людей, которые предварительно давали согласие на прививку;
- выявлены противопоказания к вакцинации у пришедших на вакцинальную сессию;
- количество людей, которые вакцинируются в день работы мобильной бригады, недостаточное для полного использования (10 доз из одного флакона) всех открытых флаконов с вакциной", – отметили в ведомстве.
Как записаться на вакцинацию
С 1 марта в "Дії" для украинцев стала доступной услуга записи в лист ожидания вакцинации против COVID-19.
Также в ведомстве описали алгоритм "Дії", как попасть в список ожидания на вакцинацию от COVID-19:
Как зарегистрироваться через портал "Дія"?
- Чтобы попасть в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19, зайдите на портал "Дія" с помощью КЭП или BankID.
- Перейдите в раздел "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".
- Укажите сферу деятельности.
- Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.
- Ожидайте уведомления о приглашении на вакцинацию.
Как получить услугу через приложение "Дія"?
- Чтобы зарегистрироваться через смартфон, загрузите и авторизуйтесь в мобильном приложении "Дія 2.0". Скачать его можно по ссылке: https://go.diia.app. В приложении можно авторизоваться через Приват24, Monobank, или BankID НБУ. Или обновите приложение "Дія" до последней версии в маркетах, чтобы услуга была доступной.
- Зайдите в раздел "Услуги" и выберите "запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".
- Укажите сферу деятельности.
- Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.
- Проверьте свой номер телефона.
- Ожидайте уведомления о приглашении на вакцинацию.
Как получить услугу через Национальный контакт-центр Минздрава?
- Позвоните по номеру 0 800 60 20 19.
- Укажите оператору свои данные (необходимо будет указать РНУКНП или серию и номер паспорта).
- Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.
- Ожидайте уведомления о приглашении на вакцинацию.
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По состоянию на утро 2 марта в Украине лабораторно подтверждено 1 357 470 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии выздоровело – 1 176 918 человек, число летальных исходов – 26 212.
К тому же на протяжении последних нескольких дней резко возросло количество летальных исходов от коронавируса.