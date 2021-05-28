Перерасчет пенсий, е-больничные и новые правила пользования YouTube: Топ основных изменений июня 2021 года

В Украине время бумажных документов уходит в прошлое

Фото из открытых источников

В Украине первый месяц лета запомнится некоторыми новациями – внедрением е-больничных, которые уже обещают не первый месяц, электронных трудовых книжек. Кроме того, работающим пенсионерам автоматически пересчитают выплаты, а YouTube изменит правила для блогеров.

А в середине июня состоится нашумевшая встреча глав Белого дома и Кремля – Джо Байдена и Владимира Путина. Конечно, планируют говорить и о ситуации в Украине.

О главных изменениях, которые стоит ждать в июне, рассказываем далее.

Перерасчет пенсий

Фото из открытых источников

Выплаты с 1 июня 2021 года автоматически пересчитают для граждан, которые после назначения пенсий:

продолжали работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа;

получили менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения пенсии прошло не менее двух лет.

Перерасчет будет касаться двух предыдущих месяцев: работающие пенсионеры в июне получат надбавки за май и апрель. Размер надбавок зависит от размера страхового стажа и зарплаты. Перерасчет коснется около 700 тысяч украинских пенсионеров.

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Внедрение е-больничных

Фото из открытых источников

В Украине с 1 июня планируют начать внедрение в пилотном формате электронных больничных. Тестирование будут проводить в 200 больницах, а в полном объеме е-больничный должен заработать с 1 сентября 2021 года.

В то же время на начальных этапах е-больничные будут действовать параллельно с бумажным вариантом.

Ограничение движения грузовиков в Украине

Фото из открытых источников

С начала лета в Украине вступают в силу ежегодные ограничения на движение грузовиков. Запрет касается транспортных средств массой выше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Уже с 1 июня при температуре воздуха выше +28 градусов днем движение грузовиков будет ограничено.

Места отстоя вдоль государственных дорог можно найти по указателям или воспользоваться картой "Укравтодора" по ссылке bit.ly/3tW0aKP.

Также можно воспользоваться TIR-паркингом, перейдя по ссылке bit.ly/2RZMRf2.

Открытие маршрутов из Львова в Европу

Лоукостер Wizz Air Фото из открытых источников

Авиакомпания Wizz Air в июне 2021 года запустит четыре маршрута из Львова в Европу. Согласно сообщению авиакомпании, 11 июня она выйдет на линию Львов – Варшава, 12 июня – на линию Львов – Неаполь, 13 июня на маршруты Львов – Познань и Львов – Мемминген.

Три направления лоукостер будет обслуживать два раза в неделю. Исключением станет линия Львов – Варшава, где частота полетов составит три рейса в неделю.

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Электронные трудовые книжки

Пенсионный фонд Украины

С 10 июня вступят в силу изменения в трудовое законодательство об электронных трудовых книжках. До этой даты правила нынешние – работодатели обязаны вести бумажные трудовые, и они хранятся по основному месту работы. Но затем бумажный носитель должен быть постепенно заменен записью в реестре застрахованных лиц. Его ведет Пенсионный фонд, и данные дополнят новой информацией.

Подробнее о внедрении электронных трудовых книжек можно узнать здесь.

Условия присоединения к электросетям

Фото из открытых источников

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, упростила порядок присоединения к электросетям. Изменения вступают в силу с 1 июня 2021 года.

Каждый оператор обязан обнародовать, в том числе на собственном вебсайте, редакцию договора как о стандартном, так и о нестандартном присоединении.

С 1 июня договор о присоединении считается заключенным с даты подачи заказчиком надлежащим образом оформленного заявления о присоединении. При этом технические условия вступают в силу после оплаты Заказчиком стоимости услуги по присоединению.

Новые правила использования YouTube

Фото из открытых источников

Видеохостинг YouTube с 1 июня 2021 года обновляет условия использования, в частности, будет вставлять рекламу во все видеоролики.

Для блогеров, живущих за пределами США, будут введены налоги. Прибыль, полученная от просмотров в США, будет облагаться налогом.

Будут введены ограничения по распознаванию лиц.

Также сообщалось, что если до 31 мая украинские авторы контента на YouTube не предоставят в Google информации об уплате налогов уже с июня с дохода от зрителей из США будут удерживать 30% (для бизнес-аккаунтов). Для индивидуальных аккаунтов налог составит 24% от общей суммы доходов от зрителей по всему миру.

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Встреча Байдена и Путина

Джо Байден и Владимир Путин ТАСС

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве.

В Белом доме рассказали, что лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, "поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность отношений США и России".

В Кремле заявили, что лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в частности взаимодействие в борьбе с COVID-пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Ослабление карантина

Израиль Фото из открытых источников

В мире продолжается пандемия коронавируса и внедрены противоэпидемические ограничения. Однако некоторые страны постепенно снимают тотальные запреты или даже полностью их отменяют. Так, Израиль с 1 июня отменяет для жителей страны введенные ранее карантинные ограничения.

В то же время ограничения для туристов из-за рубежа останутся в силе и, возможно, даже будут усилены, чтобы предотвратить завоз вируса на территорию страны.