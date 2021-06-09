Первый поход в горы самостоятельно: Что брать, как готовить еду и по каким маршрутам ходить

Рассказываем о преимуществах соло-путешествий, легкие маршруты на день или два и другие интересные идеи

Гора Говерла-самая высокая в Украине Фото из открытых источников

Когда уже почти позади вторая неделя лета, задумываешься об отдыхе. Немало украинцев для отпусков выбирают море. Это достаточно просто и тщательной подготовки совсем не надо. А вот с горами все совсем по-другому.

Поэтому на этот раз речь будет преимущественно об организации похода в Карпаты – самому и не только, его преимуществах и недостатках. Вы узнаете об опасностях, приготовлении пищи, самых легких маршрутах для новичков и многих других нюансах для успешного покорения вершин.

Почему люди путешествуют по горам самостоятельно

Соло-путешествия в горы - не новинка. Многие предпочитают такие походы. Если анализировать туристические форумы и социальные сети, преимущественно есть такие причины путешествия без друзей:

Уделить внимание только собственным мыслям;

Непредсказуемые ситуации и приключения;

Время наедине с природой.

В то же время путешественники отмечают то, что для такого путешествия обычно нужен определенный опыт. Кроме того, некоторые отмечали чувство страха, когда отходили от основных троп. Но о диких зверях никто не говорил – встречали преимущественно только змей и лисиц. Поэтому природа Карпат ждет вас.

Стоит ли отправляться в путешествие одному

Путешествие в Карпаты впервые даже одному может быть неплохим вариантом отдыха. Стоит лишь четко выполнять определенные правила:

Заранее выбрать место – помните, что стартовать лучше в отдаленных селах, а заканчивать в многолюдных локациях;

Маршрут нужно изучить. Кроме того, не стоит путешествовать по сложным безлюдным тропам;

Позаботиться обо всех необходимых вещах;

Заблаговременно выписать номера спасательных служб и зарегистрироваться в специализированных приложениях от ГСЧС для туристов;

Обязательно проверить прогноз погоды и воздерживаться от соло-путешествий зимой. Лето - лучшая пора.

Напоследок, если вы решились идти сами – то не стоит выбирать путь более 20 километров. Стандартная длина пути для похода на 3 дня - 30-35 км для новичков.

Подготовка к походу в горы Фото из открытых источников

Подготовка к походу и необходимые вещи

Готовиться к походу нужно заранее. Кроме того, не надо превращать его в марафон. Обычно маршрут планируют так, чтобы после 6-8 часов у вас еще было желание полюбоваться видами на вершине одном или посидеть у костра с друзьями.

Подготовку можно начать за несколько недель до самого похода. Для этого нужно максимально отказаться от механических преимуществ ХХІ века. Вместо лифта – лестница, по возможности ходить пешком несколько остановок до дома и чаще посещать спортзал.

Карпатский бродяга - один из самых известных соло путешественников Украины Фото из открытых источников

Также не забывайте о двух основных типах вещей, которые 100% нужно брать с собой:

Туристическое снаряжение: спальник, палатка и каремат.

Личное: одежда, обувь, посуда и тому подобное.

Что касается первой категории, то не стоит брать что-то дешевое. Карпатский ливень палатка из супермаркета точно не выдержит. Так же и со спальником – его температура комфорта должна быть не ниже +7 градусов. Все эти вещи не надо покупать – их можно взять напрокат в вашем городе или непосредственно возле гор. Аренда на несколько дней будет стоить меньше 600 грн.

Что брать с собой в горы Фото из открытых источников

Основные расходы на два дня будут выглядеть так:

Палатка - 170-250 грн;

Спальный мешок – 100-130 грн;

Рюкзак - 140-160 грн.

Также ни в коем случае не берите новую обувь – ее нужно обносить до похода. Среди других важных вещей, которые нужно брать это дождевик, термобелье, сменное белье, несколько пар носков, ветровка, свитер, шапка, солнцезащитные очки и панамка.

Ливень в Украинских Карпатах Фото из открытых источников

Как готовить еду и какую посуду брать

Это самый главный вопрос. Для начала надо позаботиться о посуде. Список довольно небольшой: маленький котелок, кружка, миска, ложка, вилка, термос, нож. Необходимо иметь с собой примус или систему для приготовления пищи. И никогда не берите кухонные ножи – это опасно.

Ориентировочный список продуктов выглядит так:

Вода – 3 литра воды на человека на один день;

Мясо – лучше консервы, копченые колбасы, сало;

Овощи и фрукты – помидоры, огурцы, яблоки;

Сухофрукты;

Каши быстрого приготовления (сейчас в супермаркетах продается не только традиционная "мивина", но и пюре или гречневая каша);

Хлопья;

Приправы;

Чай.

Туристы разводят костры Фото из открытых источников

Завтрак в горах должен быть легким. Обычно это что-то вроде хлопьев или кускуса. Также утром обязательно надо пить чай.

На обед рекомендуют бутерброды с салом или сыром. Можно с обычной колбасой. Впрочем, первый вариант поможет не навредить желудку.

Вечером туристы готовят суп или другие каши с мясом. Не забывайте брать с собой достаточное количество сухого спирта для розжига или спичек. Лучший вариант – системы для приготовления пищи. Это намного экологичнее.

Также 2-3 раза в день нужно делать небольшие перекусы – сладостями, сухофруктами, яблоками и тому подобное.

Украинские Карпаты Фото из открытых источников

Идеи маршрутов

В Украине есть немало маршрутов для соло-походов. Вот несколько самых простых вариантов:

Кривопольский перевал – полонина Веснарка – хребет Кострича – поселок Красник.

Продолжительность – от 1 до 2 дней, длина – 18 км

На этом маршруте есть большое количество источников и мест для ночлега. Можно брать детей. На маршруте есть дом, где готовят брынзу и поля для сбора ягод. Преимущество маршрута - это легкость и вид на Черногорский хребет с самой высокой горой Украины - Говерлой (2061 м).

Вид на хребет на маршруте Фото из открытых источников

Село Яблуница - гора Хомяк.

На маршруте нет многочисленных мест для остановок. Но подняться на гору Хомяк высотой в 1561 м довольно интересно. С вершины открывается вид на долину реки Прут, а также видны соседние хребты.

Вид на долину реки Прут с горы Хомяк Фото из открытых источников

Еще одно преимущество - тропа к одному из самых известных водопадов - Женецкому Гуку. Он является одним из самых полноводных в Карпатах.

Яремче (Дора) – гора Синяк

Это однодневный маршрут. Его уникальность заключается в том, что во время этого путешествия можно посмотреть, как добывают украинскую нефть. Непосредственно возле туристической тропы видны башни.

Гора Синяк Фото из открытых источников

Напоминаем, что раньше выходил материал о походах в горы для новичков. В нем можно прочитать о базовых вещах, которые необходимо брать с собой, и как не заблудиться, и легкий способ подняться на Говерлу.

Также есть материал о малоизвестных местах Закарпатья, в котором рассказывается о самом высокогорном озере Украины, Голубой Лагуне и других интересные местах.