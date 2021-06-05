Пенсионная реформа в Украине: Как изменят подход к перерасчету пенсий

В Пенсионном фонде рассказали о необходимости внедрения нового подхода к перерасчету выплат пенсионерам

Фото из открытых источников

Пенсионная реформа в Украине продолжается - за несколько лет было внедрено немало новаций. Так, в несколько этапов повысили пенсионный возраст выхода на пенсию мужчин и женщин, наработали правила внедрения накопительной пенсий и условия начисления пенсий на банковскую карточку.

Однако Пенсионный фонд сообщил о новых изменениях - будут использовать обновленный подход к обработке заявлений о назначении и перерасчете пенсий.

Подробнее о новации и условиях начисления пенсионных выплат, в материале "Першого Незалежного".

Что предполагает "пенсионная" новация?

В Пенсионном фонде рассказали о новой технологии, которая предполагает обработку заявлений о назначении и перерасчете пенсий по принципу экстерриториальности. Это процесс, когда физические или юридические лица изымаются из-под действия местного законодательства, но подпадают под действие законодательства государства. Это означает, что офисы территориальных органов фонда в порядке очередности поступления заявлений о назначении пенсии и независимо от того, где было принято заявление и где проживает пенсионер.

Фото из открытых источников

Известно, что еще с 1 апреля этого года была готова необходимая техническая база для внедрения технологии экстерриториального назначения или перерасчета пенсии и централизации функций финансирования пенсионных выплат. Об этом заявил заместитель председателя правления Пенсионного фонда по вопросам цифрового развития Александр Малецкий.

В чем необходимость принципа экстерриториальности

Чиновники Пенсионного фонда ожидают, что внедрение принципа экстерриториальности даст такие результаты:

единый подход к применению пенсионного законодательства;

централизованная прозрачная система контроля над действиями специалистов, над процессами назначения и перерасчета пенсий;

минимизация личных контактов с гражданами;

"отвязка" обращений и их обработки от территориального принципа.

В Пенсионном фонде уверены, что благодаря обновленной технологии исчезнут проблемы и задержки с назначениями, перерасчетам и выплатами пенсий в Украине. К тому же будет обеспечено рациональное использование кадрового потенциала, а также предотвращены возможные случаи проволочек в принятии решений. Иначе говоря, процесс назначения и начисления пенсий станет оперативнее и прозрачнее.

Автоматизация назначения пенсий

Недавно в Украине вступило в силу еще одно нововведение, которое является очередным этапом пенсионной реформы. Оно заключается в автоматизации процесса назначения пенсии – украинцы самостоятельно могут рассчитать свою будущую пенсию, учитывая страховой стаж и заработную плату.

Пенсионный фонд Украины

Через портал Пенсионного фонда украинцы могут самостоятельно подать заявку о назначении выплаты. А когда наступит время получать пенсию, система пенсионного фонда автоматически пришлет человеку уведомление в виде СМС или оповещения в личном кабинете на сайте ПФУ.

Чтобы подать заявку на автоматическое назначение пенсии, нужно:

Авторизоваться на портале Фонда с помощью квалификационной электронной подписи;

Заполнить анкету-заявление, указав информацию о себе, данные о выбранном способе выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения;

Прикрепить отсканированные копии документов, необходимых для подтверждения права на доплаты и льготы.

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О последнем перерасчете пенсий в Украине: кому повысили выплаты

По состоянию на апрель в Украине насчитывается чуть более 11 миллионов пенсионеров. Так или иначе с начала текущего года индексации и перерасчеты коснулись всех пенсионеров. В течение I квартала 2021 года Пенсионный фонд установил неработающим пенсионерам в возрасте 65+ лет при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет стажа, минимальную пенсию в размере 40% от минимальной зарплаты. Эта сумма составляет 2400 гривен (6000 грн х 40%). Таким образом пенсию пересчитали для 2,3 миллиона украинцев, повысив выплаты в среднем на 350 гривен.

С 1 января пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, и чья пенсия не достигает средней заработной платы (меньше 10 340 гривен), установили ежемесячную компенсацию в размере до 500 гривен. Таким образом их пенсия после повышения составляет 2600 гривен. Такой перерасчет коснулся 1,4 миллиона человек.

Также с 1 марта пересчитали пенсии для тех, у кого страховой стаж не меньше 25 лет (мужчины) и не меньше 20 лет (женщины). Перечисление коснулось 7,9 млн человек, а средний размер повышения составил 300 гривен. Подробнее об этом читайте в материале по этой ссылке.

Еще один этап реализации пенсионной реформы был внедрен 1 апреля этого года – пенсионный возраст для женщин 1961 года рождения повысился до 60 лет. Это последний этап реформы – отныне все украинцы – и мужчины, и женщины будут выходить на пенсию в 60 лет. Подробнее об этом читайте в нашем материале о повышении пенсионного возраста в Украине.

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Индексация пенсий работающим пенсионерам

Двум миллионам работающих пенсионеров проиндексировали пенсионные выплаты с 1 апреля – это касалось тех, кому пенсию назначили или пересчитали до 1 апреля 2019 года.

А с 1 июня Пенсионный фонд пересчитает пенсии еще одной категории работающих украинских пенсионеров. Это будет касаться тех, кто после назначения пенсий:

продолжал работать и получил не менее 24 месяцев страхового стажа;

получил менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения пенсии прошло не менее двух лет.

Всего в Украине насчитывается 2,7 миллиона работающих пенсионеров, а пересчитают выплаты для 700 тысяч пенсионеров. Пенсии пересчитают за два предыдущих месяца – апрель и май. Размер надбавок будет зависеть от размера страхового стажа и зарплаты. Перерасчет предусмотрен автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.