Пенсии только на карточки: Как изменятся условия выплаты денежной помощи в Украине

Фото из открытых источников

Новое условие получения пенсий и денежных пособий начнет работать осенью

Украинцы не смогут получать пенсии и денежные выплаты в отделениях "Укрпочты" - средства будут начислять на банковские счета. Такая норма вступит в силу в начале осени. К этому времени проведут конкурс и выберут компании, которые будут предоставлять такие услуги.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Новые условия получения пенсий

С 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь будут начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.

Соответствующее постановление "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины" принял Кабинет министров Украины.

Постановлением вводится конкурсный механизм отбора поставщиков услуг по выплате и доставке пенсий, денежной помощи по месту жительства получателей.

На сегодня поставщиком таких услуг является АО "Укрпочта" на монопольных условиях.

Тарифы за предоставление этих услуг будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса. Они не могут быть выше тарифов на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи, установленных правительством. По мнению чиновников, такая норма будет стимулировать в будущем снижение стоимости доставки пенсий и денежной помощи.

Первый конкурс, согласно правительственному решению, должен быть проведен Пенсионным фондом до 1 сентября 2021 года. К конкурсу пенсии продолжит доставлять "Укрпочта".

Новости по теме: Перерасчет пенсий с 1 апреля: Как рассчитать надбавку и кому она полагается

Кому не обязательно иметь банковский счет

С 1 сентября 2021 года выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме:

- людей с инвалидностью и группы,

- лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,

- лиц, достигших 80-летнего возраста,

- получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия на уход.

Лица из вышеупомянутых категорий будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: либо через учреждение, отобранное на конкурсе, либо через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных.

В правительстве убеждены, что получение пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках предоставит возможность получателю в любое время:

- иметь информацию о фактических суммах перечисленных ему пенсий и денежных пособий,

- проверять начисления,

- документально подтвердить перечисленные суммы за любой период в случаях необходимости или спорных ситуациях.

Такой механизм будет способствовать прозрачности и подконтрольности выплаты пенсий и денежных пособий.

Новости по теме: С сегодняшнего дня в Украине повышается пенсионный возраст для женщин: Что нужно знать

Что нужно сделать пенсионерам

Получатели, которые еще не выбрали себе уполномоченный банк, должны это сделать до 1 сентября 2021 года. Если до 1 сентября 2021 года получатель не определит для себя уполномоченный банк, то счет ему (кроме лиц с отдельных категорий, указанных выше) будет открыт в уполномоченном банке, определенном Кабинетом Министров Украины, по обращению органов Пенсионного фонда или органов социальной защиты.

При этом сохраняется возможность в любой момент сменить уполномоченный банк по собственному желанию.

Уполномоченные банки по желанию получателей будут предоставлять услуги по выплате пенсий и денежных пособий с доставкой на дом в соответствии с условиями договоров. Доставку пенсий и денежной помощи на дом банки смогут организовывать самостоятельно или привлекать для этого операторов почтовой связи на договорных началах.

Оплата услуг по доставке пенсий и денежной помощи по фактическому месту жительства получателям указанных категорий будет осуществляться за счет средств Пенсионного фонда Украины или средств государственного бюджета.

Новости по теме: Индексация пенсий в Украине: Кто останется без надбавки с 1 марта

Новые тарифы на доставку пенсий "Укрпочты"

В конце марта Кабинет министров Украины одобрил новые тарифы на оплату услуг "Укрпочты" по выплате и доставке пенсий и денежной помощи населению в наличной форме. Эти тарифы никоим образом не перекладываются на пенсионеров или лиц, получающих социальные денежные выплаты.

Тариф в городе подняли с 1,15% до 1,3%, в селе и поселках городского типа – с 2,3% до 2,65%. Новые тарифы будут действовать с 1 апреля и до конца 2021 года.

И в правительстве, и в "Укрпочте" убеждены, что принятое решение позволит компании продолжить предоставление услуги по доставке пенсий для более чем 3,5 млн пенсионеров. Часть из них проживает в селах и пгт, в которых нет банковских отделений или банкоматов, а подавляющее большинство расчетов происходит наличными.