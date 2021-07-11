Пенсия по наследству: Что предусматривает пожизненная пенсия и как ее оформить

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Украинцы могут выбрать один из трех видов пожизненной пенсии

В Украине около 1 млн граждан пользуются системой добровольных негосударственных пенсионных накоплений. А трехуровневая пенсионная система работает в стране с 2003 года. Однако большинство пенсионеров получают выплаты в соответствии с условиями солидарной системы.

А между тем накопительная пенсия имеет несколько преимуществ. Одна из них - возможность оставить пенсионные выплаты по наследству.

Подробнее об этом рассказываем далее.

Что предусматривает пожизненная пенсия

Пожизненная пенсия (аннуитет) - пенсионная выплата за счет средств, учитываются на накопительном пенсионном счете застрахованного лица, а в случаях, предусмотренных законом, - на индивидуальном пенсионном счете участника негосударственного пенсионного фонда, сумма и порядок выплаты которой определяются в договоре страхования пожизненной пенсии, заключенном со страховой организацией, уплачивается лицу после достижения им пенсионного возраста или членам его семьи либо наследникам в случаях, предусмотренных законом "Об общеобязательном пенсионном страховании" в редакции от 01.07.2021.

В документе предусмотрено, когда человек достигает пенсионного возраста, то он сможет выбрать себе вид пенсионной выплаты из нескольких видов пожизненных выплат, выплат на установленный срок. В случае смерти участника пенсионные средства получат его наследники, как и любое другое имущество.

В соответствии со статьей 28 Закона, пожизненная пенсия за счет средств накопительной системы пенсионного страхования учитывается при определении минимальной пенсии по возрасту.

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Какой может быть пожизненная пенсия

В документе предусмотрены следующие виды пожизненной пенсии:

- пожизненная пенсия с установленным периодом - ежемесячная выплата, которая осуществляется в течение жизни пенсионера, но не менее чем в течение десяти лет со дня ее назначения. В случае смерти пенсионера право на получение назначенной пожизненной пенсии в течение установленного периода имеют наследники, указанные в договоре страхования пожизненной пенсии или определенные в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

- пожизненная обусловленная пенсия - ежемесячная выплата, которая осуществляется в течение жизни пенсионера. В случае если общая сумма пожизненной обусловленной пенсии, выплаченная пенсионеру на момент смерти, меньше, чем сумма, обусловленная в договоре страхования пожизненной пенсии, разница средств между указанными суммами выплачивается наследникам, указанным в договоре страхования пожизненной пенсии или определенным в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

- пожизненная пенсия супругов - ежемесячная выплата, которая осуществляется в течение жизни пенсионера, а после его смерти - его мужу (жене), который (которая) достигли пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 настоящего Закона, в течение их жизни. Вид пожизненной пенсии, избранный участником накопительной системы пенсионного страхования, указывается в договоре страхования пожизненной пенсии.

В договоре страхования пожизненной пенсии также обязательно указывается ставка инвестиционного дохода, которая применяется для расчета выбранной пожизненной пенсии.

Страховая организация рассчитывает размер пожизненной пенсии в течение трех рабочих дней со дня получения средств на оплату договора страхования пожизненной пенсии.

А досрочное прекращение действия договора страхования пожизненной пенсии по желанию сторон запрещается.

Как застраховать пожизненную пенсию

Для заключение договора страхования пожизненной пенсии участник накопительной системы пенсионного страхования подает страховой организации в течение месяца до достижения возраста, предусмотренного статьей 26 Закона следующие документы:

заявление по форме, установленной страховой организацией,

справку Пенсионного фонда о сумме средств, учтенных на его накопительном пенсионном счете в Накопительном фонде,

справку администратора негосударственного пенсионного фонда о сумме средств на его индивидуальном пенсионном счете в соответствующем негосударственном пенсионном фонде.

К тому же, страховой организации запрещается требовать от участника накопительной системы пенсионного страхования справку о состоянии ее здоровья.

Страховая организация не имеет права отказать участнику накопительной системы пенсионного страхования в заключении договора страхования одного из видов пожизненной пенсии, предусмотренных настоящей статьей.

Что с накопительной пенсионной системой в Украине

Изменения в пенсионном обеспечении планируют ввести в ближайшее время, однако пока неизвестно, когда именно стартует реформа.

В апреле Министерство социальной политики представило законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы. Верховная Рада отправила в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов для подготовки на повторное первое чтение проекта закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

Подробнее об особенностях системы накопительной пенсии, которую предлагают ввести в Украине можно узнать по ссылке.