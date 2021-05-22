Перерасчет за некачественные услуги: Что может скоро законодательно измениться в сфере ЖКХ

В сфере жилищно-коммунальных услуг возможны изменения Фото из открытых источников

Чиновники предлагают наказывать исполнителей ЖКУ, если качество услуг не соответствует утвержденной

Качество жилищно-коммунальных услуг – чрезвычайно актуальный вопрос, особенно при постоянном повышении тарифов. Власти предлагают наказывать исполнителей ЖКУ, если качество услуг не соответствует утвержденному. Разработан соответствующий проект постановления.

О механизмах, предложенных в законодательной инициативе, рассказываем подробнее.

Порядок перерасчета за некачественные ЖКУ

В Министерстве развития общин и территорий заявили о планах инициировать создание и внедрение механизма перерасчета за некачественное предоставление коммунальных услуг.

Документ разработан с целью урегулирования норм закона "О жилищно-коммунальных услугах", который был полностью введен в действие с 1 мая 2019 года. Документом предусмотрено, что потребитель ЖКУ имеет право на уменьшение в установленном законодательством порядке размера платы за жилищно-коммунальные услуги в случае их непредоставления, предоставления не в полном объеме или снижения их качества. А исполнитель коммунальной услуги обязан проводить соответствующие перерасчеты размера платы за коммунальные услуги в случае их непредоставления, предоставления не в полном объеме, несвоевременно или ненадлежащего качества.

Поэтому документом предлагается установить правила перерасчета.

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Что предусмотрено проектом

В проекте постановления "Об утверждении Порядка осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества" предложен механизм и условия осуществления перерасчета стоимости услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения и тому подобное.

Также в документе предусмотрены количественные и качественные характеристики предоставления коммунальных услуг, которые учитываются при осуществлении исполнителем перерасчета стоимости. Речь идет о перерасчете в случае непредоставления таких услуг, их предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества.

Кроме того, в документе определяются особенности осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг в зависимости от вида договора и условий начисления платы за эти коммунальные услуги.

В частности, перерасчет за некачественную услугу будет осуществляться предоставителем услуги на основании составленного акта-претензии. Если акт поступит от одного потребителя, проживающего в многоквартирном доме, перерасчет будет осуществляться для всего дома.

Перерасчет планируют проводить независимо от наличия у потребителя долгов за коммуналку. Сумма перечисления неустойки (штрафа) за нарушение условий договора засчитывается покупателю в счет погашения задолженности за фактически потребленные услуги, а в случае отсутствия задолженности – в оплату будущих платежей до момента прекращения с потребителем действия договора о предоставлении коммунальной услуги.

В случае непредоставления услуги, предоставление ее не в полном объеме или несоответствующего качества в течение нескольких расчетных периодов перерасчет осуществляется по каждому расчетному периоду отдельно.

Перерасчет не осуществляется:

за период непредоставления услуги потребителю в связи с проведением ремонтных и профилактических работ, ликвидацией последствий аварии, поскольку плата за этот период не начисляется;

в случае непредоставления услуг, предоставления их не в полном объеме потребителям, которым плата за эту услугу начисляется по показаниям узлов коммерческого учета тепловой энергии/воды или показаниями узлов распределительного учета воды (до установки узла (узлов) коммерческого учета воды в здании);

в случае непредоставления услуг, предоставления их не в полном объеме или несоответствующего качества за период, в течение которого происходила ликвидация или устранение выявленных неполадок, связанных с получением услуг, возникших по вине потребителя;

в случае несоответствия фактической температуры воздуха нормативной температуре в помещениях потребителя, которые оснащены узлами распределительного учета тепловой энергии/приборами-распределителями тепловой энергии (при заключении потребителем индивидуального договора о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии (с осуществлением обслуживания и текущего ремонта внутридомовой системы теплоснабжения);

если исполнитель услуги докажет, что в точке учета такой услуги (в случае заключения индивидуального договора – на границе внутридомовых систем многоквартирного дома и инженерно-технических систем помещения потребителя) ее качество соответствовало требованиям, установленным Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", другими актами законодательства и договором.

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Сейчас идет общественное обсуждение проекта. Замечания и предложения принимаются на электронный адрес: [email protected]