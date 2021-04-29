Перебои в поставках топлива: Какова ситуация с дизтопливом в Украине и к чему готовиться водителям

Дизтопливо Фото из открытых источников

В министерствах заверили, что запасов топлива хватит, а поставки будут возобновлены другими путями

В Украине возможен дефицит дизельного топлива - в "Укрзализныце" около 10 дней назад сообщили о большой нехватке горючего. Эксперты предположили, что ситуацию может обострить проведение полевых работ.

Хватит ли Украине дизельного топлива и что будет с ценами на топливо рассказываем подробнее.

Вероятный дефицит дизельного топлива в Украине

Несколько дней назад СМИ сообщали, что в мае в стране может возникнуть напряженная ситуация с дизтопливом. К тому же, 19 апреля "Укрзализныця" сообщила, что имеет дизтоплива всего на 4 суток.

Причины дефицита горючего в Украине - плановое техническое обслуживание белорусского Мозырского НПЗ и остановка в поставке с заводов российской "Роснефти".

По словам источников СМИ, трейдер Proton Energy Group, который поставлял в Украину дизель и сжиженный газ "Роснефти", остановил экспорт с 1 апреля, а новый поставщик "Coral Energy" еще не взял это на себя.

"Украина потребляет более 7 миллионов тонн дизельного топлива в год, импортируя две трети своих нужд, в основном из РФ и Беларуси. После прекращения поставок Proton Украина пыталась увеличить морской импорт, но объемы были недостаточными", - говорилось в сообщении.

Трейдеры рассказали, что "Роснефть", которая в прошлом году поставила в Украину 1,75 млн тонн дизельного топлива по трубопроводам и железными дорогами, не планирует возобновлять экспорт в следующем месяце, а на белорусском Мозырском НПЗ назначено плановое техническое обслуживание с 15 мая по 15 июня.

Ожидается, что Мозырский НПЗ поставит в Украину около 150 тыс. тонн дизтоплива в мае по сравнению с обычными 240 тыс. тонн в месяц. Вероятный дефицит - 270 тыс. тонн в мае.

Другой источник подсчитал, что дефицит дизельного топлива может составить от 150 до 200 тыс. тонн в следующем месяце.

Ситуация может осложниться из-за поздней весны и активизации полевых работ, которая сместилась на конец апреля - начало мая.

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Что заявили во власти

На днях в Министерстве обороны Украины не ожидают сложностей с обеспечением дизельным топливом. Там напомнили, что ведомство закупает дизельное топливо на открытых торгах по конкурсным процедурам.

В министерстве сообщили, что по итогам 2020-го года Департаментом государственных закупок и материальных ресурсов по направлению закупки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны было сэкономлено около 1,5 млрд грн. Данная сумма направлена на закупку дополнительных объемов топлива, что позволило увеличить объем резервов на складах Вооруженных сил Украины на 23%.

А накануне в пресс-службе Минэкономики по результатам совещания по вопросу баланса дизельного топлива отметили, что месячный объем дизтоплива на рынке Украины является оптимальным для обеспечения всех необходимых процессов, трейдеры говорят об увеличении поставок в мае.

Также Минэкономики договорилось с УЗ о дополнительных поставках в случае необходимости из портов топлива, ввезенного на территорию Украины морским транспортом.

По словам трейдеров дизтоплива в мае планируется увеличение поставок дизтоплива в Украину из Республики Беларусь, Литвы, Венгрии, Турции, в частности путем увеличения поставок морским транспортом.

Что с ценами на дизтопливо

В середине апреля цены на дизельное топливо в крупно и мелкооптовом сегментах рынка за два дня (13-14 апреля) выросли на 540 грн за тонну (+ 2,13%) и 23 коп. за литр (+1,06%). Рост цен начался 13 апреля, а 14 апреля он заметно ускорился.

Так, средняя стоимость вагонных партий ДТ по состоянию на 14 апреля составила 25 940 грн за тонну, что на 410 грн за тонну дороже стоимости ресурса во вторник (25 530 грн за тонну), в мелком опте ДТ в этот же период подорожало на 16 коп. за литр, до 21,98 грн за литр.

По словам трейдеров, на рынке начал ощущаться дефицит, и многие продавцы решили пока придержать ресурс и сняли его с продажи, другие же игроки существенно подняли ценники.

Сейчас о значительном повышении стоимости дизтоплива на розничном рынке даже есть небольшое уменьшение по сравнению с предыдущим днем.

К чему готовиться украинцам

Угрозу дефицита дизтоплива можно обойти - белорусские поставщики пообещали продать Украине столько горючего, сколько потребуется, даже сверх контракта.

Заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев рассказал: "Риски дефицита нефтепродуктов, которые еще неделю казались очень большими, до конца месяца выглядят намного меньше. Топливо есть, поставки стабильные". Однако, по его словам, риск роста цен в рознице остается, так как за апрель из-за их повышения в опте на 4-6% накопился потенциал для подорожания - до 1 гривни на литре.