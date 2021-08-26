Первые результаты Украины на Паралимпиаде-2020 и возобновление заседаний ТКГ: Главное на утро 26 августа

Суточное количество новых больных коронавирусом в Украине растет

Паралимпийские игры-2020 Офис Президента

На днях в Токио стартовала Паралимпиада-2020, и за первый день соревнований Украина получила весомые результаты.

Среди прочего – возобновились заседания Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе. Сегодня состоится общее заседание, на котором Леонида Кравчука заменит Алексей Резников.

Об актуальных новостях на утро 26 августа рассказываем подробнее.

Первые результаты Украины на Паралимпиаде-2020

По состоянию на 25 августа в рамках Паралимпиады-2020, которая проходит в Токио, Украина отметилась 8 медалями. Украинская сборная имеет первую золотую медаль. Пловчиха Елизавета Мерешко заняла первое место во время заплыва на дистанцию 50 метров вольным стилем.

Елизавета Мерешко стала Паралимпийской чемпионкой в Токио UA: Перший

Также Украина завоевала 5 серебряных медалей и 2 бронзовых.

Распределение средств от МВФ

Украина может потратить 2,7 млрд долларов, полученных от Международного валютного фонда, в результате распределения специальных прав заимствований (СПЗ) двумя способами.

СПЗ могут быть конвертированы в валюту и использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах.

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Темпы вакцинации в Украине

В Украине сделали уже 8 млн 300 тысяч прививок против COVID-19, полностью провакцинировано более 3 млн человек. Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что около 14% взрослого населения провакцинированы по крайней мере одной дозой.

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Он отметил, что люди с COVID-сертификатами смогут посещать публичные места даже в случае локдауна.

В Киеве открыли доступ к прививкам от коронавируса в центре вакцинации Blockbuster Mall.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 26 августа в Украине обнаружили 2 278 171 случай коронавируса, 2 203 429 человек выздоровели, 53 566 – умерли. За минувшие сутки зафиксирован 1581 новый случай коронавирусной болезни. В частности, заболели 104 ребенка и 38 медработников. За сутки умерло 45 человек, выздоровело – 1269 пациентов, госпитализированы 464 человека.

В мире по состоянию на утро 26 августа обнаружили 214 741 111 случаев коронавируса, 192 081 019 человек выздоровели, 4 476 008 – умерли.

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Возобновление заседаний ТКГ

В четверг, 26 августа, состоится общее заседание Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, на котором украинскую делегацию будет возглавлять вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Глава украинской стороны в ТКГ Леонид Кравчук, все еще лечится после перенесенной операции.

На повестке дня:

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта;

соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;

политические аспекты в связи с имплементацией Минских соглашений;

мероприятия в гуманитарной сфере: возобновление работы КПВВ и открытие новых в н. п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях;

экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения и т.п.

Первое интервью Навального в тюрьме

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный впервые после своего заключения пообщался с прессой.

Алексей Навальный Фото из открытых источников

По словам Навального, он не исключает возможности своей смерти в тюрьме. Также оппозиционер рассказал, что находится под постоянным контролем камер.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 25 августа, было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы велись вблизи Новолуганского, Катериновки, Травневого.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

По состоянию на 7 часов утра, 26 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Прогноз погоды

По данным синоптиков Украину накроют грозы, град и шквалы. В западных областях днем прогнозируют +19...+21 градус днем, ночью температура будет опускаться до +9...+11 градусов. В северных областях температурные показатели будут колебаться на уровне +20...+22 градуса, ночью +12...+14 градусов.

В центре страны ожидается +21...+23 градуса днем, ночью +13...+15 градусов. В восточных и южных областях прогнозируют жару до +26...+28, ночью показатели будут на уровне +16...+18 градусов. Осадки в виде грозовых дождей ожидаются в северных и центральных областях.

Прогноз погоды на 26 августа Укргидрометцентр

В столице сегодня также ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем прогреется до +18...+20 градусов. Ночью показатели термометров опустятся до +13...+15 °C.

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